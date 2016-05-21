Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Она Она
Киноафиша Фильмы Она
Elle

Она, 2016

2016 / Франция / Германия / Бельгия
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Она» режиссёра нидерландского происхождения Пола Верховена был показан на Каннском кинофестивале и с трепетом принят критиками. За спиной у пожилого режиссёра такие известные картины, как «Основной инстинкт», «Вспомнить всё» и «Робокоп». В главной роли снялась блистательная Изабель Юппер («Громче, чем бомбы», «Пианистка»), у которой уже две «Пальмовые ветви». Однако вопреки надеждам и прогнозам критиков, в Каннах фильм «Она» остался обделён вниманием жюри. Также в картине сыграли Лоран Лафитт («Бумеранг», «Любовь вразнос»), Анн Косиньи («Скафандр и бабочка») и Виржини Эфира («Любовь не по размеру»).

В центре сюжета ленты «Она» успешная бизнес-леди Мишель. Однажды в квартиру главной героини проникает человек в чёрном и жестоко насилует её, после чего сбегает. Она решает не докладывать в полицию, а самостоятельно раскрыть личность нападавшего и отомстить ему. Отважная женщина начинает вести собственную игру, исследуя человеческие пороки и скрытые желания.

- Фильм снят по книге Филиппа Дижана «О...», которая была опубликована в 2012 году

- Это первый художественный фильм Пола Верховена, который появится на экранах за последние 10 лет. Последний раз он выпускал картину «Чёрная книга»

- Николь Кидман, Марион Котийяр, Кэрис ван Хутен, Шерон Стоун и Дайан Лейн рассматривались на роль Мишель

- Изначально фильм должен был сниматься в Бостоне, однако режиссёр решил снимать в Париже. Ему также пришлось выучить французский язык, чтобы общаться со съёмочной группой

- До фильма «Она» режиссёр уже был один раз номинирован на «Пальмовую ветвь». Это была картина «Основной инстинкт», которая также является триллером

Мишель, состоятельная парижанка, владелица крупной компании по разработке видеоигр, с мужем в разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А у Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в ее дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Страшная история пробуждает в ней детские психологические травмы и скрытые инстинкты, связанные с ее отцом, серийным убийцей. С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции…

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 21 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Пол Верховен
Пол Верховен
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Анн Косиньи
Анн Косиньи
Шарль Берлинг
Шарль Берлинг
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ева
Ева (2017)
5.5
Фильм находится в подборках
Фильмы про изнасилование Фильмы про изнасилование
Психологические триллеры Психологические триллеры
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Она 4 постера
Золотой глобус Лучшая женская роль (драма)
Золотой глобус Лучший фильм на иностранном языке
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Она смотреть онлайн

Она
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В криминальных новостях фото Мишель Леблан (Изабель Юппер) встречается до сих пор. Хотя журналисты сделали его сорок лет назад. Ей тогда было десять. Хрупкая полуголая девочка со странным взглядом стоит в трех шагах от костра. С ног до головы покрытая пеплом… Не пытайтесь угадать, что с ней случилось пару часов назад – не угадаете. Но в тот день ее крошечный мир рухнул. Казалось бы, навсегда – после такого уже не встать. Никому. Но она встала. Кадр из фильма…
Читать
Пока нет отзывов Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Она
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат Жители Петербурга уже совсем скоро вновь будут наслаждаться этими шедеврами в кино.
Написать
13 апреля 2022 14:23
Путь к «Искушению»: все фильмы Пола Верховена от самого невинного к самому откровенному Своеобразный гид по фильмографии режиссера запрещенного «Искушения» и одного из главных провокаторов от мира кино.
Написать
4 октября 2021 19:49
Список величайших актеров и актрис XXI века по версии The New York Times На первом месте оказался Дензел Вашингтон.
Написать
26 ноября 2020 11:46
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши