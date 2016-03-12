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Постер фильма В долине насилия
6.1
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6.1

В долине насилия

, 2016
In a Valley of Violence
США / вестерн / 18+
Постер фильма В долине насилия
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Бездомный отшельник по имени Пол повидал немало на своем веку, и все, чего он хочет, – это без происшествий добраться в Мексику вместе со своей собакой. Путь героя лежит через местечко под названием Долина насилия, где стычка с молодым мерзавцем и его бандой приводит к тяжелому ранению героя и гибели его четвероногого друга. Залечив рану и раздобыв оружие, Пол решает вернуться в Долину насилия, чтобы отомстить негодяям.

  • Прототипом персонажа Джона Траволты стал Б. Дж. Уилер, реальный маршал из Кловиса, штат Нью-Мексико.
  • Фильм вышел в один год с “Великолепной семеркой”, еще одним вестерном с участием Итана Хоука.
  • Создатели отчасти вдохновлялись классическими вестернами “За пригоршню долларов” (1964), “На несколько долларов больше” (1965) и “Хороший, плохой, злой” (1966), а также картинами “Бродяга высокогорных равнин” (1973) и “Рэмбо: Первая кровь” (1982).
  • Для фильма на ранчо Серро Пелон в Галистео, штат Нью-Мексико, были специально построены декорации городка с салуном, домами, железнодорожными путями и складом. Также съемки проходили в городе Санта-Фе.
  • Премьера фильма состоялась в марте 2016 года на фестивале South by Southwest. В ходе показа комик Даг Бенсон заставил одного из зрителей покинуть зал за то, что тот пользовался мобильным телефоном.

Бродяга по имени Пол, которому нечего терять, стремится отомстить бандитам, убившим его лучшего друга.

В ролях

Карен Гиллан
Карен Гиллан
Ellen
Джон Траволта
Джон Траволта
Marshal
Итан Хоук
Итан Хоук
Paul
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Mary-Anne
Берн Горман
Берн Горман
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
Gilly
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Harris
Ларри Фессенден
Ларри Фессенден
Roy
Tommy Nohilly
Tubby
Michael Davis
Dollar Bill
Джеймс Кэди
Bartender
Режиссер Тай Уэст
Сценарист Тай Уэст
Композитор Джефф Грэйс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 12 января 2017
Премьера в мире 12 марта 2016
Дата выхода
12 марта 2016 Россия 18+
21 октября 2016 Бразилия
12 марта 2016 Казахстан
12 марта 2016 Украина
MPAA R
Сборы в мире $61 797
Производство Blumhouse Productions
Другие названия
In a Valley of Violence, El valle de la venganza, Az erőszak völgye, Dolina przemocy, In a Valley of Violence - La vallée du sang, In a Valley of Violence - Nella valle della violenza, La vallée de la violence, Nella valle della violenza, No Vale da Violência, Şiddet Vadisinde, Smurto slėnyje, Terra violenta, Thung Lũng Bạo Lực, Vägivalla org, Valea violenţei, Η κοιλάδα της βίας, В долината на насилието, В долине насилия, У долині насильства, バレー・オブ・バイオレンス, 暴力山谷, I en dal med vold, Dans une vallée de la violence, En el valle de violencia

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 22 декабря 2020

Отзывы о фильме

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