В этом уголке мира, 2016

Фильм о жизни Хиросимы и ее пригородов в год, предшествовавший взрыву. Главная героиня — уроженка Хиросимы, молодая девушка по имени Сузу Урано. В 1944 году Сузу выдают замуж за нелюбимого, и она переезжает в маленький город Куре. Живя в семье мужа, немного рассеянная и артистичная Сузу учится вести дом: ее творческий подход к жизни помогает справиться с бытом в тяжелых условиях военного времени. В 1945 году интенсивные бомбардировки американских военных, наконец, доходят до Куре, что нарушает размеренную жизнь горожан. Жизнь Сузу тоже меняется безвозвратно, но благодаря упорству и мужеству ей удается продолжать жить в полной жизнью. Эта прекрасная, но трагическая история показывает, что даже перед лицом невзгод и потерь люди могут собраться вместе и восстановить свою жизнь.