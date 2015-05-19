Документальная лента посвящена состоявшейся в 1962 году встрече-интервью гениального Альфреда Хичкока и молодого критика и начинающего режиссера из Франции Франсуа Трюффо. Режиссер картины Кент Джонс попытался не просто рассказать об этой встрече, но и раскрыть личность Хичкока.
1962 году состоялась встреча, определившая судьбу кинематографа. Молодой критик и режиссер французской новой волны Франсуа Трюффо взял серию интервью у своего кумира Альфреда Хичкока. Трюффо был одержим идеей доказать, что Хичкок, многими считавшийся ремесленником, штампующим фильмы «низкого жанра», на самом деле — один из величайших творцов и новаторов, чье филигранное искусство навсегда изменит культуру. По следам Трюффо в запутанный мир мастера саспенса и гениальных киноприемов пускаются современные режиссеры Уэс Андерсон, Мартин Скорсезе, Ричард Линклейтер и другие. Объединенные страстью к работам Хичкока, они пытаются найти ответ на вопрос: в чем секрет его гениальных фильмов, способных ввести в оцепенение любого зрителя?
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