Последний поворот, 2015

Фильм «Последний поворот» является дебютом австралийца Дэвида Кэмпбелла. Сценарий он написал совместно с художником-постановщиком Эрикой Брайан («Девушка пробуждается»). Также Кэмпбелл сам выступил в качестве одного из продюсеров своей картины. В ролях снялись: Джессика Тоуви («Тайное влечение»), Пиппа Блэк («Восприятие», «Дорогой доктор»), Тим Филлиппс («Однажды в сказке»), Эндрю Райан («Чёрный шар») и Тим Пакок («Люди Икс. Начало. Росомаха»).

По сюжету фильма «Последний поворот» двое молодых людей из Австралии решают подвезти трёх американских туристов. В дороге между некоторыми из них вспыхивают романтические чувства. Вместе со старшим братом одного из героев они решают проверить на собственном опыте городскую легенду о призраке. По слухам, проезжая по шоссе Лемон Три на высокой скорости, в зеркале заднего вида можно увидеть нечто ужасное. Но оказавшись в нужном месте и выполнив все условия, они понимают, что ни в коем случае не стоило этого делать.