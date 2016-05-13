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The Conjuring 2

Заклятие 2, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1977 году исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен едут в Лондон. Их вызывает мать-одиночка Пегги Ходжсон, которая считает, что в ее доме обитает нечто злое. Когда младшая дочь Пегги начинает проявлять признаки одержимости демонами, супруги пытаются помочь постепенно одолеваемой дьяволскими силами девушке, но Эд еще не знает, что Лоррейн кое о чем умолчала: ее саму давно преследует дух демонической монахини, который угрожает его жизни.

  • Оставшиеся в живых члены реальной семьи Ходжсонов посетили съемочную площадку фильма. Фрэнсис О'Коннор, которая изображает их покойную мать, отказалась встретиться с ними, так как боялась, что это повлияет на ее работу.
  • Джеймсу Вану предложили «меняющую жизнь» сумму денег, чтобы он стал режиссёром восьмой части «Форсажа», однако он отказался от этой возможности, чтобы снять этот фильм.
  • В первый производства фильма на локацию пригласили католического священника, чтобы тот благословил съемочную площадку.
  • Мальчик-призрак, которого Лоррейн видит во время астрального проецирования, основан на печально известной фотографии Амитивилля, предположительно сделанной Джином Кэмпбеллом, профессиональным фотографом, который был частью команды, работавшей с реальными Эдом и Лоррейн Уорренами.

Супругов занесло в город Энфильд. На этот раз экстрасенсам довелось столкнуться с могущественным демоном, претендующим на звание владыки здешних мест. Скептически настроенные горожане начали подозревать друг друга в происшествиях, в их сердцах поселилась вражда и ненависть.

7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 июня 2016
Премьера онлайн 12 ноября 2016
Премьера в мире 13 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Вера Фармига
Вера Фармига
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Саймон МакБерни
Саймон МакБерни
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заклятие 2 6 постеров
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Наша рецензия
Имя Джеймса Вана хорошо знакомо каждому почитателю современных хорроров. Во-первых, он положил начало продолжительной и крайне жестокой эпопее «Пила». Во-вторых, он запустил ещё две истории, «Астрал» и «Заклятие», которые явно ждёт участь очередных долгоиграющих проектов. Сейчас на экраны выходит вторая часть кошмарных похождений Эда и Лоррейн Уорренов. Кто не в курсе, эти двое не являются продуктом воображения сценаристов, а действительно вели расследования…
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Julie Wonders 28 июня 2016, 16:54
Шикарно! Люблю фильмы Джеймса Вана за особую атмосферу! За винтажные дома 70-х годов со старинной мебелью, скрипучими половицами, и кучей антикварных… Читать дальше…
Андрей 20 июля 2016, 13:22
очень понравилась первая часть и не ожидал ничего от второй, но...
хороший, страшный, с интересным сюжетом фильм!
рекомендую!
да, сюжет немного… Читать дальше…
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