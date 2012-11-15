Тем летом, 2008

Картина «Тем летом» стала дебютной для итальянского режиссёра Гуэндалины Дзампаньи. Фильм был показан на нескольких фестивалях, в том числе и в России и к прокату готовился ещё в 2008 году, однако добрался до него только спустя 8 лет. В ленте снялась Памела Виллозери, сотрудничавшая с Паоло Соррентино на съёмках «Великой красоты». Среди других актёров выделяются такие итальянцы, как Алессандро Абер («Незнакомка», «Конформист») и Диан Флери (Я – это любовь).
Сюжет картины «Тем летом» перенесёт вас в живописную Тоскану 80-х годов. Это история членов семейства Ренци, которые каждое лето покидают город, чтобы провести солнечные деньки в провинции. Но в этот год стал притягательным на непредсказуемые события, которые нарушили привычный уклад жизни в семье. Старшая дочь неожиданно становится матерью одиночкой, отец переживает последствия тяжёлого инфаркта, а младший сын завалил школьные экзамены. И когда кажется, что над Ренци нависло самое настоящее проклятье, в их будни врывается молодой репетитор, которому суждено привнести в жизнь каждого светлые краски.
Действие происходит летом 1981 года в провинции городка Гроссето (Тоскана). Семья Ренци по традиции проводит летние каникулы в своем загородном доме, расположенном среди живописных тосканских холмов и виноградников. Только этот год отличается от предыдущих. Отец семейства Витторио недавно перенес инфаркт и должен восстанавливать здоровье, при этом его отношения с женой сильно ухудшились. Мама Маринелла все больше молчит, погруженная в грустные мысли. Старшая дочь Элеонора, которой всего 21 год, прошлым летом забеременела и теперь должна заботиться о дочке и одновременно искать правильного мужчину, который принял бы ее с ребенком. Сын Маттео завалил 3 предмета в школе и должен все лето усердно заниматься, несмотря на подростковые порывы и влюбленность. Родители нанимают для Маттео репетитора, молодого студента, который становится важным персонажем, готовым помочь семье справиться со сложностями.