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Brice de Nice

Супер Брис, 2016

2016 / Франция
4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Джеймс Ют известен во Франции прежде всего своими комедиями. Одна из его первых лент «Супер Брис» возымела большой успех на родине, и спустя 11 лет автор снимает продолжение. В 2005 году имя Жана Дюжардена ещё не было так широко известно во всём мире, и фильм Юта стал толчком для его дальнейшей карьеры. После «Бриса Великолепного» на экраны также вышли несколько комедий режиссёра, самой известной из которых стала лента «Чёртов мобильник». Ну а Дюжарден даже умудрился получить «Оскар» за фильм «Артист». Теперь дуэт воссоединился и представляет вашему вниманию сиквел под названием «Супер Брис».

Картина «Супер Брис» продолжит рассказ о приключениях неуловимого Бриса. Тридцатилетний сын олигарха, увлекающийся сёрфингом, стал ещё старше. Приключения его стали ещё более нелепыми и весёлыми, и он всё так же преклоняется перед фильмом «На гребне волны».

- Жан Дюжарден также стал одним из сценаристов фильма, а его брат Марк Дюжарден является одним из продюсеров

- В оригинальном названии картины есть цифра 3, которая намекает, что это третья часть истории о приключениях Бриса. Однако на самом деле это шутка, так как в свет вышел лишь один фильм - «Брис Великолепный»

- Фильм снимался в Ницце и в Таиланде

 Брис получает звонок с просьбой о помощи от закадычного друга Мариуса. Эксцентричный серфер-блондин мчится на другую сторону мира, чтобы выручить приятеля.

4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 ноября 2016
Премьера в мире 19 октября 2016
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джеймс Ют
Джеймс Ют
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Аарон Брамфилд
Аарон Брамфилд
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар
Бруно Саломон
Бруно Саломон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Супер Брис 3 постера
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Супер Брис
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за 1 рубль
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Думать вредно. Более того – опасно. Впрочем, такими глупостями король доски и рубилова никогда и не занимался. Берег себя. Да и врач запретил. Мол, «ваш мозг уникален – он занимает всего семь процентов площади от обычного объема извилин. То есть даже устрица по сравнению с вами уже наполовину Эйнштейн». Кто такой этот Эйнштейн, Брис, конечно, не знал, но подобное медицинское заключение его устроило. Кадр из фильма «Супер Брис» Но табу на мозговую…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью Жана Дюжардена, исполнителя главной роли фильма «Супер Брис» Знаменитый французский актер Жан Дюжарден в преддверии выхода фильма «Супер Брис» дал эксклюзивное интервью специально для Киноафиши. Он рассказал о своем персонаже, о ходе съемок и о
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26 октября 2016 18:20
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