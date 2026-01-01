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Архив премьер 1964 года

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1 января 1964
Кот-рыболов, Владимир Полковников, СССР Дюймовочка, Леонид Амальрик, СССР Топтыжка, Федор Хитрук, СССР
6 января 1964
Шайбу! Шайбу!, Борис Дежкин, СССР
8 февраля 1964
Кто поедет на выставку?, Владимир Дегтярев, СССР Лягушонок ищет папу, Роман Качанов, СССР Родная кровь, Михаил Ершов, СССР
22 марта 1964
Можно и нельзя, Лев Мильчин, СССР
6 апреля 1964
Путешествие в апрель, Вадим Дербенев, СССР
17 апреля 1964
Чарулота, Сатьяджит Рай, Индия
7 мая 1964
Юнга со шхуны «Колумб», Евгений Шерстобитов, СССР
19 мая 1964
Меня зовут Кожа, СССР
1 июня 1964
Сумка, полная сердец, Анатолий Буковский, СССР
6 июня 1964
Ракеты не должны взлететь, Антон Тимонишин, СССР Дайте жалобную книгу, Эльдар Рязанов, СССР
27 июня 1964
День счастья, Иосиф Хейфиц, СССР
5 июля 1964
Мать и мачеха, Леонид Пчелкин, СССР
22 июля 1964
Левша, Иван Иванов-Вано, СССР
10 августа 1964
Приключения Толи Клюквина, Виктор Эйсымонт, СССР
18 августа 1964
Сказка о Мальчише-Кибальчише, Евгений Шерстобитов, СССР
24 августа 1964
Легкая жизнь, Вениамин Дорман, СССР
13 сентября 1964
Донская повесть, Владимир Фетин, СССР
9 октября 1964
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен, Элем Климов, СССР
1 декабря 1964
Обыкновенное чудо, Эраст Гарин, СССР Зайчик, Леонид Быков, СССР
12 декабря 1964
Ключи от неба, Виктор Иванов, СССР
14 декабря 1964
Большая руда, Василий Ордынский, СССР
17 декабря 1964
Два воскресенья, Владимир Шредель, СССР
21 декабря 1964
Пядь земли, Андрей Смирнов, Борис Яшин, СССР
22 декабря 1964
Поцелуй меня, глупенький, Билли Уайлдер, США
31 декабря 1964
Пастушка и Трубочист, Лев Атаманов, СССР
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