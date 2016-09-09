Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Американская пастораль Американская пастораль
Киноафиша Фильмы Американская пастораль
American Pastoral

Американская пастораль, 2016

2016 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

"Американская пастораль" - это режиссёрский дебют известного актёра Юэна МакГрегора ("Крупная рыба", "Мулен Руж"). Сценарий для картины написал Джон Романо ("Невыносимая жестокость", "Линкольн для адвоката") по книге Филипа Рота. В главной роли снялся сам Юэн МакГрегор. Также в фильме сыграли известные актрисы: Дакота Фаннинг ("Война миров", "Сумерки. Сага. Новолуние") и Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Ной", "Реквием по мечте").

В центре сюжета "Американской пасторали" окажется самый добропорядочный и обычный гражданин Америки по имени Сеймур. Он владеет маленькой фабрикой и приводит в норму жизнь после оконачания ужасной войны. Однако грядут 60-е годы, когда политическая ситуация в стране вновь обостряется. В связи с этим главного героя ждёт масса испытаний, главным из которых становится страшный выбор дочери.

- Композитором картины "Американская пастораль" является Александр Депла ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Король говорит!")

- Фильм по книге Филипа Рота был в запущен в разработку уже более десяти лет назад. Тогда на главные роли утвердили Пола Беттани, Дженнифер Коннелли и Эван Рейчел Вуд. Однако в 2004 году проект приостановили, и только Коннелли из прошлого состава перешла в новый

- Сценарий к фильму был написан в 2006 году

- "Американская пастораль" является дебютом в режиссуре для актёра Эвана МакГрегора

- Режиссёром фильма мог стать Филлип Нойс, но он выбыл из проекта

Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, унаследовавший от отца небольшую фабрику, главный герой Сеймур — столп американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает рушиться, а самым болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь политического террора.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Магнум Пикчерз
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Молли Паркер
Молли Паркер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Постер фильма Американская пастораль 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Американская пастораль смотреть онлайн

Американская пастораль
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Американская пастораль» - режиссерское и актерское детище Юэна Макгрегора, стартовавшее в минувший четверг. Каким пикантным и революционным ли блюдом оказалась ожидаемая новинка и полнометражный дебют шотландца – попробуем разобраться. Кадр из фильма "Американская пастораль" В основу одноименного фильма лег роман Филипа Рота, ставший некогда жестким выпадом в сторону политического развития Америки. Не отпускающее после прочтения литературное произведение…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Американская пастораль
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль американского кино «Амфест» С 29 сентября по 9 октября в 13 городах России Посольство Соединённых Штатов Америки совместно с арт-объединением CoolConnections проведут 11-й фестиваль американского кино «Амфест»,
Написать
16 сентября 2016 13:45
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши