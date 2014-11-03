2.9
Девушка

, 2014
The Girl
США / фантастика, триллер / 18+
О фильме

У главного героя этой картины есть все — любящая жена, прекрасный сын и дом в тихом пригороде. Но никто даже не подозревает, какие мысли периодически возникают в голове у этого, на первый взгляд, идеального семьянина.

Под личиной законопослушного гражданина, коим и кажется глава семейства, скрывается настоящий маньяк. Однажды он выпускает своих демонов на свободу и похищает девушку, которую случайно встречает у дороги. Затем мужчина решает запереть свою жертву в сарае прямо около собственного дома и, как ни в чем не бывало, возвращается к семье.

Любопытный сын похитителя случайно обнаруживает девушку в мастерской отца, куда ему строго-настрого запрещено заходить. Теперь ребенку предстоит принять сложнейшее решение, от которого зависит жизнь другого человека. Либо он пойдет против воли отца и поможет новой знакомой сбежать, либо же забудет о том, что увидел в мастерской, и вернется домой, как ни в чем не бывало. Но сможет ли подросток принять правильное решение? Удастся ли ему спасти девушку и в то же время не подставить под удар себя и собственную мать? Есть ли выход из сложившейся ситуации, при котором все останутся живы?

В ролях

Тиа Каррере
Майкл Бин
Эви Томпсон
Дэна Даури
Никола Мари Финн
Лоррэйн Зифф
Режиссер Дженнифер Бланк
Сценарист Kevin Marcus, Bradley Marcus, Lony Ruhmann
Композитор Randy Chance
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 23 мая 2016
Премьера в мире 3 ноября 2014
Дата выхода
9 сентября 2016 Россия 18+
9 сентября 2016 Казахстан
3 ноября 2014 США
9 сентября 2016 Украина
Производство Artigo Indie, Blancbiehn Productions, Small Red Star Productions
Другие названия
The Girl, Psychopath, The Brother

Рейтинг фильма

2.7 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
