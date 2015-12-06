Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение, 2015

Очередные проказы доводят бурундуков Элвина, Саймона и Теодора до заслуженного наказания: их приемный отец Дэйв Севилл оставляет подопечных дома, а сам отправляется в деловую поездку со своей пассией Самантой. Присматривать за героями оставляют Майлса – крайне противного подростка, который по совместительству является сыном новой подруги Дэйва.

Постепенно Элвин начинает понимать, что настоящая цель поездки Севилла – предложение руки и сердца Саманте. В компании Саймона и Теодора он отправляется в дорожное путешествие через всю Америку, чтобы сорвать помолвку и предотвратить грозящее неприятными переменами родство с Майлсом.

Четвертую часть франшизы снял Уолт Бекер, режиссер известных комедий 2000-х “Кот в мешке” и “Король вечеринок”. К своим ролям вернулись Джейсон Ли (Дэйв Севилл), Джастин Лонг (Элвин), Мэттью Грей Гублер (Саймон), Джесси Маккартни (Тео), Анна Фэрис (Джанетт) и Кристина Эпплгейт (Бриттани).