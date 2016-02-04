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Побег за мечтой Побег за мечтой
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Побег за мечтой, 2015

2015 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов
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Киноальманах от молодых режиссёров Константина Тищенко, Юрия Сысоева и Владимира Мистюкова расскажет об истинных ценностях и непростом выборе, с которым может столкнуться любой человек. Связав воедино три совершенно различные истории, они достигают целостности с помощью раскрытия общих тем, и отвечая на фундаментальные жизненные вопросы. Главные роли здесь исполнили именитые отечественные актёры, среди которых Владимир Вдовиченков и Андрей Чадов.

Эта криминальная драма призвана изобразить трёх кардинально отличающихся друг от друга персонажей, сводя их судьбы к общему знаменателю. Первый изо всех сил пытается написать книгу, которая принесёт ему успех и славу, однако вскоре узнаёт, что его жизнь в скором времени оборвётся из-за болезни. Человек, стоящий на пороге гибели, задумывается о том, сумел ли он реализовать себя. Ему придётся сделать сложный выбор: оставить усилия или использовать отведённое ему время с максимальной пользой. Второй работает доктором, однако вынужден ввязаться в подпольную продажу лекарств, которые могут навредить пациентам. Ему также предстоит решить, что же для него важнее. А третий сумел стать блестящим адвокатом, способным разрешить любой спор, причём не всегда благочестивым путём. Но в итоге он попадает в сложную ситуацию, и теперь ему самому впервые необходима защита. Сумеет ли каждый из них справиться с испытаниями судьбы и возродиться?

Это история о разных судьбах, а разных поколениях людей, но самое главное – это история о мечтах. Каждый человек о чем-то мечтает, и никогда не стоит забывать о своих мечтах, порой это самое главное в жизни. И какие бы испытания и трудности не преподносила нам жизни, нужно всегда верить в лучшее и мечтать

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 февраля 2016
Премьера в мире 4 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Молодежные инициативы
Режиссер
Константин Тищенко
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Денис Косяков
Денис Косяков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Побег за мечтой 2 постера
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