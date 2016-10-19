Супер Брис, 2016

Режиссёр Джеймс Ют известен во Франции прежде всего своими комедиями. Одна из его первых лент «Супер Брис» возымела большой успех на родине, и спустя 11 лет автор снимает продолжение. В 2005 году имя Жана Дюжардена ещё не было так широко известно во всём мире, и фильм Юта стал толчком для его дальнейшей карьеры. После «Бриса Великолепного» на экраны также вышли несколько комедий режиссёра, самой известной из которых стала лента «Чёртов мобильник». Ну а Дюжарден даже умудрился получить «Оскар» за фильм «Артист». Теперь дуэт воссоединился и представляет вашему вниманию сиквел под названием «Супер Брис».

Картина «Супер Брис» продолжит рассказ о приключениях неуловимого Бриса. Тридцатилетний сын олигарха, увлекающийся сёрфингом, стал ещё старше. Приключения его стали ещё более нелепыми и весёлыми, и он всё так же преклоняется перед фильмом «На гребне волны».