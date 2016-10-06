Держи удар, детка!, 2016

Армянский режиссёр Ара Оганесян («Беглецы», «Друзья друзей») начал карьеру в 2013 году, и картина «Держи удар, детка!» стала третьей в его фильмографии. Сценарий к своей новой ленте он написал совместно с Леонидом Марголиным, ответственным за фильмы «С новым годом, мамы» и «Женщины против мужчин», а также с молодым Артёмом Соловьёвым, работавшим над телевизионной версией «+100500». Главную роль в картине исполнила Екатерина Владимирова. Вместе с ней сыграли такие известные актёры, как Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»), Игорь Верник («12», «Кухня») и Настасья Самбурская («Верни мою любовь», «Пятница»).
Фильм «Держи удар, детка!» расскажет историю двух сестёр-близняшек. С раннего детства девушки отличались друг от друга, и в итоге пошли совершенно разными дорогами. Света любит быть в центре внимания, у неё нет отбоя от кавалеров, и больше всего на свете она мечтает работать на телевидении. А Таня увлекается боксом и общению с людьми предпочитает усердные тренировки. Вот-вот должен пройти набор в российскую сборную, и Таня жаждет оказаться в ней. Но накануне она получает травму, и не может участвовать в соревнованиях. Девушка отчаянно просит сестру о помощи. Они договариваются на время поменяться жизнями, и это решение станет судьбоносным для обеих.
- В картине снялся знаменитый боксёр Рой Джонс, сыгравший самого себя. Это его первый опыт работы в кино
- Во время съёмок фильма «Держи удар, детка!» Настасья Самбурская участвовала в телепроекте «Без страховки», где сильно травмировала ногу. Из-за этого некоторые сцены с её участием из сценария убрали, а сами съёмки были приостановлены
- Актриса Екатерина Владимирова до этого снималась лишь в эпизодических ролях. Она попала в фильм после того, как режиссёр Ара Оганесян увидел в интернете снятый ей любительский ролик, где девушка занимается боксом
- Так как Екатерина Владимирова одна играла близняшек, в совместных сценах пришлось прибегнуть к услугам дублёра
- Бюджет фильма составил 60 миллионов рублей, деньги были предоставлены частным инвестором
Близняшек Свету и Таню внешне отличить не может никто, но на этом их сходство заканчивается. Света — это женственность и стервозность. Она хочет построить карьеру на телевидении. Таня готовится попасть в сборную России по боксу. Тайсон в юбке. Ее жизнь — это тренировки и спортивный режим.
Таня получает травму. Таня уговаривает сестру поменяться местами, чтобы пройти за нее медкомиссию и ходить на тренировки. Света готова на это с условием, что Таня пройдет за нее практику на телеканале. Свете предстоит поменять свой характер, чтобы довести сестру до боя. Тане — подумать мозгами, а не кулаками, чтобы стать Светой.