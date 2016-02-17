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Златан. Начало Златан. Начало
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Den unge Zlatan

Златан. Начало, 2016

2016 / Италия / Нидерланды / Швеция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть О фильме

Фильм «Златан: Начало» поведает историю взлётов и падений одного из самых известных шведских футболистов — Златана Ибрагимовича. Карьеру он начал в 12 лет в спортивном клубе «Мальвё». За долгие годы он успел поиграть в командах разных стран и поучаствовать в важнейших чемпионатах. Его считают одним из самых непредсказуемых и неординарных игроков в современном футболе, пришло время и вам узнать о его становлении и тех препятствиях, которые ему приходилось преодолевать на своём пути.

Фильм «Златан: Начало» сняли шведские режиссёры Фредерик Герттен и Магнус Герттен. Они вместе уже работали над фильмом о футболистах «Истинно синий — Любовь к футбольной команде». А в 2015 году Фредерик выпустил документальную ленту «Велосипеды против машин», да и вообще  он предпочитает работать исключительно в этом жанре. Соответственно,  Златан Ибрагимович сыграл в фильме самого себя. До этого он уже сотрудничал с постановщиками, поэтому это его не первый опыт в неигровом кино. Картина предназначена для просмотра всем заядлым болельщикам.

Документальный фильм о Златане Ибрагимовиче.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 мая 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 17 февраля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Фредрик Герттен
Фредрик Герттен
В ролях
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Лео Бенхаккер
Лео Бенхаккер
Хассе Борг
Хассе Борг
Рональд Куман
Рональд Куман
Яри Литманен
Яри Литманен
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Инструкция по самопиару Вчера легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своём уходе из французской команды «Париж-Сен-Жермен», где занимал первое место в списке лучших бомбардиров. До этого его карьера пестрила многочисленными триумфами и скандалами — он успел поиграть и за голландские, и за итальянские, и за испанские топовые команды, и вот ещё один контракт подходит к концу. В своём твиттере Ибрагимович заявил, что «пришёл в команду, как король, а…
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