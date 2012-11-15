Тем летом, 2008

Картина «Тем летом» стала дебютной для итальянского режиссёра Гуэндалины Дзампаньи. Фильм был показан на нескольких фестивалях, в том числе и в России и к прокату готовился ещё в 2008 году, однако добрался до него только спустя 8 лет. В ленте снялась Памела Виллозери, сотрудничавшая с Паоло Соррентино на съёмках «Великой красоты». Среди других актёров выделяются такие итальянцы, как Алессандро Абер («Незнакомка», «Конформист») и Диан Флери (Я – это любовь).

Сюжет картины «Тем летом» перенесёт вас в живописную Тоскану 80-х годов. Это история членов семейства Ренци, которые каждое лето покидают город, чтобы провести солнечные деньки в провинции. Но в этот год стал притягательным на непредсказуемые события, которые нарушили привычный уклад жизни в семье. Старшая дочь неожиданно становится матерью одиночкой, отец переживает последствия тяжёлого инфаркта, а младший сын завалил школьные экзамены. И когда кажется, что над Ренци нависло самое настоящее проклятье, в их будни врывается молодой репетитор, которому суждено привнести в жизнь каждого светлые краски.