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Судная ночь 3 Судная ночь 3
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The Purge: Election Year

Судная ночь 3, 2016

2016 / США / Франция
6.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Судная ночь», выпущенный в 2013 году, пришёлся зрителям по душе, благодаря чему он получил уже второй сиквел. Занимается проектом Джеймс ДеМонако, поставивший не только все три части, но также написавший к ним сценарий. Каждый новый фильм отличается тем, что в нём появляются новые главные герои. Здесь в центре сюжета находится персонаж в исполнении Элизабет Митчелл, звезды сериала «Остатья в живых». Также в этой части к своей роли вернётся Фрэнк Грилло («Схватка», «Воин»). 

Всё началось с того, что 15 лет назад всю семью Чарли Роан безжалостно убили во время Судной ночи. Для тех, кто не смотрел первые части, напомним, что в одну ночь в году власти разрешают людям творить любые преступления, а взамен получают спокойствие и идиллию в остальные 364 дня. Главная героиня работает в Сенате, но теперь её цель – выиграть президентскую гонку. Она отчаянно хочет положить конец жестокости, отменив данное правило. В самую страшную ночь в году она запирается в доме вместе с охраной, однако из-за предателя оказывается на улице. Теперь на неё объявлена настоящая охота, а доверять она может только Лео Барнсу. Доживут ли герои до утра?

- Между первой и второй частями перерыв составил всего год, третью же поклонникам пришлось ждать в два раза дольше

- Продюсером всех трёх фильмов является легендарный Майкл Бэй, создатель «Трансформеров»

- По сюжету действие развивается в Вашингтоне, но съёмки проходили в городе Провиденс, штат Род Айленд. Поэтому его улицы притерпели изменения стараниями съёмочной группы

- Идея для фильма «Судная ночь» была почерпнута режиссёром из серии «Звёздного пути», а также японского фильма «Королевская битва»

- За первые 3 дня в американском прокате картина «Судная ночь» уже окупила свой бюджет, составивший 10 миллионов долларов. Это самый дорогой фильм трилогии, на первый понадобилось всего 3 миллиона, а на второй 9

Добро пожаловать в идеальное будущее, где  Судная ночь превратилась в международный  тренд. Туристы со всего мира прибывают в  аэропорты Америки: ведь один раз в году здесь позволено все, главное – дожить до рассвета.

6.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 29 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс ДеМонако
Джеймс ДеМонако
В ролях
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж
Джозеф Джулиан Сория
Джозеф Джулиан Сория
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Судная ночь 3 14 постеров
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Судная ночь 3
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Извращённый человеческий мозг готов придумать что угодно, лишь бы добиться высоких рейтингов. На этот раз сценаристы придумали некую ночь, которую назвали судной. Её суть заключается в том, что любые преступления, совершённые в этот период времени (12 часов после полуночи), считаются легальными и законными. И даже убийства. Причём именно на них и делается особый акцент, потому что все остальные для героев, кажется, не так интересны и полезны. И единственным ограничителем от совершения…
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SKY 13 августа 2016, 21:51
Фильм - отьявленная хрень, в отличии от предыдущих частей 😒
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