Заклятие 2, 2016

В 1977 году исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен едут в Лондон. Их вызывает мать-одиночка Пегги Ходжсон, которая считает, что в ее доме обитает нечто злое. Когда младшая дочь Пегги начинает проявлять признаки одержимости демонами, супруги пытаются помочь постепенно одолеваемой дьяволскими силами девушке, но Эд еще не знает, что Лоррейн кое о чем умолчала: ее саму давно преследует дух демонической монахини, который угрожает его жизни.