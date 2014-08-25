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Последний поворот Последний поворот
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Lemon Tree Passage

Последний поворот, 2015

2015 / Австралия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Последний поворот» является дебютом австралийца Дэвида Кэмпбелла. Сценарий он написал совместно с художником-постановщиком Эрикой Брайан («Девушка пробуждается»). Также Кэмпбелл сам выступил в качестве одного из продюсеров своей картины. В ролях снялись: Джессика Тоуви («Тайное влечение»), Пиппа Блэк («Восприятие», «Дорогой доктор»), Тим Филлиппс («Однажды в сказке»), Эндрю Райан («Чёрный шар») и Тим Пакок («Люди Икс. Начало. Росомаха»).

По сюжету фильма «Последний поворот» двое молодых людей из Австралии решают подвезти трёх американских туристов. В дороге между некоторыми из них вспыхивают романтические чувства. Вместе со старшим братом одного из героев они решают проверить на собственном опыте городскую легенду о призраке. По слухам, проезжая по шоссе Лемон Три на высокой скорости, в зеркале заднего вида можно увидеть нечто ужасное. Но оказавшись в нужном месте и выполнив все условия, они понимают, что ни в коем случае не стоило этого делать.

- В основу фильма легла реальная австралийская легенда. Подобное явление наблюдалось в Новом Южном Уэльсе

- Актёры Николас Ганн, Тим Филлиппс и Пиппа Блэк играли вместе в сериале «Соседи»

- В мировой прокат картина «Последний поворот» вышла в 2014 году, а снималась она ещё в 2012-ом

Компания молодых людей решает проверить на собственном опыте знаменитую байку о призраке. Местные говорят, что призрак является в зеркале заднего вида каждому, кто осмелится проехать на высокой скорости по одинокому шоссе Лемон Три. Поездка, которая планировалась, как невинное развлечение,  оборачивается зловещим кошмаром для всех её участников.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера в мире 25 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэвид Кэмпбелл
Дэвид Кэмпбелл
В ролях
Тим Пакок
Тим Пакок
Эндрю Райан
Эндрю Райан
Джессика Тоуви
Джессика Тоуви
Тим Филлиппс
Тим Филлиппс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний поворот 3 постера
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Последний поворот
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Вполне логично бояться того, что неизвестно. Темнота или подозрительные звуки – всё это провоцирует мозг человека искать хоть какое-то объяснение тому, что происходит, лишь бы не оставить информационных дыр. Но без них никак, ведь человек не настолько всемогущественен, чтобы знать всё. Это я, собственно, к чему? А к тому, что одной из интересных тем для фильмов были, есть и остаются такие необъяснимые вещи. Особенно удачна эта сфера для фильмов ужасов, ведь всегда всё можно спихнуть на…
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14 сентября 2016 17:08
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