Помнишь меня?, 2014

Итальянская комедия рассказывает историю необычной пары. Роберто всю жизнь страдает от клептомании. Только визиты к психотерапевту помогают ему сдерживаться. Беатрис, которой поставили диагноз «нарколепсия», посещает того же специалиста. Однажды мужчина и женщина встречаются, и эта встреча приводит к романтическим отношениям. Но проблема пары заключается в том, что Беатрис быстро забывает то, что происходит с ней. Поэтому отношения с Роберто она каждый день пытается начать с чистого листа.