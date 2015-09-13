Все, что у меня есть, 2015

Привлекательная женщина Лорел Хестер работает в полиции и борется с преступностью наравне со своими напарниками-мужчинами. Единственное, что ей приходится тщательно скрывать, чтобы не испортить репутацию — это свою ориентацию: Лорел лесбиянка и живет вместе со своей возлюбленной Хейси. Когда Хестер узнает о том, что у нее рак, ей приходится совершить каминг-аут и пойти против системы, поскольку закон не допускает однополых браков и не позволяет ей оставить наследство любимой женщине.
В опасной работе детектива женщина-полицейский Лорел Хестер полностью доверяет своим напарникам, с которыми она рискуют жизнью на злачных улицах Нью-Джерси. Она скрывает от них только одно: свою юную возлюбленную Стейси. Их тихое счастье оказывается под угрозой, когда Лорел впервые встречает препятствие, которое она не в силах преодолеть, — смертельную болезнь. Посвятившая жизнь борьбе за справедливость детектив Хестер вступает в свой последний бой — битву с системой за право оставить наследство женщине, которую любит. Битву, изменившую мир.