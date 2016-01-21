Для известного актёра и телевизионного режиссёра Владимира Шевелькова («Стерва», «Тест на беременность») картина «О чём молчат французы» стала сценарным дебютом. Главную роль в фильме сыграл Кирилл Варакса («Сталинград», «Ёлки 1914»). Также в ленте снялась перспективная молодая актриса Мария Фомина («Пиковая дама: Чёрный обряд», «След»). Продюсером стала Марина Бебенина, которая уже работа с режиссёром над сериалом «Тест на беременность».

Сюжет фильма «О чём молчат французы» перенесёт вас в один из самых прекрасных городов мира, Санкт-Петербург. Главный герой Тиллим Папалексиев оказывается втянут в цепочку невероятных и загадочных событий. Теперь он может исполнять свои любые желания, но за этот дар ему придётся поплатиться, как и любому, у кого в руках сосредоточиться столь великая сила. Когда-то давно сам Наполеон Бонапарт обладал этой способностью, правда, об этом не знал никто, кроме его соотечественников, которые обо всём умолчали.