Побег за мечтой, 2015

Киноальманах от молодых режиссёров Константина Тищенко, Юрия Сысоева и Владимира Мистюкова расскажет об истинных ценностях и непростом выборе, с которым может столкнуться любой человек. Связав воедино три совершенно различные истории, они достигают целостности с помощью раскрытия общих тем, и отвечая на фундаментальные жизненные вопросы. Главные роли здесь исполнили именитые отечественные актёры, среди которых Владимир Вдовиченков и Андрей Чадов.

Эта криминальная драма призвана изобразить трёх кардинально отличающихся друг от друга персонажей, сводя их судьбы к общему знаменателю. Первый изо всех сил пытается написать книгу, которая принесёт ему успех и славу, однако вскоре узнаёт, что его жизнь в скором времени оборвётся из-за болезни. Человек, стоящий на пороге гибели, задумывается о том, сумел ли он реализовать себя. Ему придётся сделать сложный выбор: оставить усилия или использовать отведённое ему время с максимальной пользой. Второй работает доктором, однако вынужден ввязаться в подпольную продажу лекарств, которые могут навредить пациентам. Ему также предстоит решить, что же для него важнее. А третий сумел стать блестящим адвокатом, способным разрешить любой спор, причём не всегда благочестивым путём. Но в итоге он попадает в сложную ситуацию, и теперь ему самому впервые необходима защита. Сумеет ли каждый из них справиться с испытаниями судьбы и возродиться?