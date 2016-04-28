Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
Киноафиша Фильмы Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение

Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение, 2016

2016 / Россия
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Серый – молодой волк, любимчик всей стаи. Он молод, беззаботен, но метит на позицию вожака. Также он претендует на лапу и сердце Бьянки – самой очаровательной волчицы в стае. Тем не менее, он продолжает безмятежно дурачиться, подшучивать над соплеменниками и однажды решает поэкспериментировать со своим обликом. Он выпивает колдовское зелье, и вся его жизнь переворачивается вверх тормашками: суровый волк превращается в мягкого барашка! Теперь его шкуре не место в зубастой стае, и Серый, сбежав от сородичей, укрывается в овечьей деревеньке.

  • На Международном фестивале, который проходил в Калькутте, мультфильм получил приз за достижения в категории анимационных проектов.
  • В российских кинотеатрах прокат должен был начаться еще в конце 2015 года, но из-за производственных обстоятельств был отложен.
  • Скинни исполнял песню Рика Эстли «Никогда не сдавайся», но в русском дубляже он поет «Седую ночь» Юрия Шатунова. Часть музыкального оформления в русской версии также заменена.
  • В мультфильме содержится отсылка ко второй части Шрека, в частности, к знаменитому эпизоду, в котором Кот в Сапогах делает умильную мордочку с очень грустными глазами.

Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей. Претендуя на роль вожака стаи и на руку (вернее, лапу) и сердце самой красивой волчицы Бьянки, Серый продолжает дурачиться и устраивать розыгрыши над сородичами. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана! Опасаясь за свою, теперь овечью, шкуру, Серый сбегает от волков и поселяется в деревне овец. Теперь Серому предстоит не только вернуть доверие возлюбленной и стаи, но и свой прежний облик. Но как это сделать, если у тебя есть всего три дня, да еще рога и копыта?

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 28 апреля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Максим Волков
Максим Волков
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Татьяна Шитова
Татьяна Шитова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Волки и Овцы: Ход свиньёй
Волки и Овцы: Ход свиньёй (2018)
7
Фердинанд
Фердинанд (2017)
8.123595
Барашек Шон
Барашек Шон (2015)
6.631579
Рога и копыта
Рога и копыта (2006)
6.7
Постер мультфильма Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение 9 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение смотреть онлайн

Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Волки и Овцы: Ход свиньёй
 
Фердинанд
 
Барашек Шон
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Побудь в моей шкуре Чаще всего волков принято изображать злыми, страшными и готовыми разорвать на кусочки первого встречного. Но главный герой этой истории по кличке Серый (Александр Петров) — волк другого толка. Вождь его племени Магра (Сергей Безруков) чтит древние законы предков, и насилие без необходимости не приемлет. Но время его правления близится к концу, поэтому пришло время выбрать себе достойную замену. Решить, кто же станет новым вожаком, должен поединок между…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
«Волки и Овцы: Ход свиньей»: Лиза Боярская и Максим Матвеев подарили свои голоса героям мультфильма Подошла к концу работа над озвучкой мультфильма «Волки и Овцы: Ход свиньей». Свои голоса главным героям анимационного фильма подарили Лиза Боярская и Максим Матвеев. Пара впервые работала
Написать
10 декабря 2018 21:45
«Волки и Овцы» и «Снежную Королеву» покажут в Греции, Франции и Южной Корее Компания Wizart продолжает заключать сделки на кинорынке Marche du Film в Каннах, который проходит в рамках 70-го Международного Каннского кинофестиваля с 17 по 26 мая. Новые контракты были заключены
Написать
19 мая 2017 14:44
Эксклюзивное интервью с Юрием Гальцевым в честь выхода мультфильма 20 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера российского мультфильма «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение». Показ посетил заслуженный артист Российской
Написать
22 апреля 2016 12:59
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
ролик о создании: озвучка
Ролик о создании: озвучка
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши