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Пассажиры Пассажиры
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Passengers

Пассажиры, 2016

2016 / США
8.5 Оцените
211 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Фильм «Пассажиры» снял номинант на премию Оскар, Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Охотники за головами»). А сценарий к этой картине написал Джон Спэйтс («Прометей», «Фантом»). В главных ролях снялись самые востребованные актёры современности: Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Мой парень – псих») и Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода»).

Лента «Пассажиры» расскажет неожиданную и удивительную историю любви, которая случилась в открытом космосе. В будущем путешествия за пределы Земли стали возможными, и у людей появился шанс заселить другие планеты. Однако путь к новому дому для тех, кто захотел покинуть насиженные места, лежит очень долгий. На 120 лет колонизаторов погрузили в сон, но один из пассажиров случайно просыпается из-за технических сбоев. Он вынужден провести следующие 90 лет в одиночестве, поэтому решает пробудить ото сна девушку. Хоть герои и обречены, это не мешает им наслаждаться каждым мгновением друг с другом.

- Изначально фильм «Пассажиры» должен был снимать дебютант Брайан Кирк, а Киану Ривз должен был сыграть в нём главную роль

- Риз Уизерспун, Рейчел МакАдамс и Эмили Блант пробовались на роль, которая досталась Джениифер Лоуренс

- Сценарий к фильму «Пассажиры» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев ещё в 2007 году

- Идея фильма была разработана компанией Company Films, основателями которой являются Киану Ривз и один из продюсеров картины Стивен Хэймел

- Согласно данным статьи The Hollywood Reporter Крис Пратт получит за роль в фильме «Пассажиры» 12 миллионов долларов, а Дженнифер Лоуренс 20 миллионов вместо 30% от прибыли

- Бюджет фильма «Пассажиры» составил 120 миллионов долларов

- Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс оба играют в киновселенной MARVEL: «Стражи Галактики» (Пратт) и сага «Люди Икс» (Лоуренс)

Космический корабль с 5 000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по самому последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех его обитателей.

8.5 Оцените
211 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 декабря 2016
Премьера онлайн 20 апреля 2021
Премьера в мире 14 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Мортен Тильдум
Мортен Тильдум
В ролях
Крис Пратт
Крис Пратт
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Майкл Шин
Майкл Шин
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Индер Кумар
Индер Кумар
Все актеры и съемочная группа
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Пассажиры
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Гомо сапиенс – существо беспокойное: не сидится ему в родовом гнезде, и всё тут! Вечно куда-то тянет… Поэтому как только космические технологии сказали человеку «Да», он быстренько собрал вещички и отправился обживать чужие миры. Правда, некоторые из новых апартаментов оказались довольно далеко: 120 лет лёту в одну сторону. Пришлось изобрести гибернацию (в просторечье – анабиоз). И полностью положиться на автопилот, который и маршрут сам выберет, и диагностику…
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Александр Баранов 26 декабря 2016, 03:36
Я скажу так... Человек, которому не нравится фантастика со спецэффектами не имеет права оценивать и комментировать данную картину! Вы сначала в себе… Читать дальше…
belkadura 23 декабря 2016, 11:41
Интересно! Как вы шампанское в зале открываете?
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