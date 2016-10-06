Держи удар, детка!, 2016

Армянский режиссёр Ара Оганесян («Беглецы», «Друзья друзей») начал карьеру в 2013 году, и картина «Держи удар, детка!» стала третьей в его фильмографии. Сценарий к своей новой ленте он написал совместно с Леонидом Марголиным, ответственным за фильмы «С новым годом, мамы» и «Женщины против мужчин», а также с молодым Артёмом Соловьёвым, работавшим над телевизионной версией «+100500». Главную роль в картине исполнила Екатерина Владимирова. Вместе с ней сыграли такие известные актёры, как Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»), Игорь Верник («12», «Кухня») и Настасья Самбурская («Верни мою любовь», «Пятница»).

Фильм «Держи удар, детка!» расскажет историю двух сестёр-близняшек. С раннего детства девушки отличались друг от друга, и в итоге пошли совершенно разными дорогами. Света любит быть в центре внимания, у неё нет отбоя от кавалеров, и больше всего на свете она мечтает работать на телевидении. А Таня увлекается боксом и общению с людьми предпочитает усердные тренировки. Вот-вот должен пройти набор в российскую сборную, и Таня жаждет оказаться в ней. Но накануне она получает травму, и не может участвовать в соревнованиях. Девушка отчаянно просит сестру о помощи. Они договариваются на время поменяться жизнями, и это решение станет судьбоносным для обеих.