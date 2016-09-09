Американская пастораль, 2016

"Американская пастораль" - это режиссёрский дебют известного актёра Юэна МакГрегора ("Крупная рыба", "Мулен Руж"). Сценарий для картины написал Джон Романо ("Невыносимая жестокость", "Линкольн для адвоката") по книге Филипа Рота. В главной роли снялся сам Юэн МакГрегор. Также в фильме сыграли известные актрисы: Дакота Фаннинг ("Война миров", "Сумерки. Сага. Новолуние") и Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Ной", "Реквием по мечте").
В центре сюжета "Американской пасторали" окажется самый добропорядочный и обычный гражданин Америки по имени Сеймур. Он владеет маленькой фабрикой и приводит в норму жизнь после оконачания ужасной войны. Однако грядут 60-е годы, когда политическая ситуация в стране вновь обостряется. В связи с этим главного героя ждёт масса испытаний, главным из которых становится страшный выбор дочери.
- Композитором картины "Американская пастораль" является Александр Депла ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Король говорит!")
- Фильм по книге Филипа Рота был в запущен в разработку уже более десяти лет назад. Тогда на главные роли утвердили Пола Беттани, Дженнифер Коннелли и Эван Рейчел Вуд. Однако в 2004 году проект приостановили, и только Коннелли из прошлого состава перешла в новый
- Сценарий к фильму был написан в 2006 году
- "Американская пастораль" является дебютом в режиссуре для актёра Эвана МакГрегора
- Режиссёром фильма мог стать Филлип Нойс, но он выбыл из проекта
Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, унаследовавший от отца небольшую фабрику, главный герой Сеймур — столп американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает рушиться, а самым болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь политического террора.