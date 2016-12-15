Любовь не за горами, 2016

"Любовь не за горами" - это режиссёрский и сценарный дебют Магомеда Кумыкова. Главные роли в картине исполнили такие же начинающие кинематографисты: Мурат Унежев, Марат Жириков, Сергей Паршутин, Казбек Качлаев, Назима Гоова и другие дебютанты. Также в фильме снялись известные российские спортсмены Николай Валуев и Наталья Рогозина.

В центре сюжета фильма "Любовь не за горами" трое друзей, которые прочно обосновались в Москве. До поры до времени их жизни протекают самым размеренным и спокойным образом. Но неожиданно одного из них угораздило влюбиться в незнакомку из интернета. Единственная информация, которой владеет влюблённый - имя и местоположение. Тогда на помощь приходят друзья, которые вместе с главным героем отправляются на Кавказ на поиски загадочной девушки.