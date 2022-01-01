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Архив премьер 1972 года

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1 января 1972
Винни Пух и день забот, Федор Хитрук, Геннадий Сокольский, СССР Монолог, Илья Авербах, Россия Здравствуй и прощай, Виталий Мельников, СССР Саженцы, Резо Чхеидзе, СССР Эти разные, разные, разные лица, Игорь Ильинский, Юрий Сааков, СССР
21 января 1972
Зи и компания, Брайан Дж. Хаттон, Великобритания
26 января 1972
Краденый камень, Питер Йетс, США
27 января 1972
Под сенью млечного леса, Эндрю Синклер, Великобритания
1 февраля 1972
Карманные деньги, Стюарт Розенберг, США
7 февраля 1972
Русское поле, Николай Москаленко, СССР
8 февраля 1972
Новогодняя сказка, Владимир Дегтярев, СССР
12 февраля 1972
Самый последний день, Михаил Ульянов, СССР
13 февраля 1972
Кабаре, Боб Фосси, США
14 февраля 1972
Чайка, Юлий Карасик, СССР
21 февраля 1972
Пришел солдат с фронта, Николай Губенко, СССР
3 марта 1972
Брат Солнце, сестра Луна, Франко Дзеффирелли, Италия / Великобритания
9 марта 1972
В чем дело, Док?, Питер Богданович, США
14 марта 1972
Крестный отец, Фрэнсис Форд Коппола, США
15 марта 1972
Бойня №5, Джордж Рой Хилл, США
17 марта 1972
Розовые фламинго, Джон Уотерс, США
20 марта 1972
Солярис, Андрей Тарковский, СССР
25 марта 1972
Летние солдаты, Хироси Тэсигахара, Япония
30 марта 1972
Убийство Троцкого, Джозеф Лоузи, Франция / Италия / Великобритания Лето рядового Дедова, Георге Водэ, СССР
31 марта 1972
Гонщики, Игорь Масленников, СССР
2 апреля 1972
Печки-лавочки, Василий Шукшин, СССР
3 апреля 1972
Захар Беркут, Леонид Осыка, СССР
12 апреля 1972
Укрощение огня, Даниил Храбровицкий, СССР
24 апреля 1972
Ход белой королевы, Виктор Садовский, СССР
28 апреля 1972
Сыграй это снова, Сэм!, Херберт Росс, США
1 мая 1972
Бумбараш, Абрам Народицкий, Николай Рашеев, СССР
8 мая 1972
Даурия, Виктор Трегубович, СССР
11 мая 1972
У святого Михаила был петух, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани, Италия
12 мая 1972
Хаммерсмит вышел на волю, Питер Устинов, США
13 мая 1972
Бабочка, Андрей Хржановский, СССР
15 мая 1972
Остров сокровищ, Евгений Фридман, СССР Телеграмма, Ролан Быков, СССР
19 мая 1972
Безумие, Альфред Хичкок, Великобритания
1 июня 1972
Софья Грушко, Виктор Ивченко, СССР
6 июня 1972
Иванов катер, Марк Осепьян, СССР А зори здесь тихие, Станислав Ростоцкий, СССР Горячий снег, Гавриил Егиазаров, СССР
7 июня 1972
Только ты, Евгений Шерстобитов, СССР
14 июня 1972
Берта по прозвищу «Товарный вагон», Мартин Скорсезе, США
19 июня 1972
Прощание с Петербургом, Ян Фрид, СССР Один - одинокое число, Мэл Стюарт, США
26 июня 1972
Расскажи мне о себе, Будимир Метальников, СССР
29 июня 1972
Кандидат, Майкл Ритчи, США Завоевание планеты обезьян, Дж. Ли Томпсон, США
13 июля 1972
Генрих VIII и его шесть жен, Варис Хуссейн, Великобритания
6 августа 1972
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить, Вуди Аллен, США
9 августа 1972
Снупи, возвращайся!, Билл Мелендес, США
16 августа 1972
Путь дракона, Брюс Ли, Гонконг
25 августа 1972
Станционный смотритель, Сергей Соловьев, СССР
1 сентября 1972
Ура! У нас каникулы!, Владимир Беренштейн, Илья Гурин, СССР / Германия
4 сентября 1972
Без страха, Али Хамраев, СССР
5 сентября 1972
На дне, Галина Волчек, СССР
8 сентября 1972
Ночь Лепсуса, Уильям Ф. Клэкстон, США
10 сентября 1972
Иеремия Джонсон, Сидни Поллак, США
19 сентября 1972
Афера Цеплиса, Роланд Калныньш, СССР
1 октября 1972
Заветная мечта, Михаил Каменецкий, СССР
4 октября 1972
Воспоминания о поездке в Литву, Йонас Мекас, Великобритания / Германия
12 октября 1972
Садовый король, Боб Рейфелсон, США Леди поет блюз, Сидни Дж. Фьюри, США Руслан и Людмила, Александр Птушко, СССР
21 октября 1972
Вот и лето прошло..., Александр Игишев, СССР
4 ноября 1972
Ижорский батальон, Геннадий Казанский, СССР Вот моя деревня, Борис Дуров
22 ноября 1972
Леди Каролина Лэм, Роберт Болт, Великобритания / Италия
1 декабря 1972
Любить человека, Сергей Герасимов, СССР
3 декабря 1972
Мраморный дом, Борис Григорьев, СССР
4 декабря 1972
Зимородок, Вячеслав Никифоров, СССР
6 декабря 1972
Жизнь и времена судьи Роя Бина, Джон Хьюстон, США
10 декабря 1972
Игра навылет, Джозеф Лео Манкевич, Великобритания / США
12 декабря 1972
Детская игра, Сидни Люмет, США
16 декабря 1972
Побег, Сэм Пекинпа, Стив МакКуин, Эли МакГроу, Бен Джонсон, Сэлли Стразерс, Аль Леттьери, США
21 декабря 1972
Песочница, Ирвин Кершнер, США
31 декабря 1972
Стоянка поезда — две минуты, Александр Орлов, Марк Захаров, СССР Табачный капитан, Игорь Усов, СССР
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
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Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
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