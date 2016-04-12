Первый Мститель: Противостояние, 2016

Представление героев и актёров этого фильма попросту не требуется. Вселенная «Марвел» переходит к своей третьей фазе и объединяет в одном фильме всё больше персонажей. Режиссёрами картины вновь стали Энтони и Джо Руссо, ответственные за прошлую ленту про Капитана Америку. Актёрский состав перекочевал сюда практически в полном составе из «Мстителей». На экраны вернутся Железный человек, Тор, Алая ведьма, Халк, Человек-муравей и другие. В их числе наметилось пополнение в лице юного Тома Холланда, который сыграет нового Человека-паука. Также в картину попали Мартин Фриман («Шерлок») и Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»).
В основу сюжета лёг легендарный комикс «Гражданская война», который рассказывает об одном из самых значимых событий в истории вселенной. Герои, бывшие когда-то друзьями, разделятся на два противоборствующих лагеря из-за того, что не все согласились подписать указ. Власти решили, что супергерои могут быть опасными, поэтому решили установить над ними контроль. Но Капитан Америка и его соратники не хотят идти у кого-то на поводу, в отличие от Тони Старка. В фильме также присутствует другой конфликт, касающийся близкого товарища Кэпа Баки Барнса, ставшего Зимним солдатом. Это обещает быть одна из самых масштабных схваток в истории экранизаций комиксов, ведь такое количество популярных героев ещё не собиралось в одном фильме.
После трагических событий в Заковии, о которых рассказывал фильм “Мстители: Эра Альтрона”, власти приходят к решению о создании специального акта – “Заковианского договора”. Документ призван взять по контроль Мстителей и вынудить их подчиняться Организации Объединенных Наций.
Действия правительства приводят к расколу в стане супергероев. Стив Роджерс воспринимает их как жестокое нарушение гражданских прав и предательство всех идеалов, в которые он верил. Напротив же, Тони Старк винит себя и Мстителей за смерти и разрушения в Заковии и потому поддерживает введение акта в силу.
Напряжение между Капитаном Америка и Старком нарастает, и каждый герой – новый для сюжета или уже известный – вынужден выбирать, на чьей он стороне. Кажется, что даже новая общая угроза в лице зловещего Барона Земо не способна вновь объединить команду.
Выход “Первого мстителя: Противостояние” совпал с 75-летним юбилеем создания Капитана Америка, 10 годовщиной издания комикса “Гражданская война” и 50-летием появления в Marvel Черной Пантеры.
Режиссер Джо Руссо рассказывал о том, что на фильм “Первый мститель: Противостояние” в значительной степени повлияли триллеры “Семь” Финчера и “Фарго” братьев Коэнов.
В одном из эпизодов Тони Старк отмечает, насколько привлекательна Мэй, тетя Питера Паркера. В 1990-х гг. Роберта Дауни мл. и Марису Томей связывали романтические отношения. Также они вместе сыграли в картинах “Чаплин” (1992) и “Только ты” (1994).
В одном из интервью Себастиан Стэн рассказал, что в рюкзаке, с которым можно заметить Баки Барнса в трейлере, находятся дневники с разрозненными воспоминаниями героя.
При создании трюковой сцены, в которой Баки перехватывает мотоцикл на ходу, не была использована компьютерная графика.
Крис Эванс изначально сомневался относительно своего участия в “Первом мстителе”, но позже признался, что согласие на роль Капитана Америка было одним из лучших решений в его жизни.
По сценарию Баки Барнс некоторое время прячется в столице Румынии Бухаресте. Это небольшая отсылка к происхождению Себастиана Стэна: актер родился в румынском городе Констанца и только в возрасте 8 лет переехал в Соединенные Штаты. Поэтому в сцене на рынке Стэн говорит безупречно говорит по-румынски.
На роль Питера Паркера рассматривали Логана Лермана (“Хорошо быть тихоней”), Дилана О’Брайена (“Бегущий в лабиринте”) и Эйсу Баттерфилда (“Половое воспитание”). В итоге работу получил Том Холланд.
При создании повседневных образов для Вижена костюмеры вдохновлялись элегантностью 1940-х гг. и образом актера Кэри Гранта.
Картина поставлена по мотивам серии комиксов Civil War. Персонажи Вижена, Соколиного глаза, Человека-муравья и Алой Ведьмы не упоминаются в графическом первоисточнике, но принимают активное участие в сюжете фильма.
Том Хиддлстон, известный ролью Локи, назван эффектную сцену с вертолетом, который удерживает Капитан Америка, одним из своих самых любимых эпизодов в киновселенной Marvel. Кстати, Крис Эванс отрицает факт применения компьютерной графики к его фигуре в этих кадрах.
Энтони Маки неофициально окрестил фильм как “Мстители: часть 2,5”.
Образ юного Тони Старка в сценах с его родителями создавался с помощью специальных “омолаживающих” визуальных эффектов и изображений Роберта Дауни мл. в его ранних киноработах.
Кодовые фразы, которые слышит Баки Барнс, кажутся на первый взгляд бессмыслицей. Однако есть версия, что это небольшие пасхалки, отсылающие к разным сюжетам Marvel. Так, например, слово “homecoming” (“возвращение на родину”) намекает на выход фильма “Человек-паук: Возвращение домой”. Кстати, во всех версиях фильма этот шифр произносят по-русски.
Объяснение отсутствия в кадре Халка и Тора фанатам пришлось ждать еще год – до выхода фильма “Тор: Рагнарёк” (2017).
Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчиняться ООН.
Видя в этом договоре нарушение гражданских прав и плевок на всё, во что он верит, Стив Роджерс открыто восстаёт против нового режима, ведя за собой группу героев, поддерживающих его мнение. В свою очередь, Тони Старк видит смысл в новом договоре и становится во главе героев, поддерживающих его. Всё это приводит к неизбежному расколу Мстителей и войне между сторонами. Сражаясь друг с другом, Старк и Роджерс не знают о том, что таинственный Барон Земо уже строит свои собственные планы, воспользовавшись расколом величайших героев Земли.
я не могу сказать, что фильм понравился и не могу сказать, что не… Читать дальше…