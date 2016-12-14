Пассажиры, 2016

Фильм «Пассажиры» снял номинант на премию Оскар, Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Охотники за головами»). А сценарий к этой картине написал Джон Спэйтс («Прометей», «Фантом»). В главных ролях снялись самые востребованные актёры современности: Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Мой парень – псих») и Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода»).
Лента «Пассажиры» расскажет неожиданную и удивительную историю любви, которая случилась в открытом космосе. В будущем путешествия за пределы Земли стали возможными, и у людей появился шанс заселить другие планеты. Однако путь к новому дому для тех, кто захотел покинуть насиженные места, лежит очень долгий. На 120 лет колонизаторов погрузили в сон, но один из пассажиров случайно просыпается из-за технических сбоев. Он вынужден провести следующие 90 лет в одиночестве, поэтому решает пробудить ото сна девушку. Хоть герои и обречены, это не мешает им наслаждаться каждым мгновением друг с другом.
- Изначально фильм «Пассажиры» должен был снимать дебютант Брайан Кирк, а Киану Ривз должен был сыграть в нём главную роль
- Риз Уизерспун, Рейчел МакАдамс и Эмили Блант пробовались на роль, которая досталась Джениифер Лоуренс
- Сценарий к фильму «Пассажиры» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев ещё в 2007 году
- Идея фильма была разработана компанией Company Films, основателями которой являются Киану Ривз и один из продюсеров картины Стивен Хэймел
- Согласно данным статьи The Hollywood Reporter Крис Пратт получит за роль в фильме «Пассажиры» 12 миллионов долларов, а Дженнифер Лоуренс 20 миллионов вместо 30% от прибыли
- Бюджет фильма «Пассажиры» составил 120 миллионов долларов
- Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс оба играют в киновселенной MARVEL: «Стражи Галактики» (Пратт) и сага «Люди Икс» (Лоуренс)
Космический корабль с 5 000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по самому последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех его обитателей.