Гамба, 2015

Мультфильм японского производства «Гамба» вышел в прокат ещё в 2015 году, однако до России добрался только сейчас. Его режиссёрами стали пока ещё неизвестные Томохиро Кавамура и Йошихиро Комори. В отечественном прокате свои голоса героям подарили очень известные актёры, среди которых Пётр Фёдоров («Вакантна жизнь шеф-повара», «Саранча»), Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство») и Илья Любимов («Неадекватные люди»).
Это история о маленьком и отважном мышонке по имени Гамба, который уже успел покорить улицы большого города. Однако и мышам бывает скучно, поэтому герой ищет новое приключение, полное опасностей и неизведанных территорий. Неожиданно у него появляется возможность покинуть родные края и уплыть на далёкий остров, где целая деревня оказалась в опасности. Там его сородичи подверглись самой настоящей диктатуре злобных хорьков, и только Гамба может всех спасти и наказать коварного Саблезуба. И, конечно, не обойдётся без прекрасной барышни и верных товарищей, которые будут сражаться бок о бок с храбрым мышонком.
- Мультфильм «Гамба» является полнометражной версией анимационного сериала «Приключения Гамбы», который выходил в Японии в 1975 году. Помимо него есть также два мультфильма: 1984-го и 1991-го.
- Бюджет мультфильма составил 20 миллионов долларов
- Мультсериал «Гамба», который лёг в основу мультфильма в 2006 году попал в рейтинг 100 самых любимых японцами аниме-сериалов и занял там 22 строчку
Смелому и задиристому мышонку Гамбе мало побед на полных опасностей ночных улицах. Вместе с друзьями он отправляется на небольшой остров в океане, чтобы спасти мышиную деревню, которую терроризирует банда хорьков во главе со злобным Скалозубом. Сражения на земле, под водой и в воздухе, смертельная опасность и – любовь красавицы Мышуньки – награда за подвиги.