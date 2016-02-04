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Образцовый самец №2 Образцовый самец №2
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Zoolander 2

Образцовый самец №2, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В далёком 2001 году на экраны вышла комедийная лента, в которой Бен Стиллер принял участие в качестве исполнителя главной роли и режиссёра. Картина получила множество номинаций на премию «MTV», однако в прокате собрать ей удалось не так много. Тем не менее спустя 15 лет у преданных поклонников дуэта Стиллер-Уилсон появилась возможность увидеть продолжение. Помимо них к картине присоединился, пожалуй, самый разнородный актёрский состав в лице Пенелопы Крус, Уилла Феррелла, Кристен Уиг, Бенедикта Камбербэтча и Джастина Бибера.

Давние враги, а вместе с тем также коллеги и товарищи Дерек Зуландер и Хэнсел встречаются вновь, чтобы расследовать цепочку ужасных преступлений, в которых пострадало уже несколько знаменитостей. Перед смертью каждый из них выкладывал селфи с одним и тем же выражением лица. Интерпол оказывается бессильным и привлекает к делу бывших звёзд подиума, которым вновь суждено взглянуть в лицо опасности. Постепенно они понимают, что есть лишь один человек, способный творить подобное зло. Но вот только в конце прошлой части его отправили за решётку, а значит, не исключено, что у Мугату появились ещё более коварные сообщники в мире высокой моды. Удастся ли самым несуразным в мире агентам вновь наказать злодеев?

- Одну из главных ролей в фильме должен был сыграть Джона Хилл;

- «Образцовый самец 2» выйдет на экраны спустя 15 лет после премьеры оригинального фильма;

- О съемках фильма объявили на показе мод, на котором Бен Стиллер и Оуэн Уилсон прошлись по подиуму в образах своих героев - Зуландера и Хэнсела;

- Действие фильма разворачивается в Европе;

- В этом фильме Бен Стиллер - исполнитель главной роли, режиссер, сценарист и продюсер;

По миру катится волна убийств знаменитостей. Специальный агент модной полиции Монтана Гроссо обращается за помощью в расследовании к когда-то топовому, а ныне слегка потрепанному мужчине-модели Дереку Зуландеру. Сможет ли он в компании своего заклятого друга Ханселя остановить преступления на модной почве и триумфально вернуться на подиум в мире, где для обретения всеобщей популярности достаточно одного селфи?

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 февраля 2016
Премьера в мире 4 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Бен Стиллер
Бен Стиллер
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Все актеры и съемочная группа
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