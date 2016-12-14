Пассажиры, 2016

Фильм «Пассажиры» снял номинант на премию Оскар, Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Охотники за головами»). А сценарий к этой картине написал Джон Спэйтс («Прометей», «Фантом»). В главных ролях снялись самые востребованные актёры современности: Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Мой парень – псих») и Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода»).

Лента «Пассажиры» расскажет неожиданную и удивительную историю любви, которая случилась в открытом космосе. В будущем путешествия за пределы Земли стали возможными, и у людей появился шанс заселить другие планеты. Однако путь к новому дому для тех, кто захотел покинуть насиженные места, лежит очень долгий. На 120 лет колонизаторов погрузили в сон, но один из пассажиров случайно просыпается из-за технических сбоев. Он вынужден провести следующие 90 лет в одиночестве, поэтому решает пробудить ото сна девушку. Хоть герои и обречены, это не мешает им наслаждаться каждым мгновением друг с другом.