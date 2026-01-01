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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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1 января 1972
Саженцы
, Резо Чхеидзе, СССР
Эти разные, разные, разные лица
, Игорь Ильинский, Юрий Сааков, СССР
Здравствуй и прощай
, Виталий Мельников, СССР
Винни Пух и день забот
, Федор Хитрук, Геннадий Сокольский, СССР
Монолог
, Илья Авербах, СССР
21 января 1972
Зи и компания
, Брайан Дж. Хаттон, Великобритания
26 января 1972
Краденый камень
, Питер Йетс, США
27 января 1972
Под сенью млечного леса
, Эндрю Синклер, Великобритания
31 января 1972
В тридевятом царстве
, Евгений Шерстобитов, СССР
1 февраля 1972
Карманные деньги
, Стюарт Розенберг, США
7 февраля 1972
Русское поле
, Николай Москаленко, СССР
8 февраля 1972
Новогодняя сказка
, Владимир Дегтярев, СССР
12 февраля 1972
Самый последний день
, Михаил Ульянов, СССР
13 февраля 1972
Кабаре
, Боб Фосси, США
14 февраля 1972
Чайка
, Юлий Карасик, СССР
21 февраля 1972
Пришел солдат с фронта
, Николай Губенко, СССР
3 марта 1972
Брат Солнце, сестра Луна
, Франко Дзеффирелли, Италия / Великобритания
9 марта 1972
В чем дело, Док?
, Питер Богданович, США
14 марта 1972
Крестный отец
, Фрэнсис Форд Коппола, США
15 марта 1972
Бойня №5
, Джордж Рой Хилл, США
17 марта 1972
Розовые фламинго
, Джон Уотерс, США
20 марта 1972
Солярис
, Андрей Тарковский, СССР
25 марта 1972
Летние солдаты
, Хироси Тэсигахара, Япония
30 марта 1972
Убийство Троцкого
, Джозеф Лоузи, Франция / Италия / Великобритания
Лето рядового Дедова
, Георге Водэ, СССР
31 марта 1972
Гонщики
, Игорь Масленников, СССР
2 апреля 1972
Печки-лавочки
, Василий Шукшин, СССР
3 апреля 1972
Захар Беркут
, Леонид Осыка, СССР
12 апреля 1972
Укрощение огня
, Даниил Храбровицкий, СССР
24 апреля 1972
Русские напевы
, Инесса Ковалевская, СССР
Ход белой королевы
, Виктор Садовский, СССР
28 апреля 1972
Сыграй это снова, Сэм!
, Херберт Росс, США
1 мая 1972
Бумбараш
, Абрам Народицкий, Николай Рашеев, СССР
8 мая 1972
Даурия
, Виктор Трегубович, СССР
11 мая 1972
У святого Михаила был петух
, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани, Италия
12 мая 1972
Хаммерсмит вышел на волю
, Питер Устинов, США
13 мая 1972
Бабочка
, Андрей Хржановский, СССР
15 мая 1972
Телеграмма
, Ролан Быков, СССР
Остров сокровищ
, Евгений Фридман, СССР
19 мая 1972
Безумие
, Альфред Хичкок, Великобритания
28 мая 1972
Месяц август
, Вадим Михайлов, СССР
1 июня 1972
Софья Грушко
, Виктор Ивченко, СССР
6 июня 1972
А зори здесь тихие
, Станислав Ростоцкий, СССР
Горячий снег
, Гавриил Егиазаров, СССР
Точка, точка, запятая
, Александр Митта, СССР
Опасный поворот
, Владимир Басов, СССР
Иванов катер
, Марк Осепьян, СССР
7 июня 1972
Только ты
, Евгений Шерстобитов, СССР
14 июня 1972
Берта по прозвищу «Товарный вагон»
, Мартин Скорсезе, США
19 июня 1972
Разрешите взлёт!
, Наталья Трощенко, Анатолий Вехотко, СССР
Прощание с Петербургом
, Ян Фрид, СССР
Один - одинокое число
, Мэл Стюарт, США
26 июня 1972
Расскажи мне о себе
, Будимир Метальников, СССР
29 июня 1972
Кандидат
, Майкл Ритчи, США
Завоевание планеты обезьян
, Дж. Ли Томпсон, США
13 июля 1972
Генрих VIII и его шесть жен
, Уорис Хуссейн, Великобритания
6 августа 1972
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить
, Вуди Аллен, США
9 августа 1972
Снупи, возвращайся!
, Билл Мелендес, США
16 августа 1972
Путь дракона
, Брюс Ли, Гонконг
25 августа 1972
Станционный смотритель
, Сергей Соловьев, СССР
1 сентября 1972
Ура! У нас каникулы!
, Владимир Беренштейн, Илья Гурин, СССР / Германия
4 сентября 1972
Без страха
, Али Хамраев, СССР
5 сентября 1972
На дне
, Галина Волчек, СССР
8 сентября 1972
Ночь Лепсуса
, Уильям Ф. Клэкстон, США
10 сентября 1972
Иеремия Джонсон
, Сидни Поллак, США
19 сентября 1972
Афера Цеплиса
, Роланд Калныньш, СССР
1 октября 1972
Заветная мечта
, Михаил Каменецкий, СССР
4 октября 1972
Воспоминания о поездке в Литву
, Йонас Мекас, Великобритания / Германия
12 октября 1972
Садовый король
, Боб Рейфелсон, США
Руслан и Людмила
, Александр Птушко, СССР
Леди поет блюз
, Сидни Дж. Фьюри, США
16 октября 1972
Семнадцатый трансатлантический
, Владимир Довгань, СССР
21 октября 1972
Вот и лето прошло...
, Александр Игишев, СССР
4 ноября 1972
Вот моя деревня
, Борис Дуров, СССР
Ижорский батальон
, Геннадий Казанский, СССР
22 ноября 1972
Леди Каролина Лэм
, Роберт Болт, Великобритания / Италия
1 декабря 1972
Любить человека
, Сергей Герасимов, СССР
3 декабря 1972
Мраморный дом
, Борис Григорьев, СССР
4 декабря 1972
Зимородок
, Вячеслав Никифоров, СССР
6 декабря 1972
Жизнь и времена судьи Роя Бина
, Джон Хьюстон, США
10 декабря 1972
Игра навылет
, Джозеф Лео Манкевич, Великобритания / США
12 декабря 1972
Детская игра
, Сидни Люмет, США
16 декабря 1972
Побег
, Сэм Пекинпа, Стив МакКуин, Эли МакГроу, Бен Джонсон, Сэлли Стразерс, Аль Леттьери, США
21 декабря 1972
Песочница
, Ирвин Кершнер, США
31 декабря 1972
Табачный капитан
, Игорь Усов, СССР
Стоянка поезда — две минуты
, Александр Орлов, Марк Захаров, СССР
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