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Freeheld

Все, что у меня есть, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Привлекательная женщина Лорел Хестер работает в полиции и борется с преступностью наравне со своими напарниками-мужчинами. Единственное, что ей приходится тщательно скрывать, чтобы не испортить репутацию — это свою ориентацию: Лорел лесбиянка и живет вместе со своей возлюбленной Хейси. Когда Хестер узнает о том, что у нее рак, ей приходится совершить каминг-аут и пойти против системы, поскольку закон не допускает однополых браков и не позволяет ей оставить наследство любимой женщине. 

  • Настоящих Стейси Андре, Дэйна Уэллса и Стивена Голдштейна можно заметить в массовке. Стейси сидит в черном кардигане позади Эллиота Пейджа на третьем собрании фригольдеров. Дэйн сыграл полицейского, которому вручают коробку с пеплом. Стивена можно увидеть сидящим с красной табличкой позади Стива Карелла на втором собрании фригольдеров. 
  • Сценарист Рон Нисуонер захотел рассказать историю Лорел Хестер после просмотра короткометражного документального фильма Синтии Уэйд “Право на наследие”. 
  • Эллиот Пейдж совершила каминг-аут как лесбиянка во время съемок этого фильма.
  • Хотя по сюжету действие фильма происходит в Нью-Джерси, он был снят в Нью-Йорке из-за более выгодных налоговых условий для кинематографистов.
  • Из-за отрицательного отношения к гомосексуализму, руководство Салезианской католической школы ответило отказом на просьбу создателей фильма снять некоторые сцены в этом учебном заведении. 

В опасной работе детектива женщина-полицейский Лорел Хестер полностью доверяет своим напарникам, с которыми она рискуют жизнью на злачных улицах Нью-Джерси. Она скрывает от них только одно: свою юную возлюбленную Стейси. Их тихое счастье оказывается под угрозой, когда Лорел впервые встречает препятствие, которое она не в силах преодолеть, — смертельную болезнь. Посвятившая жизнь борьбе за справедливость детектив Хестер вступает в свой последний бой — битву с системой за право оставить наследство женщине, которую любит. Битву, изменившую мир.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 13 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Питер Соллетт
Питер Соллетт
В ролях
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Стив Карелл
Стив Карелл
Люк Граймс
Люк Граймс
Скипп Саддат
Скипп Саддат
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все, что у меня есть 7 постеров
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Коротко обо всём История под названием «Право на наследие» (в оригинале Freeheld) дошла до зрителей ещё в 2007 году, когда американка Синтия Вейд сняла короткометражный фильм, с большим успехом принятый на множестве кинофестивалей и впоследствии удостоившийся «Оскара». Эта документальная лента сумела достучаться до нужных людей, которые решили поставить по ней полноценную игровую картину. Продюсеров самого разнообразного калибра у картины более тридцати,…
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