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Тем летом Тем летом
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Quell’estate

Тем летом, 2008

2008 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Картина «Тем летом» стала дебютной для итальянского режиссёра Гуэндалины Дзампаньи. Фильм был показан на нескольких фестивалях, в том числе и в России и к прокату готовился ещё в 2008 году, однако добрался до него только спустя 8 лет. В ленте снялась Памела Виллозери, сотрудничавшая с Паоло Соррентино на съёмках «Великой красоты». Среди других актёров выделяются такие итальянцы, как Алессандро Абер («Незнакомка», «Конформист») и Диан Флери (Я – это любовь).

Сюжет картины «Тем летом» перенесёт вас в живописную Тоскану 80-х годов. Это история членов семейства Ренци, которые каждое лето покидают город, чтобы провести солнечные деньки в провинции. Но в этот год стал притягательным на непредсказуемые события, которые нарушили привычный уклад жизни в семье. Старшая дочь неожиданно становится матерью одиночкой, отец переживает последствия тяжёлого инфаркта, а младший сын завалил школьные экзамены. И когда кажется, что над Ренци нависло самое настоящее проклятье, в их будни врывается молодой репетитор, которому суждено привнести в жизнь каждого светлые краски.

Действие происходит летом 1981 года в провинции городка Гроссето (Тоскана). Семья Ренци по традиции проводит летние каникулы в своем загородном доме, расположенном среди живописных тосканских холмов и виноградников. Только этот год отличается от предыдущих. Отец семейства Витторио недавно перенес инфаркт и должен восстанавливать здоровье, при этом его отношения с женой сильно ухудшились. Мама Маринелла все больше молчит, погруженная в грустные мысли. Старшая дочь Элеонора, которой всего 21 год, прошлым летом забеременела и теперь должна заботиться о дочке и одновременно искать правильного мужчину, который принял бы ее с ребенком. Сын Маттео завалил 3 предмета в школе и должен все лето усердно заниматься, несмотря на подростковые порывы и влюбленность. Родители нанимают для Маттео репетитора, молодого студента, который становится важным персонажем, готовым помочь семье справиться со сложностями.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера в мире 15 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Гуэндалина Дзампаньи
Гуэндалина Дзампаньи
В ролях
Диан Флери
Диан Флери
Памела Виллорези
Памела Виллорези
Алессандро Абер
Алессандро Абер
Все актеры и съемочная группа
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6.611111
Постер фильма Тем летом 3 постера
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Тем летом
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Лето по-итальянски Снятый несколько лет назад и с успехом прошедший в Европе полнометражный дебют  итальянки Гуанделины Запманьи  «Тем летом»  наконец добрался и до России. Якопо Тройани. Кадр из фильма «Тем летом» Действие мелодрамы разворачивается чуть раньше «наших дней» –  в солнечной Тоскане 1981 года среди полей, холмов и виноградников. Именно сюда каждое лето приезжает провести беззаботные месяцы семья…
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5 июля 2016 16:19
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