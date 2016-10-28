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Kono sekai no katasumi ni

В этом уголке мира, 2016

2016 / Япония
7.8 Оцените
11 голосов
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О фильме

Фильм о жизни Хиросимы и ее пригородов в год, предшествовавший взрыву. Главная героиня — уроженка Хиросимы, молодая девушка по имени Сузу Урано. В 1944 году Сузу выдают замуж за нелюбимого, и она переезжает в маленький город Куре. Живя в семье мужа, немного рассеянная и артистичная Сузу учится вести дом: ее творческий подход к жизни помогает справиться с бытом в тяжелых условиях военного времени. В 1945 году интенсивные бомбардировки американских военных, наконец, доходят до Куре, что нарушает размеренную жизнь горожан. Жизнь Сузу тоже меняется безвозвратно, но благодаря упорству и мужеству ей удается продолжать жить в полной жизнью. Эта прекрасная, но трагическая история показывает, что даже перед лицом невзгод и потерь люди могут собраться вместе и восстановить свою жизнь.

7.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 октября 2016
Премьера онлайн 17 июля 2017
Премьера в мире 28 октября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Сунао Катабути
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма В этом уголке мира 2 постера
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