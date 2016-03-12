Бездомный отшельник по имени Пол повидал немало на своем веку, и все, чего он хочет, – это без происшествий добраться в Мексику вместе со своей собакой. Путь героя лежит через местечко под названием Долина насилия, где стычка с молодым мерзавцем и его бандой приводит к тяжелому ранению героя и гибели его четвероногого друга. Залечив рану и раздобыв оружие, Пол решает вернуться в Долину насилия, чтобы отомстить негодяям.
Бродяга по имени Пол, которому нечего терять, стремится отомстить бандитам, убившим его лучшего друга.
|12 марта 2016
|Россия
|18+
|21 октября 2016
|Бразилия
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