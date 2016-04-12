Первый Мститель: Противостояние, 2016

Представление героев и актёров этого фильма попросту не требуется. Вселенная «Марвел» переходит к своей третьей фазе и объединяет в одном фильме всё больше персонажей. Режиссёрами картины вновь стали Энтони и Джо Руссо, ответственные за прошлую ленту про Капитана Америку. Актёрский состав перекочевал сюда практически в полном составе из «Мстителей». На экраны вернутся Железный человек, Тор, Алая ведьма, Халк, Человек-муравей и другие. В их числе наметилось пополнение в лице юного Тома Холланда, который сыграет нового Человека-паука. Также в картину попали Мартин Фриман («Шерлок») и Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»).

В основу сюжета лёг легендарный комикс «Гражданская война», который рассказывает об одном из самых значимых событий в истории вселенной. Герои, бывшие когда-то друзьями, разделятся на два противоборствующих лагеря из-за того, что не все согласились подписать указ. Власти решили, что супергерои могут быть опасными, поэтому решили установить над ними контроль. Но Капитан Америка и его соратники не хотят идти у кого-то на поводу, в отличие от Тони Старка. В фильме также присутствует другой конфликт, касающийся близкого товарища Кэпа Баки Барнса, ставшего Зимним солдатом. Это обещает быть одна из самых масштабных схваток в истории экранизаций комиксов, ведь такое количество популярных героев ещё не собиралось в одном фильме.

После трагических событий в Заковии, о которых рассказывал фильм “Мстители: Эра Альтрона”, власти приходят к решению о создании специального акта – “Заковианского договора”. Документ призван взять по контроль Мстителей и вынудить их подчиняться Организации Объединенных Наций.

Действия правительства приводят к расколу в стане супергероев. Стив Роджерс воспринимает их как жестокое нарушение гражданских прав и предательство всех идеалов, в которые он верил. Напротив же, Тони Старк винит себя и Мстителей за смерти и разрушения в Заковии и потому поддерживает введение акта в силу.

Напряжение между Капитаном Америка и Старком нарастает, и каждый герой – новый для сюжета или уже известный – вынужден выбирать, на чьей он стороне. Кажется, что даже новая общая угроза в лице зловещего Барона Земо не способна вновь объединить команду.