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Progress vs Regress

Прогресс vs регресс, 2016

2016 / Нидерланды
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О фильме

Электронная почта, DVD, mp3, Facebook, WhatsApp, электронные сигареты, Uber, беспилотный автомобиль… Изобретения конца XX — начала XXI века определяют современную жизнь. И хотя первые из них уже успели отойти в прошлое, став архаикой, для одной группы людей они по-прежнему пришельцы из будущего. Речь о стариках. Фильм Мелани Бонайо «Прогресс vs регресс» начинается именно с них — с тех, кто на своем веку пережил технический прогресс XX века: появление поездов и телефонов, убыстрение времени. В своем фильме голландская видеохудожница, фотограф, режиссер и перформансистка Мелани Бонайо сталкивает лицом к лицу два поколения — нынешних подростков и пожилых людей за 70 (и те и другие называют друг друга «они»). Этих людей отдаляют друг от друга не только возраст, но и новые технологии. Перед камерой Мелани создает возможность диалога, чтобы сначала обозначить эту пропасть, а после — попытаться ее уменьшить. Забирают ли технологии наше интимное, отчуждают ли они нас от природы и от самих себя? Что такое селфи, зачем нужны лайки? Старшим есть что спросить у первого поколения, выросшего с интернетом. А молодым есть чем поделиться.

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Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 февраля 2016
Премьера в мире 26 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Мелани Бонайо
В ролях
Мелани Бонайо
Все актеры и съемочная группа
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