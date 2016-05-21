Фильм «Она» режиссёра нидерландского происхождения Пола Верховена был показан на Каннском кинофестивале и с трепетом принят критиками. За спиной у пожилого режиссёра такие известные картины, как «Основной инстинкт», «Вспомнить всё» и «Робокоп». В главной роли снялась блистательная Изабель Юппер («Громче, чем бомбы», «Пианистка»), у которой уже две «Пальмовые ветви». Однако вопреки надеждам и прогнозам критиков, в Каннах фильм «Она» остался обделён вниманием жюри. Также в картине сыграли Лоран Лафитт («Бумеранг», «Любовь вразнос»), Анн Косиньи («Скафандр и бабочка») и Виржини Эфира («Любовь не по размеру»).

В центре сюжета ленты «Она» успешная бизнес-леди Мишель. Однажды в квартиру главной героини проникает человек в чёрном и жестоко насилует её, после чего сбегает. Она решает не докладывать в полицию, а самостоятельно раскрыть личность нападавшего и отомстить ему. Отважная женщина начинает вести собственную игру, исследуя человеческие пороки и скрытые желания.