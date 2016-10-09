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Монстр из Мартфю
Киноафиша Фильмы Монстр из Мартфю
A martfüi rém

Монстр из Мартфю, 2016

2016 / Венгрия
7.0 Оцените
13 голосов
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О фильме

1957 год. В небольшом индустриальном городе Мартфю изнасилована и зверски убита девушка. Её ухажер Акош Рети сознается в преступлении на почве страсти; смертный приговор в последний момент заменяется пожизненным заключением — которое для Рети хуже смерти. Проходит семь лет, монстр гниёт в тюремном аду, однако чудовищные преступления начинают происходить вновь, и уж Рети к ним точно не причастен. Местные полицейские и командированный из центра амбициозный помощник прокурора выходят на охоту за настоящим убийцей — хамелеоном, который прячет людоедские инстинкты за личиной примерного семьянина... Мастер крепкого и умного жанрового кино Арпад Шопшитш («Отверженный», «Седьмой круг») сделал один из самых суровых и мрачных триллеров наших дней. Брутальность «Монстра из Мартфю» заставила киноманов сравнить его с лучшими южнокорейскими образцами, испытывающими зрительскую нервную систему на прочность. Но у Шопшитша — собственные источники зловещего вдохновения: исторические потрясения пытавшейся изжить тоталитаризм страны. Неслучайно действие начинается на следующий после подавления революционного восстания год. Призрак тоталитаризма — как маньяк, ищущий свежую плоть и кровь на темных улицах.

7.0 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 9 октября 2016
Премьера в мире 9 октября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Арпад Шопшич
В ролях
Карой Хайдук
Габор Ясбереньи
Жолт Ангер
Жолт Ангер
Жольт Трилль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Монстр из Мартфю 2 постера
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