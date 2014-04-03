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Помнишь меня?, 2014

2014 / Италия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Итальянская комедия рассказывает историю необычной пары. Роберто всю жизнь страдает от клептомании. Только визиты к психотерапевту помогают ему сдерживаться. Беатрис, которой поставили диагноз «нарколепсия», посещает того же специалиста. Однажды мужчина и женщина встречаются, и эта встреча приводит к романтическим отношениям. Но проблема пары заключается в том, что Беатрис быстро забывает то, что происходит с ней. Поэтому отношения с Роберто она каждый день пытается начать с чистого листа.

  • В основу экранизации легла театральная постановка Массимилиано Бруно с одноименным названием. Исполнители главных ролей в фильме – Эдоардо Лео и Амбра Анджолини ранее играли тех же персонажей, но на театральной сцене. Они работали над пьесой в течение нескольких сезонов.
  • Съемки картины велись летом 2013 года. При этом использовались локации Рима и Тальякоццо.
  • Для режиссера Роландо Равелло это второй по счету полнометражный фильм. Он также известен, как актер.
  • Исполнитель главной мужской роли стал также одним из сценаристов, занимавшихся адаптацией постановки.
  • Ленту начали распространять в кинотеатрах Италии в апреле 2014 года.

Роберто, клептоман с богатым воображением, и Беа, страдающая от расстройства сна и провалов в памяти, случайно встретились у дома своего врача. Маленькие кражи, обмороки и погони — вот фон, на котором протекает их забавная любовная история.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера в мире 3 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Роландо Равелло
Роландо Равелло
В ролях
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Паоло Калабрези
Паоло Калабрези
Пиа Энглберс
Эннио Фантастичини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Помнишь меня? 2 постера
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Помнишь меня?
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саундтрек фильма Помнишь меня?
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