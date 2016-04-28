Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение, 2016

Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей. Претендуя на роль вожака стаи и на руку (вернее, лапу) и сердце самой красивой волчицы Бьянки, Серый продолжает дурачиться и устраивать розыгрыши над сородичами. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана! Опасаясь за свою, теперь овечью, шкуру, Серый сбегает от волков и поселяется в деревне овец. Теперь Серому предстоит не только вернуть доверие возлюбленной и стаи, но и свой прежний облик. Но как это сделать, если у тебя есть всего три дня, да еще рога и копыта?