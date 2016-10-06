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Держи удар, детка! Держи удар, детка!
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Держи удар, детка!, 2016

2016 / Россия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Армянский режиссёр Ара Оганесян («Беглецы», «Друзья друзей») начал карьеру в 2013 году, и картина «Держи удар, детка!» стала третьей в его фильмографии. Сценарий к своей новой ленте он написал совместно с Леонидом Марголиным, ответственным за фильмы «С новым годом, мамы» и «Женщины против мужчин», а также с молодым Артёмом Соловьёвым, работавшим над телевизионной версией «+100500». Главную роль в картине исполнила Екатерина Владимирова. Вместе с ней сыграли такие известные актёры, как Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»), Игорь Верник («12», «Кухня») и Настасья Самбурская («Верни мою любовь», «Пятница»).

Фильм «Держи удар, детка!» расскажет историю двух сестёр-близняшек. С раннего детства девушки отличались друг от друга, и в итоге пошли совершенно разными дорогами. Света любит быть в центре внимания, у неё нет отбоя от кавалеров, и больше всего на свете она мечтает работать на телевидении. А Таня увлекается боксом и общению с людьми предпочитает усердные тренировки. Вот-вот должен пройти набор в российскую сборную, и Таня жаждет оказаться в ней. Но накануне она получает травму, и не может участвовать в соревнованиях. Девушка отчаянно просит сестру о помощи. Они договариваются на время поменяться жизнями, и это решение станет судьбоносным для обеих.

- В картине снялся знаменитый боксёр Рой Джонс, сыгравший самого себя. Это его первый опыт работы в кино

- Во время съёмок фильма «Держи удар, детка!» Настасья Самбурская участвовала в телепроекте  «Без страховки», где сильно травмировала ногу. Из-за этого некоторые сцены с её участием из сценария убрали, а сами съёмки были приостановлены

- Актриса Екатерина Владимирова до этого снималась лишь в эпизодических ролях. Она попала в фильм после того, как режиссёр Ара Оганесян увидел в интернете снятый ей любительский ролик, где девушка занимается боксом

- Так как Екатерина Владимирова одна играла близняшек, в совместных сценах пришлось прибегнуть к услугам дублёра

- Бюджет фильма составил 60 миллионов рублей, деньги были предоставлены частным инвестором

 

 

Близняшек Свету и Таню внешне отличить не может никто, но на этом их сходство заканчивается. Света — это женственность и стервозность. Она хочет построить карьеру на телевидении. Таня готовится попасть в сборную России по боксу. Тайсон в юбке. Ее жизнь — это тренировки и спортивный режим.

Таня получает травму. Таня уговаривает сестру поменяться местами, чтобы пройти за нее медкомиссию и ходить на тренировки. Света готова на это с условием, что Таня пройдет за нее практику на телеканале. Свете предстоит поменять свой характер, чтобы довести сестру до боя. Тане — подумать мозгами, а не кулаками, чтобы стать Светой.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 6 октября 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Араик Оганесян
Араик Оганесян
В ролях
Екатерина Владимирова
Екатерина Владимирова
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Константин Крюков
Константин Крюков
Теймураз Тания
Теймураз Тания
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский
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Постер фильма Держи удар, детка! 2 постера
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Быть красивой – тяжкая ноша. Под силу не всем. Лучшая студентка журфака Светлана Богатырева хоть и справляется, но с трудом: препятствия на её пути к совершенству плодятся, как кролики. Во-первых, учеба – там приходится доказывать, что ты не только красивая, но и умная, а это так скучно. Во-вторых, однокурсники – от соперничества с отстойными персонажами всех мастей портится настроение и цвет лица. Что тоже не комильфо. А ведь ее, Свету Богатыреву, уже давно ждет телевидение…
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