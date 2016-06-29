Судная ночь 3, 2016

Фильм «Судная ночь», выпущенный в 2013 году, пришёлся зрителям по душе, благодаря чему он получил уже второй сиквел. Занимается проектом Джеймс ДеМонако, поставивший не только все три части, но также написавший к ним сценарий. Каждый новый фильм отличается тем, что в нём появляются новые главные герои. Здесь в центре сюжета находится персонаж в исполнении Элизабет Митчелл, звезды сериала «Остатья в живых». Также в этой части к своей роли вернётся Фрэнк Грилло («Схватка», «Воин»).

Всё началось с того, что 15 лет назад всю семью Чарли Роан безжалостно убили во время Судной ночи. Для тех, кто не смотрел первые части, напомним, что в одну ночь в году власти разрешают людям творить любые преступления, а взамен получают спокойствие и идиллию в остальные 364 дня. Главная героиня работает в Сенате, но теперь её цель – выиграть президентскую гонку. Она отчаянно хочет положить конец жестокости, отменив данное правило. В самую страшную ночь в году она запирается в доме вместе с охраной, однако из-за предателя оказывается на улице. Теперь на неё объявлена настоящая охота, а доверять она может только Лео Барнсу. Доживут ли герои до утра?