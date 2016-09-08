Кинотавр Shorts, 2016

1) Лунатики

Режиссер Сергей Осипьян, 2016, 15 минут

Усталый инженер едет в плацкарте — посреди России, в ночи, в 1968-м году. Каждому, с кем ему удается поговорить, пока за окном проносятся березы и полустанки, инженер рассказывает о том, как скоро СССР высадится на Луне. Но на самом деле волнует его совсем другое — на космодроме он давно не видел женщин. В физику и лирику души героя неожиданно, хоть и ожидаемым образом, вмешается проводница спального вагона (Ирина Горбачева). Впрочем, космос по-своему вмешается и в эту короткую интригу.

Камерная драма Сергея Осипьяна — наиболее нежный и лиричный фильм всей программы — рассказывает вечную историю о выборе между синицей в руке и журавлем в небе. Или, если по-бытовому, — между мечтой и кухней, между космодромом и деревней. Историю о том, что никто и никогда не знает, как такой выбор сделать правильно.

Все актеры фильма служат в московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

2) Кредит

Режиссер Вадим Валиуллин, 2016, 14 минут

Квартира в ипотеке, муж — в рейсе, работа — в кризисе. Главная героиня «Кредита» сражается с жизнью как может, вооружившись грустной баклашкой пива и отважным набором матерных ругательств. Жизнь, пинающая ее со всех сторон, после визита к врачу вдруг помогает разрешить ипотечную проблему неожиданным и саркастичным образом, по формуле «все так плохо, что даже уже хорошо».

Победивший на «Кинотавре» фильм Вадима Валиуллина — 14 минут жестокой сатиры на экономическую ситуацию, в которой живет большая часть сегодняшних молодых семей: жесткий, но смешной разговор о том, что такое потратить собственную жизнь на кредиты.

Фильм «Кредит» - отважный эксперимент режиссера Вадима Валиуллина, который хотел доказать, что кино можно снимать и без бюджета. Эксперимент получился, да так, что фильм получил главный приз на фестивале «Кинотавр».

3) На дачу

Режиссер Алексей Наумов, 2016, 16 минут

«А ты меня любишь? А ты меня свяжешь?» — допытывается красивая, но ужасно приставучая Люба у своего мужа — замечательного, но страшно уставшего Андрюши — по пути на дачу. В пылу своих ссор семейная пара не замечает, как за ними увязывается Бугай, крепкий уверенный мужчина, который настигнет их уже в натопленном доме. Кажется - вот он конец, практические как в фильме «Сияние», но соленые огурцы и слезы по нескладывающейся семейной жизни обернут историю из ужастика в трепетную драму с элементами садо-мазо, в которой все обретают мир и смысл жизни.

Исполнительница главной роли, Евгения Храповицкая известна зрителям по сериалу «Кухня» и фильму «Экипаж». Роль Бугая исполняет брутальный Сергей Легостаев, которого можно видеть в подобном же амплуа в российских сериалах и полнометражных фильмах, например «Апостол», «Громовы», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Жила-была одна баба».

На 27-ом Открытом фестивале «Кинотавр» «На дачу» получил приз гильдии киноведов и кинокритиков России.

4) Ну здравствуй, Оксана Соколова!

Режиссер Кирилл Васильев, 2015, 23 минуты

Илья с брутальным псевдонимом Наган устроился на «Мужское радио» — теперь он будет самым классным утренним ведущим, настал его звездный час. Как того заслуживает человек на пороге большого успеха, накануне этого звездного часа Илья идет кутить. Утро следующего дня, естественно, застигает героя в состоянии жесточайшего похмелья, в окружении непутевых друзей и угрюмой нарядной девицы (блистательное, хоть и короткое появление звезды «Горько!» Валентины Мазуниной) и…без голоса! Кажется, все пропало, эфира не будет, но на счастье (или беду?) Ильи за деньги можно купить все, даже инъекцию неизвестно чего прямо в голосовые связки буквально за пару минут до эфира. Кажется, ситуация спасена, если не считать, что аудиторию радио «созданного мужчинами для мужчин» приветствует не Илья Наган, а Оксана Соколова.

Работа дебютанта Кирилла Васильева – классическая «мальчишеская комедия» с обязательными ее элементами – тачками, пьянками, девушками - обаятельное доказательство того, что без женщин не продержался бы и дня даже тот мир, в котором за кадром ничего не звучит кроме группы «Ленинград».

Исполнитель главной роли Виктор Добронравов – звезда сериалов ТНТ и фильма «О чем говорят мужчины».

Роль врача-волшебника исполняет Сергей Бурунов, знакомый зрителям по сериалам «Измена», «Озабоченные, или Любовь зла».

На 27-ом фестивале «Кинотавр» фильм был удостоен диплома со специальным упоминанием конкурсной программы «Кинотар.Короткий метр»

5) Следующий

Режиссер Елена Бродач, 2016, 7 минут

Что такое любовь в 2016 году? Осталось ли в ней место для романтики? Есть ли над чем томно вздыхать в тот час, когда солнце еще не взошло? Как это правильно делать в ситуации, где не успеваешь выбрать партнера из бесконечного потока фотографий в Tinder? И главное, как это все это можно уместить в бессловесный киноэтюд, снятый одним кадром и сыгранный одной актрисой — изящной, похожей на библейскую Лилит Мириам Сехон, больше известную зрителям, как актриса театра Студия театрального искусства и солистка ВИА «Татьяны».

Очень короткая, но емкая зарисовка с тонкой иронией и эротикой – настоящий деликатес для кино-гурманов и для всех, чей мир вертится вокруг экрана смарт-фона.

6) Все в ящик

Режиссер Игорь Каграманов, 2016 10 минут

Тот случай, когда главное — досмотреть до конца. Павел Деревянко, «вроде как приличный актер», с топорным упорством разыгрывает перед камерой тоскливую сцену из телесериала. Вздох облегчения пронесется по кино-залу уже через пару минут, когда окажется, что Павел – нормальный человек, который просто вынужден действовать в «предлагаемых обстоятельствах».

«Все в ящик» - хлесткая сатира про внутреннюю «кухню» киноиндустрии с ее архитипичными героями: жаждущий «высоких» ролей актер, экономящий на всем продюсер, типичные зрители кино-мыла в своих трениках и халатах на фоне ковролина и гладильной доски.