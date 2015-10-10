Гамба, 2015

Мультфильм японского производства «Гамба» вышел в прокат ещё в 2015 году, однако до России добрался только сейчас. Его режиссёрами стали пока ещё неизвестные Томохиро Кавамура и Йошихиро Комори. В отечественном прокате свои голоса героям подарили очень известные актёры, среди которых Пётр Фёдоров («Вакантна жизнь шеф-повара», «Саранча»), Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство») и Илья Любимов («Неадекватные люди»).

Это история о маленьком и отважном мышонке по имени Гамба, который уже успел покорить улицы большого города. Однако и мышам бывает скучно, поэтому герой ищет новое приключение, полное опасностей и неизведанных территорий. Неожиданно у него появляется возможность покинуть родные края и уплыть на далёкий остров, где целая деревня оказалась в опасности. Там его сородичи подверглись самой настоящей диктатуре злобных хорьков, и только Гамба может всех спасти и наказать коварного Саблезуба. И, конечно, не обойдётся без прекрасной барышни и верных товарищей, которые будут сражаться бок о бок с храбрым мышонком.