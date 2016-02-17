Златан. Начало, 2016

Фильм «Златан: Начало» поведает историю взлётов и падений одного из самых известных шведских футболистов — Златана Ибрагимовича. Карьеру он начал в 12 лет в спортивном клубе «Мальвё». За долгие годы он успел поиграть в командах разных стран и поучаствовать в важнейших чемпионатах. Его считают одним из самых непредсказуемых и неординарных игроков в современном футболе, пришло время и вам узнать о его становлении и тех препятствиях, которые ему приходилось преодолевать на своём пути.

Фильм «Златан: Начало» сняли шведские режиссёры Фредерик Герттен и Магнус Герттен. Они вместе уже работали над фильмом о футболистах «Истинно синий — Любовь к футбольной команде». А в 2015 году Фредерик выпустил документальную ленту «Велосипеды против машин», да и вообще он предпочитает работать исключительно в этом жанре. Соответственно, Златан Ибрагимович сыграл в фильме самого себя. До этого он уже сотрудничал с постановщиками, поэтому это его не первый опыт в неигровом кино. Картина предназначена для просмотра всем заядлым болельщикам.