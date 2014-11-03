У главного героя этой картины есть все — любящая жена, прекрасный сын и дом в тихом пригороде. Но никто даже не подозревает, какие мысли периодически возникают в голове у этого, на первый взгляд, идеального семьянина.



Под личиной законопослушного гражданина, коим и кажется глава семейства, скрывается настоящий маньяк. Однажды он выпускает своих демонов на свободу и похищает девушку, которую случайно встречает у дороги. Затем мужчина решает запереть свою жертву в сарае прямо около собственного дома и, как ни в чем не бывало, возвращается к семье.



Любопытный сын похитителя случайно обнаруживает девушку в мастерской отца, куда ему строго-настрого запрещено заходить. Теперь ребенку предстоит принять сложнейшее решение, от которого зависит жизнь другого человека. Либо он пойдет против воли отца и поможет новой знакомой сбежать, либо же забудет о том, что увидел в мастерской, и вернется домой, как ни в чем не бывало. Но сможет ли подросток принять правильное решение? Удастся ли ему спасти девушку и в то же время не подставить под удар себя и собственную мать? Есть ли выход из сложившейся ситуации, при котором все останутся живы?