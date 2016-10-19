Супер Брис, 2016

Режиссёр Джеймс Ют известен во Франции прежде всего своими комедиями. Одна из его первых лент «Супер Брис» возымела большой успех на родине, и спустя 11 лет автор снимает продолжение. В 2005 году имя Жана Дюжардена ещё не было так широко известно во всём мире, и фильм Юта стал толчком для его дальнейшей карьеры. После «Бриса Великолепного» на экраны также вышли несколько комедий режиссёра, самой известной из которых стала лента «Чёртов мобильник». Ну а Дюжарден даже умудрился получить «Оскар» за фильм «Артист». Теперь дуэт воссоединился и представляет вашему вниманию сиквел под названием «Супер Брис».
Картина «Супер Брис» продолжит рассказ о приключениях неуловимого Бриса. Тридцатилетний сын олигарха, увлекающийся сёрфингом, стал ещё старше. Приключения его стали ещё более нелепыми и весёлыми, и он всё так же преклоняется перед фильмом «На гребне волны».
- Жан Дюжарден также стал одним из сценаристов фильма, а его брат Марк Дюжарден является одним из продюсеров
- В оригинальном названии картины есть цифра 3, которая намекает, что это третья часть истории о приключениях Бриса. Однако на самом деле это шутка, так как в свет вышел лишь один фильм - «Брис Великолепный»
- Фильм снимался в Ницце и в Таиланде
Брис получает звонок с просьбой о помощи от закадычного друга Мариуса. Эксцентричный серфер-блондин мчится на другую сторону мира, чтобы выручить приятеля.