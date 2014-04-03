Помнишь меня?, 2014

Итальянская комедия рассказывает историю необычной пары. Роберто всю жизнь страдает от клептомании. Только визиты к психотерапевту помогают ему сдерживаться. Беатрис, которой поставили диагноз «нарколепсия», посещает того же специалиста. Однажды мужчина и женщина встречаются, и эта встреча приводит к романтическим отношениям. Но проблема пары заключается в том, что Беатрис быстро забывает то, что происходит с ней. Поэтому отношения с Роберто она каждый день пытается начать с чистого листа.
Роберто, клептоман с богатым воображением, и Беа, страдающая от расстройства сна и провалов в памяти, случайно встретились у дома своего врача. Маленькие кражи, обмороки и погони — вот фон, на котором протекает их забавная любовная история.