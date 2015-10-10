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Гамба Гамба
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Gamba 3D

Гамба, 2015

2015 / Япония
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Мультфильм японского производства «Гамба» вышел в прокат ещё в 2015 году, однако до России добрался только сейчас. Его режиссёрами стали пока ещё неизвестные Томохиро Кавамура и Йошихиро Комори. В отечественном прокате свои голоса героям подарили очень известные актёры, среди которых Пётр Фёдоров («Вакантна жизнь шеф-повара», «Саранча»), Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство») и Илья Любимов («Неадекватные люди»).

Это история о маленьком и отважном мышонке по имени Гамба, который уже успел покорить улицы большого города. Однако и мышам бывает скучно, поэтому герой ищет новое приключение, полное опасностей и неизведанных территорий. Неожиданно у него появляется возможность покинуть родные края и уплыть на далёкий остров, где целая деревня оказалась в опасности. Там его сородичи подверглись самой настоящей диктатуре злобных хорьков, и только Гамба может всех спасти и наказать коварного Саблезуба. И, конечно, не обойдётся без прекрасной барышни и верных товарищей, которые будут сражаться бок о бок с храбрым мышонком.

- Мультфильм «Гамба» является полнометражной версией анимационного сериала «Приключения Гамбы», который выходил в Японии в 1975 году. Помимо него есть также два мультфильма: 1984-го и 1991-го. 

- Бюджет мультфильма составил 20 миллионов долларов

- Мультсериал «Гамба», который лёг в основу мультфильма в 2006 году попал в рейтинг 100 самых любимых японцами аниме-сериалов и занял там 22 строчку

Смелому и задиристому мышонку Гамбе мало побед на полных опасностей ночных улицах. Вместе с друзьями он отправляется на небольшой остров в океане, чтобы спасти мышиную деревню, которую терроризирует банда хорьков во главе со злобным Скалозубом. Сражения на земле, под водой и в воздухе, смертельная опасность и – любовь красавицы Мышуньки – награда за подвиги.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера онлайн 21 февраля 2017
Премьера в мире 10 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Томохиро Кавамура
Томохиро Кавамура
В ролях
Джастин Эзарик
Нэш Гриер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гамба 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Гамба смотреть онлайн

Гамба
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На экраны выходит мультфильм о приключениях широко известного в Японии мышонка по имени Гамба. В этом году в прокате представлено немало анимационных проектов со всего мира в перерывах между тем, как крупные студии готовят к выпуску очередной «Зверополис», «В поисках Дори» и «Тайную жизнь домашних животных». В отличие от них про такие мультфильмы, как «Гамба» зритель практически ничего не слышал, а потому прокатная судьба в России у них не особо…
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7 сентября 2016 12:12
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