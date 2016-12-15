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Любовь не за горами Любовь не за горами
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Любовь не за горами, 2016

2016 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

"Любовь не за горами" - это режиссёрский и сценарный дебют Магомеда Кумыкова. Главные роли в картине исполнили такие же начинающие кинематографисты: Мурат Унежев, Марат Жириков, Сергей Паршутин, Казбек Качлаев, Назима Гоова и другие дебютанты. Также в фильме снялись известные российские спортсмены Николай Валуев и Наталья Рогозина.

В центре сюжета фильма "Любовь не за горами" трое друзей, которые прочно обосновались в Москве. До поры до времени их жизни протекают самым размеренным и спокойным образом. Но неожиданно одного из них угораздило влюбиться в незнакомку из интернета. Единственная информация, которой владеет влюблённый - имя и местоположение. Тогда на помощь приходят друзья, которые вместе с главным героем отправляются на Кавказ на поиски загадочной девушки.

- Наталья Рогозина и Николай Валуев играют в картине самих себя

- Спортсменка-боксёр Наталья Рогозина также выступила в качестве продюсера фильма

- Оператор Мурат Дзуев и композиторы Марат Паритов и Анзор Увижев также являются дебютантами

- Фильм позиционируется как "высокогорная комедия"

Три друга живут и работают в Москве. Все в их жизни размеренно и по плану. Пока один из них не влюбляется в девушку из социальной сети. Всё, что о ней известно — имя и то, что она с Кавказа. С этим багажом информации товарищи отправляются на поиски таинственной красотки.

мало голосов Оцените
4 голоса
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера в мире 15 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Магомед Кумыков
В ролях
Мурат Унежев
Мурат Унежев
Аслан Б­ижоев
Аслан Б­ижоев
Марат Жириков
Марат Жириков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь не за горами 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alexandr Naumov 23 октября 2016, 23:41
Пока посмотрели рекламные ролики к фильму "Любовь не за горами". Интересный материал. Где можно посмотреть и саму высокогорную комедию?
Отзывы Написать
4 голоса
Оцените
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