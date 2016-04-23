Пеле: Рождение легенды, 2016

Несмотря на то что фильм снят двумя начинающими постановщиками Джеффом и Майклом Цимбалистами, ему удалось заручиться поддержкой известных продюсеров. Среди них Гай Ист, подаривший миру «Гонку» и «Жизнь Дэвида Гейла», а также обладатель премии «Оскар» за «Игры разума» Брайан Грейзер. Одну из ключевых ролей тут сыграл Винсент Д’Онфорио («Цельнометаллическая оболочка», «Люди в чёрном»). А главного героя на экране воплотили сразу 2 актёра: постарше и помладше. Это начинающие Леонардо Лима Карвальо и Кевин де Паула.

Сюжет расскажет о человеке, который стал легендой футбола. В центр внимания попала история его детства и зарождения таланта. Маленький Пеле захотел принести победу своей стране после её печального проигрыша на футбольном чемпионате «Мараканасо», когда Бразилия проиграла Уругваю. Мальчику твердили, что человек способен на всё, если будет упорно тренироваться. Несмотря на все сложности, которые встречались на его пути, он преодолевал их, хотя и не всегда парню удавалось сохранить боевой дух. В результате Пеле стал единственным в мире трёхкратным чемпионом мира. Но это уже другая история, а сейчас время узнать о становлении легенды.