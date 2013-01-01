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1 января 2013
Муви 43
, Элизабет Бэнкс, Питер Фаррелли, Бретт Рэтнер, Стивен Брилл, Стив Карр, Джеймс Даффи, Гриффин Данн, Патрик Форсберг, Джеймс Ганн, Боб Оденкерк, США
Бум-Бум, дочь рыбака
, Иван Максимов, Россия
Почему я тут
, Дарья Сидорова, Россия
Дар
, Сергей Карандашов, Россия
3 января 2013
Жена художника
, Билле Аугуст, Дания
Метеора
, Спирос Статулопулос, Германия / Франция / Греция
Анна Каренина
, Джо Райт, Великобритания
6 января 2013
Молли Максвелл
, Сара Ст. Онге, Канада
9 января 2013
Сегодня
, Ален Гомис, Сенегал / Франция
10 января 2013
Джек Ричер
, Кристофер МакКуорри, США
Анна Каренина
, Бернард Роуз, США
Приключения итальянцев в Марокко
, Франческо Фаласки, Италия
Искатели могил 2
, Джон Поликуин, Канада / США
Продавец игрушек
, Юрий Васильев, Россия
Другая жизнь женщины
, Сильви Тестю, Франция / Бельгия / Люксембург
15 января 2013
30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона
, Крэйг Мосс, США
17 января 2013
Охотники на ведьм
, Томми Виркола, США / Германия
Дом с паранормальными явлениями
, Майкл Тиддес, США
Любовь в пустыне
, Шерин Дабис, Иордания / Катар / США
В двадцати футах от того, чтобы стать звездой
, Морган Невилл, США
Джанго освобожденный
, Квентин Тарантино, США
Родительский беспредел
, Энди Фикмен, США
18 января 2013
Показательный процесс: История Pussy Riot
, Майк Лернер, Максим Поздоровкин, Россия / Великобритания
Захватывающее время
, Джеймс Понсольдт, США
Эммануэль и правда о рыбах
, Франческа Грегорини, США
Убей своих любимых
, Джон Крокидас, США
Побег из завтра
, Рэнди Мур, США
Остинленд
, Джеруша Хесс, США / Великобритания
19 января 2013
Полной грудью
, Дрейк Доримус, США
Трогательное чувство
, Линн Шелтон, США
Интерьер: Садо-мазо-гей бар
, Джеймс Франко, Трэвис Мэтьюз, США
Синий каприз
, Александр Мурс, США
Кекс в большом городе
, Майкл Дамиан, США
Спасатель
, Лиз В. Гарсиа, США
20 января 2013
В страхе
, Джереми Ловеринг, Великобритания
Группировка «Восток»
, Зал Батманглидж, США / Великобритания
В бегах
, Дэвид Лоури, США
Покаяние
, Филипп Кэлэнд, США
Порочные игры
, Пак Чхан-Ук, США / Великобритания
Смертельная гонка 3
, Роэль Рейн, США
Адское дитя
, Роберт Бен Гарант, Томас Леннон, США
21 января 2013
Полуденная нега
, Джилл Солоуэй, США
Примесь
, Шейн Каррут, США
Дорога, дорога домой
, Нат Факсон, Джим Рэш, США
Странник
, Кэлвин Ридер, США
22 января 2013
Магия, магия
, Себастьян Сильва, Чили / США
Гензель и Гретель
, Дэвид ДеКото, США
Собутыльники
, Джо Сванберг, США
Очень хорошие девочки
, Наоми Фонер, США
23 января 2013
Суррогат
, Бен Луин, США
Взрослые дети развода
, Стью Зичерман, США
24 января 2013
Билет на VEGA$
, Гор Киракосян, США / Россия
Отель "Люкс"
, Леандер Хаусманн, Германия
Храбрый плавник
, Том Лу, Китай / Канада
Охотники на гангстеров
, Рубен Флейшер, США
Гайд-Парк на Гудзоне
, Роджер Мишелл, Великобритания
Ржавчина и кость
, Жак Одиар, Франция / Бельгия
Я нормально супер гуд
, Оливер Цигенбальг, Германия
Большие надежды
, Майк Ньюэлл, США / Великобритания
Пресная вода
, Логан Миллер, США
Линкольн
, Стивен Спилберг, США / Индия
25 января 2013
Паркер
, Тэйлор Хэкфорд, США
Неизбежное поражение Мистера и Пита
, Джордж Тиллман младший, США
26 января 2013
Революция
, Роб Стюарт, Канада / США / Мексика / Федеративные Штаты Микронезии / Япония / Австралия / Бразилия / Гонконг / Мадагаскар / Папуа - Новая Гвинея / ЮАР
31 января 2013
Любовь на кончиках пальцев
, Режис Руансар, Франция
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
, Джеки Чан, Гонконг / Китай
Возвращение героя
, Ким Чи Ун, США
Хватай и беги
, Дэвид Палмер, Дэкс Шепард, США
Морщинки
, Игнасио Феррерас, Испания
Реальные парни
, Фишер Стивенс, США
Тепло наших тел
, Джонатан Левин, США
Привет, мне пора
, Тодд Луисо, США
Диномама
, Юн Сук Чой, Джон Кафка, США / Южная Корея
Любит / Не любит
, Сара Полли, Канада / Испания / Япония
2 февраля 2013
Чапаев-Чапаев
, Виктор Тихомиров, Россия
5 февраля 2013
Невидимки
, Сергей Комаров, Россия
6 февраля 2013
Guns N' Roses
, Эксл Роуз, США
7 февраля 2013
Тихая гавань
, Лассе Халльстрем, США
Побочный эффект
, Стивен Содерберг, США
Неудержимый
, Уолтер Хилл, США
Гладиаторы Рима
, Игинио Страфф, Италия
Группа 7
, Альберто Родригес, Испания
Проект "Динозавр"
, Сид Беннетт, Великобритания
Отверженные
, Том Хупер, Великобритания
В первый раз
, Джон Каздан, США
Техасская резня бензопилой 3D
, Джон Льюсенхоп, США
8 февраля 2013
Пауки 3D
, Тибор Такач, США
9 февраля 2013
Единственный выстрел
, Дэвид М. Розенталь, Великобритания / США / Канада
10 февраля 2013
Роль
, Константин Лопушанский, Россия / Финляндия / Беларусь
Спрячьте ваши улыбающиеся лица
, Дэниэл Патрик Кэрбон, США
11 февраля 2013
Мои занятия борьбой
, Жак Дуайон, Франция
Длинный мост в нужную сторону
, Иван Максимов, Россия
13 февраля 2013
Спасти Линкольна
, Сальвадор Литвак, США
Мастер
, Пол Томас Андерсон, США
14 февраля 2013
Невозможное
, Хуан Антонио Байона, Испания / Таиланд / США
Ромео + Джульетта
, Баз Лурманн, США
Энтропия
, Мария Саакян, Россия
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
, Джон Мур, США
Случайный доступ 3D
, Анубхав Синха, США / Индия
Калейдоскоп любви
, Фернанду Мейреллиш, Великобритания / Австрия / Бразилия / Франция
После любви
, Жоаким Лафосс, Франция / Швейцария / Бельгия / Люксембург
Ведьма войны
, Ким Нгуйен, Канада
Прекрасные создания
, Ричард ЛаГравенезе, США
20 февраля 2013
Врата дракона
, Цуй Харк, Китай
21 февраля 2013
Охота
, Томас Винтерберг, Дания
Цель номер один
, Кэтрин Бигелоу, США
Хичкок
, Саша Джерваси, США
Сомнамбула
, Россия
Мрачные небеса
, Скотт Чарльз Стюарт, США
Нет
, Пабло Ларраин, Чили / Франция / США
Ты и я
, Бернардо Бертолуччи, Италия
Стукач
, Рик Роман Во, США
Раз! Два! Три! Умри!
, Бен Уитли, Великобритания
Метро
, Антон Мегердичев, Россия
Искусство полета 3D
, Курт Морган, США
22 февраля 2013
Козы
, Ди Джей Карузо, США
23 февраля 2013
История Еноскэ
, Сюити Окита, Япония
Миссия «Парк»
, Брайан Рамирез, США
27 февраля 2013
Что творят мужчины!
, Сарик Андреасян, Россия
Трудно быть Богом
, Алексей Герман, Россия
28 февраля 2013
Исчезнувшая империя
, Карен Шахназаров, Россия
Любовь в СССР
, Карен Шахназаров, Россия
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
, Эд Гасс-Доннели, США
Судья
, Тимоти Шедер, Великобритания
Ложь во спасение
, Майя Кениг, Израиль / Франция
Девочки-драконы
, Иниго Вестмайер, Германия / Китай
Безопасность не гарантируется
, Колин Треворроу, США
Эдвард руки-ножницы
, Тим Бертон, США
Тайна перевала Дятлова
, Ренни Харлин, Россия / США
Побег с планеты Земля
, Кэллан Брукнер, США / Канада
Квартет
, Дастин Хоффман, Великобритания
Монстры на острове
, Такаси Ямадзаки, Япония / Канада
Энималс
, Маркаль Форес, Испания
1 марта 2013
Фантом
, Тодд Робинсон, США
Спаркс
, Тодд Берроуз, Кристофер Фолино, США
6 марта 2013
Мама
, Андрес Мускетти, США
Я дышу
, Эмма Давьер, Мораг МакКиннон, Дания / Великобритания
7 марта 2013
Андреа Бочелли: Любовь в Портофино
, Дэвид Хорн, США
Гамбит
, Майкл Хоффман, США
Даю год
, Дэн Мазер, Великобритания
Любовь по-взрослому
, Джадд Апатоу, США
Ангел - хранитель
, Тиль Швайгер, Германия
Любовь - все, что тебе нужно
, Сюзанна Бир, Германия / Дания / Швеция / Франция / Италия
Ренуар. Последняя любовь
, Жиль Бурдо, Франция
Оз: Великий и Ужасный
, Сэм Рэйми, США
О чем молчат девушки
, Карен Оганесян, Россия
Магазинчик самоубийств 3D
, Патрис Леконт, Франция / Канада / Бельгия
21 и больше
, Джон Лукас, Скотт Мур, США
10 марта 2013
Spark: A Burning Man Story
, Стив Браун, Джесси Дитер, США / Новая Зеландия / ЮАР / Великобритания / Литва
Побеждая время
, Эрик Хайссерер, США
Майло
, Джейкоб Вон, США
Все когда-нибудь умрут
, Джоунс, Великобритания
11 марта 2013
Колыбельные мира
, Елизавета Скворцова, Россия
14 марта 2013
Разрешите Вас прикончить?
, Стюарт Урбан, Великобритания
Город порока
, Аллен Хьюз, США
Клиника любви
, Артюс де Пенгерн, Франция / Люксембург / Бельгия
28 спален
, Мэтт Росс, США
Секс и ничего лишнего
, Шон Гэррити, Канада
Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего
, Роман Коппола, США
Житие Александра Невского
, Георгий Кузнецов, СССР
Таймлесс. Рубиновая книга
, Феликс Фуксштайнер, Германия
За Маркса...
, Светлана Баскова, Россия
Переполох на районе
, Франк Гастамбид, Франция
Тревожный вызов
, Брэд Андерсон, США
Неуловимые
, Дэн Брэдли, США
17 марта 2013
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом
, Александра Ерофеева, Россия
Светло-зеленый
, Джей Алаймо, США
19 марта 2013
Эмпайр Стэйт
, Дито Монтиель, США
21 марта 2013
Падение Олимпа
, Антуан Фукуа, США
Джек - покоритель великанов
, Брайан Сингер, США
Самая обыкновенная пара
, Но Док, Южная Корея
Поймай толстуху, если сможешь
, Сет Гордон, США
Семейка Крудс
, Крис Сандерс, Кирк де Микко, США
Мёбиус
, Эрик Рошан, Франция
Атака на Перл Харбор
, Изуру Нарушима, Япония
Цифровая радиостанция
, Каспер Барфоэд, США
Маньяк
, Франк Халфун, США / Франция
22 марта 2013
История моей смерти
, Альберт Серра, Испания / Франция
Непристойная комедия
, Винс Оффер, США
24 марта 2013
Фил Спектор
, Дэвид Мэмет, США
27 марта 2013
G.I. Joe: Бросок кобры 2
, Джон М. Чу, США / Канада
28 марта 2013
The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)
, Рэй Мэнзарек, США
Рай. Вера
, Ульрих Зайдль, Австрия / Франция / Германия
Все ушли
, Георгий Параджанов, Россия / Чехия / Грузия
Пушки, телки и азарт
, Майкл Уинник, США
Бойцы
, Крис Сивертсон, США
Икона сезона
, Сергей Швыдкой, Фуад Ибрагимбеков, Россия
Людвиг Баварский
, Мари Ноэль, Петер Зер, Германия
Пустошь
, Даррен Линн Боусман, США / Канада
Белоснежка
, Пабло Бергер, Испания
Гостья
, Эндрю Никкол, США
Фортуна Вегаса
, Стивен Фрирз, США / Великобритания
Большой Лебовски
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США / Великобритания
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
, Венсан Патар, Бенжамин Реннер, Стефан Обье, Франция / Бельгия
29 марта 2013
Семейный консультант
, Тайлер Перри, США
Семейный уик-энд
, Бенжамин Еппс, США
4 апреля 2013
Миллион для чайников
, Рамаа Мосли, США
Крутые кексы
, Джон Сталберг, США
Парк Юрского периода
, Стивен Спилберг, США
Расшифровка Энни Паркер
, Стивен Бернштейн, США
Самсара
, Рон Фрике, США
Хороший доктор
, Лэнс Дэйли, США
Одним меньше
, Нильс Арден Оплев, США
Транс
, Дэнни Бойл, Великобритания
6 апреля 2013
Странный Томас
, Стивен Соммерс, США
9 апреля 2013
Сексуальный злой гений
, Шон Пиллер, США
10 апреля 2013
Штиль
, Фолькер Шлендорф, Франция / Германия
Ку! Кин-дза-дза
, Георгий Данелия, Татьяна Ильина, Россия
11 апреля 2013
Долгая счастливая жизнь
, Борис Хлебников, Россия
Братва из джунглей
, Никхил Адвани, Индия
Истребитель зомби
, Алехандро Бругуес, Испания / Куба
Обливион
, Джозеф Косински, США
Клин клином
, Дэвид Баррет, США
Византия
, Нил Джордан, Великобритания / США / Ирландия
Последний звонок
, Грег Гарт, США
Огонь Кристиана Лубутена 3D
, Бруно Халлин, Франция
Измеряя мир
, Детлев Бук, Германия
12 апреля 2013
42
, Брайан Хелгеленд, США
17 апреля 2013
Легенда №17
, Николай Лебедев, Россия
Принятые за незнакомцев
, Том Бернингер, США
18 апреля 2013
Никто не выжил
, Рюхэй Китамура, США
Кон-Тики
, Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, Великобритания / Норвегия / Дания
Кровью и потом: Анаболики
, Майкл Бэй, США
Почти Рождество
, Фил Моррисон, США
Место под соснами
, Дерек Сиенфрэнс, США
Повелители Салема
, Роб Зомби, США
Приключения Маши в Стране Чудес
, Ван Юнфей, Китай
Только представь!
, Анджей Якимовский, Польша / Португалия / Франция / Великобритания
Добро пожаловать в Капкан
, Эрен Криви, Великобритания / США
19 апреля 2013
Мистер Джонс
, Карл Мюллер, США
Когда лучший друг – гей
, Даррен Стейн, США
20 апреля 2013
Луч света младший
, Лори Коллье, США
Хорошенькая
, Дженэ ЛаМарк, США
МакКонки
, Роб Брюс, Скотт Гаффни, Мюррей Вэйс, Стив Винтер, Дэвид Зиефф, США
Доверься мне
, Кларк Грегг, США
21 апреля 2013
Всеобщее руководство птицелова
, Роб Мейер, США
Убей или умри
, Джош С. Уоллер, США
Дело в тебе
, Кэт Койро, США
23 апреля 2013
Белый лебедь
, Роберт Кромби, США / Россия
24 апреля 2013
Обычный человек
, Чандрам Рутнам, США / Шри-Ланка
Возвращение Буратино
, Екатерина Михайлова, Россия
25 апреля 2013
Географический клуб
, Гари Энтин, США
Полный беспредел
, Такеши Китано, Япония
Киногид извращенца: Идеология
, Софи Файнс, Великобритания / Ирландия
Не входить, мы не одеты
, Иван Атталь, Франция
Работодатель
, Фрэнк Мерле, США
(Не)жданный принц
, Филипп Леллуш, Франция
В белом плену
, Петтер Несс, Швеция / Норвегия
Зловещие мертвецы. Черная книга
, Федерико Альварес, США
Слежка
, Джей Ананья, США
Риф
, Марк А.З. Диппе, США / Южная Корея
Беспредел
, Такеши Китано, Япония
Очень страшное кино 5
, Малкольм Д. Ли, США
26 апреля 2013
Учитель английского
, Крейг Зиск, США
27 апреля 2013
Добро пожаловать в джунгли
, Роб Мелцер, США / Великобритания
Доктор Мабузе
, Энсел Фарадж, США
28 апреля 2013
Общая улица
, Шерил Дунье, США / Сербия и Черногория
29 апреля 2013
Уиллоу Крик
, Бобкэт Голдтуэйт, США
30 апреля 2013
Агент под прикрытием
, Том Вон, США
1 мая 2013
Сокровища О.К.
, Дмитрий Коробкин, Россия
Тинейдж
, Мэтт Вульф, США / Германия
2 мая 2013
Тачка №19
, Мукунда Майкл Дьюил, США
Король пингвинов 3D
, Тим Аллен, Великобритания
Страх и ненависть в Лас-Вегасе
, Терри Гиллиам, США
Непокорные
, Абе Леви, Сильвер Три, США
Железный человек 3
, Шейн Блэк, США
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
, Хидеаки Анно, Махиро Маеда, Масаюки, Япония
3 мая 2013
Внизу
, Ларри Фессенден, США
8 мая 2013
Последний пассажир
, Омид Нушин, Великобритания
Вагончик мой дальний
, Валерий Харченко, Россия
9 мая 2013
Вспоминая 1942
, Фэн Сяоган, Китай
Ты и я навсегда
, Каспар Мунк, Дания
Идеальный голос
, Джейсон Мур, США
Большая свадьба
, Джастин Закэм, США
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
, Том Элкинс, США
Твоя рука в моей руке
, Валери Донзелли, Франция
Приключения Гекльберри Финна
, Гермина Хунтгебурт, Германия
Отвязные каникулы
, Хармони Корин, США
Шутки в сторону
, Давид Шарон, Франция
10 мая 2013
Мы - семья Пиплз
, Тина Гордон Чизм, США
14 мая 2013
Улыбайся
, Русудан Чкония, Грузия / Франция / Люксембург
15 мая 2013
Абу Хараз
, Мацей Дрыгас, Польша
16 мая 2013
Любовь без пересадок
, Александр Кастаньетти, Франция
Черри
, Стивен Эллиот, США
Пленница. Побег
, Роар Утхауг, Норвегия
Великий Гэтсби
, Баз Лурманн, США
Стартрек: Возмездие
, Джей Джей Абрамс, США
17 мая 2013
Миддлтон
, Адам Роджерс, США
Катастрофа
, Джереми Солнье, США
18 мая 2013
Джимми Пикар
, Арно Деплешен, США
Часовщик
, Россия
19 мая 2013
Ланчбокс
, Ритеш Батра, Индия / Франция / Германия / США
20 мая 2013
Последние дни на Марсе
, Рори Робинсон, Великобритания
Когда я умирала
, Джеймс Франко, США
21 мая 2013
Уголек на снегу
, Борис Баум, Франция
22 мая 2013
Моя главная роль в жизни
, Мария Ефремова, Россия
Пентхаус с видом на север
, Джозеф Рубин, США
23 мая 2013
Форсаж 6
, Джастин Лин, США
Макс Роуз
, Дэниэл Ноа, США
Я очень возбужден
, Педро Альмодовар, Испания
Автобиография лжеца 3D
, Билл Джонс, Джефф Симпсон, Бенджамин Тимлетт, Великобритания
30 мая 2013
Эпик
, Крис Уэдж, США
Молот Богов
, Фэррен Блэкберн, Великобритания
Остров смерти
, Кэтрин Аселтон, США
И все же Лоранс
, Ксавье Долан, Канада / Франция
Великий мастер
, Вонг Кар-Вай, Гонконг / Китай
Полетта: Во все тяжкие
, Жером Энрико, Франция
Мальчишник в Вегасе 3
, Тодд Филлипс, США
1 июня 2013
Плюшевые мишки
, Томас Битти, Ребекка Фишман, США
2 июня 2013
Уик-энд
, Станислав Говорухин, Россия
3 июня 2013
Третье измерение Александра Андриевского
, Сергей Тютин, Владимир Кудряшов, Россия
5 июня 2013
Интимные места
, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Россия
Гагарин. Первый в космосе
, Павел Пархоменко, Россия
6 июня 2013
Уличные танцы 3: Все звезды
, Бен Грегор, Великобритания
Комната бабочек
, Джионата Зарантонелло, Италия / США
Невероятный Берт Уандерстоун
, Дон Скардино, США
К чуду
, Терренс Малик, США
Что-то в воздухе
, Оливье Ассайас, Франция
После нашей эры
, М. Найт Шьямалан, США
Блэки летит на Луну
, Фрэнсис Нильсен, Испания / Италия / Франция
Воображариум
, Стобе Харью, Финляндия / Канада
2+2
, Диего Каплан, Аргентина
7 июня 2013
Восторг Палуза
, Пол Миддледитч, США
8 июня 2013
По кочкам
, Пьер Бэгли, США
Любовь слепа
, Масахидэ Итии, Япония
9 июня 2013
Спартак
, Юрий Григорович, Россия
10 июня 2013
За тех, кто в море
, Пол Райт, Великобритания
12 июня 2013
Да здравствуют антиподы!
, Виктор Косаковский, Германия / Аргентина / Нидерланды / Чили
Эффект колибри
, Стивен Найт, США
Иллюзия обмана
, Луи Летерье, США
Судная ночь
, Джеймс ДеМонако, США
13 июня 2013
Жирафа
, Реми Безансон, Жан-Кристоф Ли, Франция / Бельгия
Голая бухта
, Аку Лоухимиес, Финляндия / Россия
Тоска
, Люк Бонди, США
Приключения в Изумрудном городе: Серебряные туфельки
, Россия
14 июня 2013
Лето в феврале
, Кристофер Менол, Великобритания
Топор 3
, Б.Дж. МакДоннел, США
15 июня 2013
Европа
, Себастьян Кордеро, США
Собачий рай
, Анна Чернакова, Россия
18 июня 2013
Доставка
, Брайан Нетто, США
20 июня 2013
Соблазнитель 2
, Тиль Швайгер, Торстен Кюнстлер, Германия
Университет монстров
, Дэн Скэнлон, США
Астрал на улице Арлетт
, США
Человек из стали
, Зак Снайдер, США
Кадры
, Шон Леви, США
21 июня 2013
Крут как я
, Макс Майер, США
Свенгали
, Джон Хардвик, Великобритания
22 июня 2013
Жизнь короля
, Джейк Голдбергер, США
Репетиции
, Оксана Карас, Россия
Мамарош
, Момчило Мрдакович, Сербия / Германия / Венгрия
24 июня 2013
Война принцессы
, Владимир Алеников, Россия
27 июня 2013
Квартира 143
, Карлес Торренс, Испания
Железяки
, Прапас Чолсаранонт, Таиланд
Скольжение
, Антон Розенберг, Россия
Война миров Z
, Марк Форстер, США / Мальта
Ломка
, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, США
Виолет и Дейзи
, Джеффри Флетчер, США
Экзамен для двоих
, Пол Вайц, США
28 июня 2013
Майонез
, Александр Тураев, Россия
30 июня 2013
Море
, Александра Стреляная, Россия
1 июля 2013
Остров мечты
, Валерий Ибрагимов, Россия
Рыцарь смерти
, Марк Аткинс, США / Великобритания
2 июля 2013
Орден 3D
, Джастин Прайс, США
3 июля 2013
Восход Близнецов
, Дэна Шредер, США
Беги
, Симон Бартесаги, США
Братья и птицы
, Светлана Быченко, Россия
Осторожно, двери закрываются
, Сэм Фляишнер, США
4 июля 2013
Пена дней
, Мишель Гондри, Франция
Тайная диско-революция
, Джэми Кастнер, Канада / Франция / США / ОАЭ / Великобритания
Сарила: Затерянная земля
, Нэнси Севард, Канада
Элитное общество
, София Коппола, США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
Копы в юбках
, Пол Фиг, США
Вуди Аллен
, Роберт Б. Уайде, США
Улики
, Олатунде Осунсанми, США
Джунгли
, Эндрю Трауки, Австралия
Марафон
, Карен Оганесян, Россия / США
Одинокий рейнджер
, Гор Вербински, США
5 июля 2013
Мастер тай-цзи
, Киану Ривз, США / Китай
Жил-был Тигр
, Кабир Кхан, Индия
9 июля 2013
Мой будущий тесть — аферист
, Томми Реннер, США
Как завоевать Вегас
, Саймон Сэвори, Великобритания / США / Франция
Дьявол, которого ты знаешь
, Джеймс Окли, США
11 июля 2013
Обезьяна
, Джоэл Потрикус, США
Перед полуночью
, Ричард Линклейтер, США
Властелин любви
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания / США
Танго либре
, Фредерик Фонтейн, Франция / Бельгия / Люксембург
Акулий торнадо
, Энтони Ферранте, США
Игра в правду
, Виктор Шамиров, Россия
Камилла Клодель, 1915
, Брюно Дюмон, Франция
Турбо
, Дэвид Сорен, США
Тихоокеанский рубеж
, Гильермо дель Торо, США
12 июля 2013
Битва проклятых
, Кристофер Хаттон, США
13 июля 2013
Доброе утро, Вавилон
, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани, Италия / Франция / США
15 июля 2013
Драгоценности
, Сандра Дженнингс, Мэррилл Эшли, Пол Боуз, Россия
16 июля 2013
Домоправитель
, Роман Барабаш, Украина
18 июля 2013
Мужчины на грани
, Сеск Гай, Испания
Гони бабки. Лето в Нью-Йорке
, Адам Леон, США
Девственники, берегитесь!
, Энди де Эммони, Великобритания
Лучшее предложение
, Джузеппе Торнаторе, Италия
Призрачный патруль
, Роберт Швентке, США
Мусор
, Кандида Брэди, США
Штурм Белого дома
, Роланд Эммерих, США
22 июля 2013
Бертон и Тэйлор
, Ричард Лэкстон, Великобритания
24 июля 2013
Что творят немецкие мужчины
, Марк Ротемунд, Германия
Алан Партридж: Альфа-отец
, Деклан Лауни, Великобритания
25 июля 2013
Очень паранормальное кино
, США
Мерзлая земля
, Скотт Уолкер, США
Заклятие
, Джеймс Ван, США
Робинзон Крузо: Предводитель пиратов
, Уолтер Турнье, Уругвай / Аргентина / Чили
Карты, деньги, два ствола
, Гай Ричи, Великобритания
С кем переспать?!!
, Мэгги Кэри, США
Зажигание
, Даниэль Кальпарсоро, Испания
Росомаха: Бессмертный
, Джеймс Мэнголд, США
7 ящиков
, Хуан Карлос Манеглиа, Тана Шембори, Парагвай
31 июля 2013
Смурфики 2
, Раджа Госнелл, США
1 августа 2013
Богиня
, Марк Лампрелл, Австралия
Меня это не касается
, Александр Новопашин, Артур Гришкевич, Россия
Иван сын Амира
, Максим Панфилов, Россия
РЭД 2
, Дин Паризо, США
Ромео и Джульетта: Песня о любви
, Тим ван Даммен, Новая Зеландия
Давай сделаем ребенка
, Джош Столберг, США
2 августа 2013
Проклятие Чаки
, Дон Манчини, США
5 августа 2013
Дворецкий
, Ли Дэниелс, США
6 августа 2013
Целуй меня, черт возьми
, Стайан Кристиансен, Норвегия
7 августа 2013
Сделай шаг: Лови момент
, Дуан Адлер, Южная Корея / США
Притворись моим парнем
, Давид Моро, Франция
Майор
, Юрий Быков, Россия
8 августа 2013
Она
, Лариса Садилова, Россия
Агнец Божий
, Диабло Коуди, США
Пятерка супергероев
, Роберт Винс, США
Ледник
, Рейнир Лингдал, Исландия / Финляндия
Рай. Надежда
, Ульрих Зайдль, Австрия / Франция / Германия
Власть убеждений
, Леоне Маркуччи, США
10 августа 2013
Саломея
, Аль Пачино, США
Очистить историю
, Грег Моттола, США
11 августа 2013
Запах вереска
, Амет Магомедов, Россия
13 августа 2013
10 правил для тех, кто спит с кем попало
, Лесли Грейф, США
15 августа 2013
Королевы ринга
, Жан-Марк Рудницкий, Франция
Воскрешение
, Мэтт Орландо, США
Шесть раз
, Джонатан Гарфинкел, Израиль
Гадкий я 2
, Пьер Коффин, Крис Рено, США
Паранойя
, Роберт Лукетич, США / Франция
Элизиум - рай не на Земле
, Нил Бломкамп, США
Мы - Миллеры
, Роусон Маршалл Тербер, США
Дед 005
, Аркадий Григорян, Россия
Любовь по рецепту
, Рохер Гуаль, Испания
Zомби каникулы
, Кирилл Кемниц, Россия
Убийство у моря
, Пер Ханефьорд, Швеция / Германия
18 августа 2013
Каминный гость
, Анатолий Матешко, Россия
22 августа 2013
Невидимый мир
, Тео Ангелопулос, Ежи Штур, Сиско Васкес, Вим Вендерс, Джан Витторио Бальди, Марко Бечис, Лаис Боданзки, Бету Брант, Атом Эгоян, Мария де Медейрос, Мануэль де Оливейра, Гай Мэддин, Бразилия
Влюбленный скорпион
, Сантьяго Санноу, Испания
Перси Джексон и море чудовищ
, Тор Фройденталь, США
Орудия смерти: Город костей
, Харольд Цварт, США / Германия
Безумные преподы
, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Франция
Под давлением
, Шон Гэррити, Канада
27 августа 2013
Арбитр
, Паоло Дзукка, Аргентина / Италия
28 августа 2013
Замкнутая цепь
, Джон Краули, Великобритания / США
29 августа 2013
Молода и прекрасна
, Франсуа Озон, Франция
Пало-Альто
, Джиа Коппола, США
Тебе конец!
, Адам Вингард, США
Детородные
, Джей Чандрашекхар, США
Шальные деньги: Стокгольмский нуар
, Бабак Наджафи, Швеция
Ледяной
, Ариэль Вромен, США
Убойные серферы
, Джастин МакМиллан, Кристофер Нелиус, Австралия
Пельмени
, Геннадий Островский , Россия
Ученик мастера
, Стефен Фанг, Китай
Дождь навсегда
, Ана Гевара, Летисия Хорхе, Уругвай / Мексика / Нидерланды / Германия
Одноклассники 2
, Деннис Дуган, США
30 августа 2013
One Direction: Это мы 3D
, Морган Сперлок, США
Ида
, Павел Павликовский, Польша / Дания / Франция / Великобритания
День труда
, Джейсон Райтман, США
31 августа 2013
Легенда красного жнеца
, Кристен Стюарт, США
Невидимая женщина
, Рэйф Файнс, Великобритания
Дитя божье
, Джеймс Франко, США
Шаги в ночи
, Келли Райхардт, США
1 сентября 2013
Записи Левенджера
, Марк Эдвин Робинсон, США
3 сентября 2013
Тихая жизнь
, Уберто Пазолини, Великобритания / Италия
4 сентября 2013
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа
, Мэттью Миле, США
5 сентября 2013
Мой путь
, Флоран Эмилио Сири, Франция / Бельгия
Я плюю на ваши могилы 2
, Стивен Р. Монро, США
Погнали!
, Кортни Соломон, Ярон Леви, США / Болгария
Холокост — клей для обоев?
, Мумин Шакиров, Россия
З/Л/О/2
, Саймон Баррет, Джейсон Айзенер, Гарет Эванс, Грегг Хейл, Тимо Тьяджанто, Адам Вингард, Эдуардо Санчес, США / Канада / Индонезия
Два ствола
, Бальтасар Кормакур, США
Лавлэйс
, Роб Эпштейн, Джеффри Фридман, США
Все болельщицы умрут
, Лаки МакКи, Крис Сивертсон, США
12 месяцев
, Александр Баршак, Россия
Вермеер Тима
, Теллер, США
Пипец 2
, Джефф Уодлоу, США / Великобритания
6 сентября 2013
Рога
, Александр Ажа, США
Везунчики
, Меган Гриффитс, США
Плохие слова
, Джейсон Бэйтман, США
Настоящий индийский роман
, Маниш Шарма, Индия
Жизненный опыт
, Сара Спиллейн, США / Австралия
Последний Робин Гуд
, Ричард Глэтцер, Уош Уэстмоленд, США
7 сентября 2013
Долгая дорога к свободе
, Джастин Чадвик, Великобритания / ЮАР
От ненависти до любви
, Лиза Джонсон, США
Ты здесь
, Мэттью Уэйнер, США
Тереза Ракен
, Чарльз Стрэттон, США
Любовь в словах и картинках
, Фред Скеписи, США
Довольно слов
, Николь Холофсенер, США
8 сентября 2013
Посетители
, Годфри Реджио, США
Дом Хемингуэй
, Ричард Шепард, Великобритания
Узел дьявола
, Атом Эгоян, США
Белль
, Амма Асанте, Великобритания
9 сентября 2013
Исчезновение Элеонор Ригби: Он
, Нед Бенсон, США
Исчезновение Элеонор Ригби: Она
, Нед Бенсон, США
Выставка
, Джоанна Хогг, Великобритания
МакКаник
, Джош С. Уоллер, США
Мечты сбываются!
, Дэвид Фрэнкел, Великобритания
10 сентября 2013
Особо тяжкое преступление
, Мэттью Савилл, Австралия / США
12 сентября 2013
Лицо любви
, Арье Позин, США
Спасти Землю
, Компин Кемгумнирд, Таиланд
Гольциус и Пеликанья компания
, Питер Гринуэй, Великобритания / Нидерланды / Франция / Хорватия
Самолеты
, Клэй Холл, США
Тайное влечение
, Анн Фонтен, Франция / Австралия
Лимб
, Винченцо Натали, Канада
Риддик
, Дэвид Туи, США
Все включено: Каникулы в Греции
, Ханнес Холм, Швеция
Королевство викингов 3D
, Исри Крю, Малайзия / США
Ильфипетров
, Роман Либеров, Россия
Сэлинджер
, Шейн Салерно, США
Мэтью Борн: Спящая красавица
, Мэтью Борн, Великобритания
13 сентября 2013
Бахари
, Эва Вила, Испания
Открытый диапазон
, Вейко Ыунпуу, Эстония
Прощание
, Дмитрий Константинов, Россия
17 сентября 2013
Зимний путь
, Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Россия
19 сентября 2013
Связь
, Джеймс Уорд Биркит, США
Страсти Дон Жуана
, Джозеф Гордон-Левитт, США
Частное пионерское
, Александр Карпиловский, Россия
Джобс: Империя соблазна
, Джошуа Майкл Штерн, США
Милая Фрэнсис
, Ноа Баумбак, США
Вот это любовь!
, Станислав Назиров, Россия
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
, Ивэн Голдберг, Сет Роген, США
Прощай, Париж
, Франциска Бух, Германия / Люксембург / Франция
20 сентября 2013
Малавита
, Люк Бессон, США / Франция
Взгляд зимы
, Це Чун, США
21 сентября 2013
Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви
, Юдзо Асахара, Япония
22 сентября 2013
За канделябрами
, Стивен Содерберг, США
24 сентября 2013
Околофутбола
, Антон Борматов, Россия
25 сентября 2013
Рыцари Королевства Крутизны
, Джо Линч, США
Дорога в школу
, Паскаль Плиссон, Франция / Китай / Бразилия / Колумбия / ЮАР
26 сентября 2013
Привычка расставаться
, Екатерина Телегина, Россия
Машина Джейн Мэнсфилд
, Билли Боб Торнтон, США / Россия
Русалочка
, Рон Клементс, Джон Маскер, США
Невероятные приключения кота
, Оливер Жан-Мари, Франция
Ничего не бойся
, Энтони Леонарди III, США
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
, Цуй Харк, Китай
Va-банк
, Брэд Фурман, США
Жасмин
, Вуди Аллен, США
Турецкий для начинающих
, Бора Дагтекин, Германия
27 сентября 2013
Один еще не одинок
, Рэй Бенгстон, Джордж Д. Эскобар, США
В глубины разума
, Дэйв Моссоп, Эрик Кросленд, США
Тайная жизнь мужланов
, Саломе Брезинер, США
Тайна Рода
, Мэтт Томпсон, США
3 октября 2013
Хочу как Бриджет
, Аньес Обадья, Франция
Астрал: Глава 2
, Джеймс Ван, США
Все включено 2
, Эдуард Радзюкевич, Россия
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
, Джордж Лукас, США
Ломастер
, Паоло Миттон, Италия / Великобритания
Бойфренд из будущего
, Ричард Кертис, Великобритания
Короли лета
, Джордан Вот-Робертс, США
Metallica: Сквозь невозможное
, Нимрод Антал, США
Вечное возвращение
, Кира Муратова, Украина
Гравитация
, Альфонсо Куарон, США / Великобритания
4 октября 2013
Нос
, Уилльям Кентридж, США
Привет, Картер
, Энтони Уилкокс, Великобритания
6 октября 2013
Взрослый мир
, Скотт Коффи, США
Самый главный бой Мухаммеда Али
, Стивен Фрирз, США
7 октября 2013
Короли танцпола
, Бенсон Ли, США
8 октября 2013
Клуб «CBGB»
, Рэндалл Миллер, США
Обезьянья лапа
, Бретт Симмонс, США
9 октября 2013
Сталинград
, Федор Бондарчук, Россия
Философы: Урок выживания
, Джон Хаддлс, США
10 октября 2013
Андроид
, Бобо Боерманс, Нидерланды
Убойный уикенд
, Питер Веллингтон, Канада
Золото
, Томас Арслан, Германия / Канада
Возмутитель спокойствия
, Алекс ван Вармердам, Нидерланды
Секс-пленка
, Бернард Роуз, США
Пленницы
, Дени Вильнев, США
На грани сомнения
, Майк Фиггис, Великобритания
Это я, это я
, Сатоси Мики, Япония
Африканское сафари 3D
, Бен Стассен, Бельгия / США
Дом забытых вещей
, Майкл Бартлетт, США
Великая красота
, Паоло Соррентино, Италия / Франция
Друзья друзей
, Артем Аксененко, Араик Оганесян, Россия
Банда Пикассо
, Фернандо Коломо, Испания
11 октября 2013
Громче слов
, Энтони Фабиан, США
Измена
, Билл Плимптон, США
Свободная повозка
, Шена Сосин, США
12 октября 2013
Галапагосское дело: Сатана в раю
, Дэниэл Геллер, Дэйна Голдфайн, США / Эквадор / Германия / Норвегия
13 октября 2013
Стеклянный дом
, Марк Шмидт, США
16 октября 2013
Совсем не простая история
, Федор Попов, Россия
Про жену, мечту и еще одну
, Александр Поженский, Россия
17 октября 2013
Плюс один
, Дэннис Илиадис, США
План побега
, Микаэль Хофстрем, США
Я стану лучше
, Стефани Казе, Франция / Бельгия
Подари мне убежище
, Рон Краусс, США
В ожидании моря
, Бахтиер Худойназаров, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
Ведьмы из Сугаррамурди
, Алекс де ла Иглесиа, Испания
Ромео и Джульетта
, Карло Карлей, Великобритания / Италия / Швейцария
Армагеддец
, Эдгар Райт, Великобритания
Гонка
, Рон Ховард, США
Тарзан
, Райнхард Клоосс, Германия
Рудольф Нуреев. Мятежный демон
, Татьяна Малова, Россия
Исполнитель главной роли
, Стивен Кунг, США
18 октября 2013
Макбет
, Роб Эшфорд, Кеннет Брана, Великобритания
24 октября 2013
Мачете убивает
, Роберт Родригес, США
Как поймать перо Жар-Птицы
, Георгий Гитис, Вячеслав Плотников, Россия
Горько!
, Жора Крыжовников, Россия
Отдать концы
, Таисия Игуменцева, Россия
Лучшие дни впереди
, Марион Верну, Франция
Джастин и рыцари доблести
, Мануэль Сицилья, Испания
Пятая власть
, Билл Кондон, США
Облачно... 2: Месть ГМО
, Крис Пирн, Коуди Кэмерон, США
25 октября 2013
Милый тротуар
, Джейк Оэлман, США
Поиск соседей
, Рон Джадкинс, США
30 октября 2013
Проект: Панацея
, Георгий Саенко, Россия
31 октября 2013
Семейка вампиров
, Вольфганг Гроос, Германия
Арестуйте меня
, Жан-Поль Лильенфелд, Франция
Похабовск. Обратная сторона Сибири
, Юрий Яшников, Россия
Он гораздо популярнее тебя
, Майкл Юри, США
Эпидемия
, Давид Пастор, Алекс Пастор, Испания
Игра Эндера
, Гэвин Худ, США
Индюки: назад в будущее
, Джимми Хейуорд, США
Вечеринка
, Мигель Ларрайа Валенсуела, Испания
Славные ублюдки
, Клер Дени, Франция / Германия
Советник
, Ридли Скотт, США / Великобритания
Кастинг
, Том Донахью, США
Охотники на демонов
, Джей Ти Петти, США
1 ноября 2013
Небольшое одолжение
, Патрик Монро, Великобритания
3 ноября 2013
5 дней в августе
, Ренни Харлин, США
6 ноября 2013
Географ глобус пропил
, Александр Велединский, Россия
7 ноября 2013
Распутин
, Жозе Дайан, Франция / Россия
По признакам совместимости
, Брайан Фогель, США
Разносчик
, Андрей Стемпковский, Россия
Тор 2: Царство тьмы
, Алан Тейлор, США
Жажда
, Дмитрий Тюрин, Россия
Очень голодные игры
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Цель вижу
, Евгений Сокуров, Россия
Репортаж со свадьбы
, Пако Пласа, Испания
Уик-энд в Париже
, Роджер Мишелл, Великобритания
Мебиус
, Ким Ки Дук, Южная Корея
8 ноября 2013
Гражданин поэт. Прогон года
, Вера Кричевская, Россия
9 ноября 2013
Из пекла
, Скотт Купер, США
13 ноября 2013
Starперцы
, Джон Тертелтауб, США
Ричард II
, Грегори Доран, Великобритания
Три мушкетера
, Сергей Жигунов, Россия
14 ноября 2013
Упакованные
, Петр Гладилин, Россия
Белый день
, Михаил Лукачевский, Россия
Париж любой ценой
, Рем Кериси, Франция
Чайник 2
, Жаргал Бадмацыренов, Россия
Барака
, Рон Фрике, США
Средняя школа
, Том Моррис, США
Ход конем
, Гор Киракосян, Армения / Казахстан
Телекинез
, Кимберли Пирс, США
Приключения мышонка
, Давид Бисбано, Испания / Аргентина
15 ноября 2013
Свидетель на свадьбе 2
, Малкольм Д. Ли, США
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
, Масаюки, Хидеаки Анно, Кадзуя Цурумаки, Япония
17 ноября 2013
Ящик для Роба
, Ренцо Васкес, США
Путевка в жизнь
, Олег Галин, Россия
19 ноября 2013
Полет. Три дня после катастрофы
, Арсений Гончуков, Россия
21 ноября 2013
Афтершок
, Николас Лопез, США / Чили
Отец-молодец
, Кен Скотт, США
За сигаретами
, Эмманюэль Берко, Франция
Проклятое место
, Торстен Клайн, Германия
Команда мечты
, Оливье Даан, Франция
Голодные игры: И вспыхнет пламя
, Френсис Лоуренс, США
23 ноября 2013
День Доктора
, Ник Харран, Великобритания
24 ноября 2013
Телеведущий: И снова здравствуйте
, Адам МакКей, США
27 ноября 2013
Черное рождество
, Кейси Леммонс, США
28 ноября 2013
Да здравствует Франция
, Микаэль Юн, Франция
Паганини: Скрипач Дьявола
, Бернард Роуз, Германия / Италия
Курьер из "Рая"
, Михаил Хлебородов, Россия
Шопинг-тур
, Михаил Брашинский, Россия
Каньоны
, Пол Шредер, США
Новая попытка Кейт МакКолл
, Карен Монкрифф, США
Последний рубеж
, Гэри Фледер, США
Поцелуй мамочку на ночь
, Марина де Ван, Франция / Ирландия / Швеция
Олдбой
, Спайк Ли, США
Грязь
, Джон С. Бейрд, Великобритания
29 ноября 2013
Ближе к Луне
, Нае Каранфил, Румыния / США / Франция / Польша / Италия
3 декабря 2013
Комплекс полноценности
, Сергей Черных, Россия
Сокровища государства
, Эндрю Уист, США
4 декабря 2013
Когда враги близко
, Питер Хайамс, Канада / США
5 декабря 2013
Капитан Филлипс
, Пол Гринграсс, США
Диана. История любви
, Оливер Хиршбигель, Великобритания
Спасти Санту
, Леон Джусен, Великобритания
На крыльях
, Влад Фурман, Россия
Темный мир: Равновесие
, Олег Асадулин, Россия
Остров везения
, Кирилл Козлов, Россия
Колоски
, Владислав Пасиковский, Польша / Россия / Нидерланды
Сезон убийц
, Марк Стивен Джонсон, Бельгия
7 главных желаний
, Вадим Соколовский, Россия
10 декабря 2013
Нафтизин
, Дмитрий Паренкин, Россия
12 декабря 2013
Пылающий остров
, Конор Эллин, США
Полярный рейс
, Сергей Чекалов, Украина
Все, кроме любви
, Роб Ситч, Австралия
Много шума из ничего
, Джосс Уидон, США
12 лет рабства
, Стив МакКуин, США / Великобритания
Много шума из ничего
, Джереми Хэррин, Великобритания
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
, Павел Худяков, Россия
Холодное сердце
, Крис Бак, Дженнифер Ли, США
13 декабря 2013
Рождество Мэдеи
, Тайлер Перри, США
Хоббит: Пустошь Смауга
, Питер Джексон, США / Новая Зеландия
14 декабря 2013
Кролик из оркестра
, Такудзи Судзуки, Япония
17 декабря 2013
Карательный отряд
, Киони Ваксман, США
Аэросмит: Рок для восходящего солнца
, Кейси Тебо, США
18 декабря 2013
Страна хороших деточек
, Ольга Каптур, Россия
19 декабря 2013
Замок в Италии
, Валерия Бруни-Тедески, Франция
Я, снова я и мама
, Гийом Гальенн, Франция / Бельгия
Прогулки с динозаврами
, Нил Найтингейл, Барри Кук, США / Великобритания / Австралия
Развод в большом городе
, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
23 декабря 2013
Смерть в сети
, Захари Донохью, США
26 декабря 2013
Иван Царевич и Серый Волк 2
, Владимир Торопчин, Россия
Отель романтических свиданий
, Шарль Неме, Франция
Джастин Бибер: Believe
, Джон М. Чу, США
Ёлки 3
, Дмитрий Киселев, Екатерина Телегина, Александр Котт, Александр Карпиловский, Россия
31 декабря 2013
Любовь в большом городе 3
, Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон, Россия
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