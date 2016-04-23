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Пеле: Рождение легенды Пеле: Рождение легенды
Киноафиша Фильмы Пеле: Рождение легенды
Pelé: Birth of a Legend

Пеле: Рождение легенды, 2016

2016 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несмотря на то что фильм снят двумя начинающими постановщиками Джеффом и Майклом Цимбалистами, ему удалось заручиться поддержкой известных продюсеров. Среди них Гай Ист, подаривший миру «Гонку» и «Жизнь Дэвида Гейла», а также обладатель премии «Оскар» за «Игры разума» Брайан Грейзер. Одну из ключевых ролей тут сыграл Винсент Д’Онфорио («Цельнометаллическая оболочка», «Люди в чёрном»). А главного героя на экране воплотили сразу 2 актёра: постарше и помладше. Это начинающие Леонардо Лима Карвальо и Кевин де Паула.

 

Сюжет расскажет о человеке, который стал легендой футбола. В центр внимания попала история его детства и зарождения таланта. Маленький Пеле захотел принести победу своей стране после её печального проигрыша на футбольном чемпионате «Мараканасо», когда Бразилия проиграла Уругваю. Мальчику твердили, что человек способен на всё, если будет упорно тренироваться. Несмотря на все сложности, которые встречались на его пути, он преодолевал их, хотя и не всегда парню удавалось сохранить боевой дух. В результате Пеле стал единственным в мире трёхкратным чемпионом мира. Но это уже другая история, а сейчас время узнать о становлении легенды.

- Сам Пеле заявил, что оба актёра, сыгравшие его, обязательно станут звёздами. Он восхитился как их актёрским талантом, так и футбольным

- Пеле также появляется в картине «Пеле: Рождение легенды» в эпизодической роли. Главный герой сбивает мячом сахарницу на столе его персонажа

- Изначально премьера фильма должна была состояться в 2014 году, как раз во время проведения Чемпионата мира по футболу, однако создатели не успели закончить её в срок

Биографическая драма расскажет о закулисье спорта, в частности о жизни величайшего игрока в истории футбола — Пеле. Зрители станут свидетелями непростой жизни бразильской легенды спорта. Сколько преград тому удалось преодолеть на своем пути, чтобы добиться мировой популярности? Это сейчас он демонстрирует невероятные профессиональные достижения и вдобавок ко всему не забывает о благородных делах, но раньше все было по-другому. С ранних лет Пеле жаждал получить признание, неустанно шел к своей мечте, преодолевая препятствия, тем самым закаляя свой характер. Картина охватывает детство футболиста, вплоть до победы на первом этапе Кубка мира в Швеции, когда Пеле было семнадцать лет. Судьба не всегда была благосклонна к спортсмену, однако за каждой успешной личности стоит огромный труд, железная воля и твердая уверенность в собственных силах.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 29 июля 2016
Премьера в мире 23 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джефф Цимбалист
Джефф Цимбалист
В ролях
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Диего Бонета
Диего Бонета
Колм Мини
Колм Мини
Сеу Жоржи
Сеу Жоржи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пеле: Рождение легенды 3 постера
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Ты владеешь мячом Мало кто не слышал о человеке по прозвищу Пеле, который является, пожалуй, одним из величайших футболистов в истории. Начав профессиональную карьеру в 15 лет, он сумел стать трёхкратным победителем чемпионата мира в составе сборной. Кроме этого, Эдсон Арантис ду Насименту числится первым в самых разнообразных рейтингах всех времён и является рекордсменом не только по мировому первенству. Странно, что про такого человека до сих пор не сняли биографию, ведь он даже был…
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саундтрек фильма Пеле: Рождение легенды
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