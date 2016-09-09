Американская пастораль, 2016

"Американская пастораль" - это режиссёрский дебют известного актёра Юэна МакГрегора ("Крупная рыба", "Мулен Руж"). Сценарий для картины написал Джон Романо ("Невыносимая жестокость", "Линкольн для адвоката") по книге Филипа Рота. В главной роли снялся сам Юэн МакГрегор. Также в фильме сыграли известные актрисы: Дакота Фаннинг ("Война миров", "Сумерки. Сага. Новолуние") и Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Ной", "Реквием по мечте").

В центре сюжета "Американской пасторали" окажется самый добропорядочный и обычный гражданин Америки по имени Сеймур. Он владеет маленькой фабрикой и приводит в норму жизнь после оконачания ужасной войны. Однако грядут 60-е годы, когда политическая ситуация в стране вновь обостряется. В связи с этим главного героя ждёт масса испытаний, главным из которых становится страшный выбор дочери.