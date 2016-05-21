Фильм «Она» режиссёра нидерландского происхождения Пола Верховена был показан на Каннском кинофестивале и с трепетом принят критиками. За спиной у пожилого режиссёра такие известные картины, как «Основной инстинкт», «Вспомнить всё» и «Робокоп». В главной роли снялась блистательная Изабель Юппер («Громче, чем бомбы», «Пианистка»), у которой уже две «Пальмовые ветви». Однако вопреки надеждам и прогнозам критиков, в Каннах фильм «Она» остался обделён вниманием жюри. Также в картине сыграли Лоран Лафитт («Бумеранг», «Любовь вразнос»), Анн Косиньи («Скафандр и бабочка») и Виржини Эфира («Любовь не по размеру»).
В центре сюжета ленты «Она» успешная бизнес-леди Мишель. Однажды в квартиру главной героини проникает человек в чёрном и жестоко насилует её, после чего сбегает. Она решает не докладывать в полицию, а самостоятельно раскрыть личность нападавшего и отомстить ему. Отважная женщина начинает вести собственную игру, исследуя человеческие пороки и скрытые желания.
- Фильм снят по книге Филиппа Дижана «О...», которая была опубликована в 2012 году
- Это первый художественный фильм Пола Верховена, который появится на экранах за последние 10 лет. Последний раз он выпускал картину «Чёрная книга»
- Николь Кидман, Марион Котийяр, Кэрис ван Хутен, Шерон Стоун и Дайан Лейн рассматривались на роль Мишель
- Изначально фильм должен был сниматься в Бостоне, однако режиссёр решил снимать в Париже. Ему также пришлось выучить французский язык, чтобы общаться со съёмочной группой
- До фильма «Она» режиссёр уже был один раз номинирован на «Пальмовую ветвь». Это была картина «Основной инстинкт», которая также является триллером
Мишель, состоятельная парижанка, владелица крупной компании по разработке видеоигр, с мужем в разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А у Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в ее дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Страшная история пробуждает в ней детские психологические травмы и скрытые инстинкты, связанные с ее отцом, серийным убийцей. С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции…