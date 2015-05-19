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Постер фильма Хичкок/Трюффо
Постер фильма Хичкок/Трюффо
Постер фильма Хичкок/Трюффо
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Киноафиша Фильмы Хичкок/Трюффо

Хичкок/Трюффо

Hitchcock/Truffaut 18+
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О фильме

Документальная лента посвящена состоявшейся в 1962 году встрече-интервью гениального Альфреда Хичкока и молодого критика и начинающего режиссера из Франции Франсуа Трюффо. Режиссер картины Кент Джонс попытался не просто рассказать об этой встрече, но и раскрыть личность Хичкока.

  • Встреча состоялась после письма, написанного Трюффо Хичкоку, в котором он попросил мэтра ответить на 500 вопросов.
  • Режиссеры встречались на протяжении нескольких дней, всего было записано 52-х часовое интервью.
  • Интервью, которые Трюффо взял у Хичкока, были изданы в виде книги под тем же названием «Хичкок/Трюффо», вышедшей в 1966 году и ставшей настольной для многих режиссеров.
  • После знаменитого интервью Хичкок и Трюффо остались в дружеских отношениях, они часто переписывались, советовались, делились идеями, просматривали сценарии друг друга.
  • Режиссер картины Кент Джонс при подготовке к съемкам прослушал все 27 часов интервью, которые сохранились к нашему времени.
  • О работе Альфреда Хичкока снят фильм «Хичкок», в котором роль легендарного режиссера исполнил знаменитый актер Энтони Хопкинс,
  • который, к слову, был знаком с мэтром: будучи еще в молодом возрасте, Хопкинс был представлен Хичкоку своим агентом.

1962 году состоялась встреча, определившая судьбу кинематографа. Молодой критик и режиссер французской новой волны Франсуа Трюффо взял серию интервью у своего кумира Альфреда Хичкока. Трюффо был одержим идеей доказать, что Хичкок, многими считавшийся ремесленником, штампующим фильмы «низкого жанра», на самом деле — один из величайших творцов и новаторов, чье филигранное искусство навсегда изменит культуру. По следам Трюффо в запутанный мир мастера саспенса и гениальных киноприемов пускаются современные режиссеры Уэс Андерсон, Мартин Скорсезе, Ричард Линклейтер и другие. Объединенные страстью к работам Хичкока, они пытаются найти ответ на вопрос: в чем секрет его гениальных фильмов, способных ввести в оцепенение любого зрителя?

Хичкок/Трюффо - переведенный трейлер
Хичкок/Трюффо  переведенный трейлер
Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 29 октября 2016
Премьера в мире 19 мая 2015
Дата выхода
31 марта 2016 Россия Arthouse 12+
29 июня 2016 Австралия PG
31 марта 2016 Беларусь
18 октября 2015 Бельгия
10 октября 2015 Великобритания
16 ноября 2015 Германия
21 сентября 2015 Испания
4 апреля 2016 Италия
31 марта 2016 Казахстан
10 сентября 2015 Канада
21 января 2016 Нидерланды
4 сентября 2015 США
31 марта 2016 Украина
5 сентября 2015 Франция
21 ноября 2015 Эстония
MPAA PG-13
Сборы в мире $386 471
Производство ARTE, Artline Films, Cohen Media Group
Другие названия
Hitchcock/Truffaut, Hitchcock og Truffaut, Hitchcock Truffaut, Χίτσκοκ/Τρυφώ, Гічкок/Трюффо, Хичкок/Трюффо, ヒッチコック／トリュフォー, 希区柯克与特吕弗
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
Питер Богданович
Питер Богданович
Арно Деплешен
Арно Деплешен
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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Хичкок/Трюффо - трейлер
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