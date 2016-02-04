Образцовый самец №2, 2016

В далёком 2001 году на экраны вышла комедийная лента, в которой Бен Стиллер принял участие в качестве исполнителя главной роли и режиссёра. Картина получила множество номинаций на премию «MTV», однако в прокате собрать ей удалось не так много. Тем не менее спустя 15 лет у преданных поклонников дуэта Стиллер-Уилсон появилась возможность увидеть продолжение. Помимо них к картине присоединился, пожалуй, самый разнородный актёрский состав в лице Пенелопы Крус, Уилла Феррелла, Кристен Уиг, Бенедикта Камбербэтча и Джастина Бибера.

Давние враги, а вместе с тем также коллеги и товарищи Дерек Зуландер и Хэнсел встречаются вновь, чтобы расследовать цепочку ужасных преступлений, в которых пострадало уже несколько знаменитостей. Перед смертью каждый из них выкладывал селфи с одним и тем же выражением лица. Интерпол оказывается бессильным и привлекает к делу бывших звёзд подиума, которым вновь суждено взглянуть в лицо опасности. Постепенно они понимают, что есть лишь один человек, способный творить подобное зло. Но вот только в конце прошлой части его отправили за решётку, а значит, не исключено, что у Мугату появились ещё более коварные сообщники в мире высокой моды. Удастся ли самым несуразным в мире агентам вновь наказать злодеев?