Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1 января 1964
Кот-рыболов
, Владимир Полковников, СССР
Дюймовочка
, Леонид Амальрик, СССР
Топтыжка
, Федор Хитрук, СССР
6 января 1964
Шайбу! Шайбу!
, Борис Дежкин, СССР
8 февраля 1964
Кто поедет на выставку?
, Владимир Дегтярев, СССР
Лягушонок ищет папу
, Роман Качанов, СССР
Родная кровь
, Михаил Ершов, СССР
22 марта 1964
Можно и нельзя
, Лев Мильчин, СССР
6 апреля 1964
Путешествие в апрель
, Вадим Дербенев, СССР
17 апреля 1964
Чарулота
, Сатьяджит Рай, Индия
7 мая 1964
Юнга со шхуны «Колумб»
, Евгений Шерстобитов, СССР
19 мая 1964
Меня зовут Кожа
, СССР
1 июня 1964
Сумка, полная сердец
, Анатолий Буковский, СССР
6 июня 1964
Ракеты не должны взлететь
, Антон Тимонишин, СССР
Дайте жалобную книгу
, Эльдар Рязанов, СССР
27 июня 1964
День счастья
, Иосиф Хейфиц, СССР
5 июля 1964
Мать и мачеха
, Леонид Пчелкин, СССР
22 июля 1964
Левша
, Иван Иванов-Вано, СССР
10 августа 1964
Приключения Толи Клюквина
, Виктор Эйсымонт, СССР
18 августа 1964
Сказка о Мальчише-Кибальчише
, Евгений Шерстобитов, СССР
24 августа 1964
Легкая жизнь
, Вениамин Дорман, СССР
13 сентября 1964
Донская повесть
, Владимир Фетин, СССР
9 октября 1964
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
, Элем Климов, СССР
1 декабря 1964
Обыкновенное чудо
, Эраст Гарин, СССР
Зайчик
, Леонид Быков, СССР
12 декабря 1964
Ключи от неба
, Виктор Иванов, СССР
14 декабря 1964
Большая руда
, Василий Ордынский, СССР
17 декабря 1964
Два воскресенья
, Владимир Шредель, СССР
21 декабря 1964
Пядь земли
, Андрей Смирнов, Борис Яшин, СССР
22 декабря 1964
Поцелуй меня, глупенький
, Билли Уайлдер, США
31 декабря 1964
Пастушка и Трубочист
, Лев Атаманов, СССР
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