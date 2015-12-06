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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение, 2015

2015 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередные проказы доводят бурундуков Элвина, Саймона и Теодора до заслуженного наказания: их приемный отец Дэйв Севилл оставляет подопечных дома, а сам отправляется в деловую поездку со своей пассией Самантой. Присматривать за героями оставляют Майлса – крайне противного подростка, который по совместительству является сыном новой подруги Дэйва.

Постепенно Элвин начинает понимать, что настоящая цель поездки Севилла – предложение руки и сердца Саманте. В компании Саймона и Теодора он отправляется в дорожное путешествие через всю Америку, чтобы сорвать помолвку и предотвратить грозящее неприятными переменами родство с Майлсом.

Четвертую часть франшизы снял Уолт Бекер, режиссер известных комедий 2000-х “Кот в мешке” и “Король вечеринок”. К своим ролям вернулись Джейсон Ли (Дэйв Севилл), Джастин Лонг (Элвин), Мэттью Грей Гублер (Саймон), Джесси Маккартни (Тео), Анна Фэрис (Джанетт) и Кристина Эпплгейт (Бриттани).

  • Большая часть съемок прошла в штате Джорджия с марта по май 2015 года. Ряд сцен снимался в Майами-Бич.
  • На роль возлюбленной Дэйва Саманты рассматривали Софию Вергару (“Американская семейка”), Одетт Эннэбл (“Снова ты”) и Брайс Даллас Ховард (“Прислуга”). В итоге работу получила звезда двух фильмов “Отец невесты” Кимберли Уильямс-Пэйсли.
  • В 2013 году студия Rhythm and Hues, которая занималась спецэффектами для франшизы о бурундуках, обанкротилась. На замену создатели “Грандиозного бурундуключения” выбрали студию Weta Digital Питера Джексона.
  • Это первый фильм франшизы, в котором отсутствует персонаж Дэвида Кросса, продюсер Ян Хоук.
  • Джейсон Ли (Дэйв) и Эдди Стиплз (Барри) долгое время работали вместе в сериале «Меня зовут Эрл» (2005-2009).
  • По слухам, Мэттью Лиллард (“Крик”, “Это все она”) должен был заменить Джастина Лонга в роли Элвина, однако на тот момент актер был занят на съемках “Скуби-ду”.
  • Кейли Куоко-Суитинг, известная по сериалу “Теория большого взрыва”, заменила Эми Полер в роли Элеоноры.
  • “Грандиозное бурундуключение” – единственный фильм франшизы, сюжет которого не взят из анимационного сериала “Элвин и бурундуки” (1983).
  • Фильм заработал в прокате меньше, чем любая из трех предыдущих частей франшизы. При бюджете в 90 миллионов долларов картина собрала чуть менее 235 миллионов. Частично кассовый провал “Грандиозного бурундуключения” объясняется тем, что фильм вышел в кинотеатрах одновременно с “Звездными войнами: Пробуждение Силы” (2015).
  • Это единственный фильм серии “Элвин и бурундуки”, в котором и изображение, и звук обработаны с помощью цифровых технологий. В предыдущих частях голоса актеров озвучания обрабатывались с помощью ускорения аналоговой аудиопленки.
  • Над музыкой к фильму работал Марк Мазерсбо – композитор предыдущей части “Элвин и бурундуки 3”.
  • За 20 лет до старта кинофраншизы, в 1987 году, на экраны вышел фильм “Приключение бурундуков” от супружеской пары Дженис Карман и Росса Багдасаряна-младшего, сына создателя вымышленной музыкальной группы “Элвин и бурундуки”. Над картиной в том числе работали бывшие сотрудники Disney, уволенные со студии после кассового провала “Черного котла”.
  • Слоган к фильму – “Fast and Furry-ous” (“Быстрые и пушистые”) – является отсылкой к оригинальному названию франшизы “Форсаж” (“Fast and Furious”).
  • Первоначально планировалось, что Кэмерон Ричардсон вернется к роли Клэр Уилсон из первого фильма “Элвин и бурундуки” (2007) и что именно ее героине Дэйв сделает предложение. В ходе многочисленных изменений сценария Клэр заменили на Саманту в исполнении Кимберли Уильямс-Пэйсли.

Бурундуки пойдут на все, чтобы сохранить свою семью, даже на грандиозное бурундуключение по всей Америке!

Когда Бурундуки видят, что Дэйв берет с собой коробочку с кольцом в поездку в Майами, они отчаянно пытаются помешать ему сделать предложение его девушке – из опасения, что мачеха и сводный брат внесут перемены в их семейную идиллию. Но после того, как их помещают в черный список за хулиганское поведение в самолете, Элвин, Саймон, Теодор и их будущий брат Майлз отправляются в самое важное путешествие в их жизни через всю страну, чтобы успеть помешать помолвке.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 января 2016
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 6 декабря 2015
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уолт Бекер
Уолт Бекер
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Мэттью Грей Гублер
Мэттью Грей Гублер
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Эми Полер
Эми Полер
Все актеры и съемочная группа
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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Никита Митрофанов 4 декабря 2015, 13:49
Как можно было взять и засунуть в трейлер кадры по два раза? Неужели в фильме нет ничего смешнее, чем нападение макаки на человека? Как начали плохо, так и падают все хуже и хуже.
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12 января 2016 00:00
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