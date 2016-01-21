Для известного актёра и телевизионного режиссёра Владимира Шевелькова («Стерва», «Тест на беременность») картина «О чём молчат французы» стала сценарным дебютом. Главную роль в фильме сыграл Кирилл Варакса («Сталинград», «Ёлки 1914»). Также в ленте снялась перспективная молодая актриса Мария Фомина («Пиковая дама: Чёрный обряд», «След»). Продюсером стала Марина Бебенина, которая уже работа с режиссёром над сериалом «Тест на беременность».
Сюжет фильма «О чём молчат французы» перенесёт вас в один из самых прекрасных городов мира, Санкт-Петербург. Главный герой Тиллим Папалексиев оказывается втянут в цепочку невероятных и загадочных событий. Теперь он может исполнять свои любые желания, но за этот дар ему придётся поплатиться, как и любому, у кого в руках сосредоточиться столь великая сила. Когда-то давно сам Наполеон Бонапарт обладал этой способностью, правда, об этом не знал никто, кроме его соотечественников, которые обо всём умолчали.
Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге в период белых ночей. Разумеется, именно в это время в городе начинают происходить чудеса…
Вот и в жизнь самого обыкновенного парня Тиллима Папалексиева (так уж зовут нашего современника) врываются мистические события. Совершенно неожиданно он обретает фантастические способности, которые позволяют ему добиваться всего, чего он ни пожелает! Всего за неделю особый дар переворачивает жизнь героя с ног на голову.
Кстати, много лет назад точно такая же история произошла с самим Наполеоном! Об этом-то и молчат французы…
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