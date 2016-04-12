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Первый Мститель: Противостояние Первый Мститель: Противостояние
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Captain America: Civil War

Первый Мститель: Противостояние, 2016

2016 / США
8.0 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Представление героев и актёров этого фильма попросту не требуется. Вселенная «Марвел» переходит к своей третьей фазе и объединяет в одном фильме всё больше персонажей. Режиссёрами картины вновь стали Энтони и Джо Руссо, ответственные за прошлую ленту про Капитана Америку. Актёрский состав перекочевал сюда практически в полном составе из «Мстителей». На экраны вернутся Железный человек, Тор, Алая ведьма, Халк, Человек-муравей и другие. В их числе наметилось пополнение в лице юного Тома Холланда, который сыграет нового Человека-паука. Также в картину попали Мартин Фриман («Шерлок») и Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»).

В основу сюжета лёг легендарный комикс «Гражданская война», который рассказывает об одном из самых значимых событий в истории вселенной. Герои, бывшие когда-то друзьями, разделятся на два противоборствующих лагеря из-за того, что не все согласились подписать указ. Власти решили, что супергерои могут быть опасными, поэтому решили установить над ними контроль. Но Капитан Америка и его соратники не хотят идти у кого-то на поводу, в отличие от Тони Старка. В фильме также присутствует другой конфликт, касающийся близкого товарища Кэпа Баки Барнса, ставшего Зимним солдатом. Это обещает быть одна из самых масштабных схваток в истории экранизаций комиксов, ведь такое количество популярных героев ещё не собиралось в одном фильме.

После трагических событий в Заковии, о которых рассказывал фильм “Мстители: Эра Альтрона”, власти приходят к решению о создании специального акта – “Заковианского договора”. Документ призван взять по контроль Мстителей и вынудить их подчиняться Организации Объединенных Наций.

Действия правительства приводят к расколу в стане супергероев. Стив Роджерс воспринимает их как жестокое нарушение гражданских прав и предательство всех идеалов, в которые он верил. Напротив же, Тони Старк винит себя и Мстителей за смерти и разрушения в Заковии и потому поддерживает введение акта в силу.

Напряжение между Капитаном Америка и Старком нарастает, и каждый герой – новый для сюжета или уже известный – вынужден выбирать, на чьей он стороне. Кажется, что даже новая общая угроза в лице зловещего Барона Земо не способна вновь объединить команду.

Выход “Первого мстителя: Противостояние” совпал с 75-летним юбилеем создания Капитана Америка, 10 годовщиной издания комикса “Гражданская война” и 50-летием появления в Marvel Черной Пантеры.

Режиссер Джо Руссо рассказывал о том, что на фильм “Первый мститель: Противостояние” в значительной степени повлияли триллеры “Семь” Финчера и “Фарго” братьев Коэнов.

В одном из эпизодов Тони Старк отмечает, насколько привлекательна Мэй, тетя Питера Паркера. В 1990-х гг. Роберта Дауни мл. и Марису Томей связывали романтические отношения. Также они вместе сыграли в картинах “Чаплин” (1992) и “Только ты” (1994).

В одном из интервью Себастиан Стэн рассказал, что в рюкзаке, с которым можно заметить Баки Барнса в трейлере, находятся дневники с разрозненными воспоминаниями героя.

При создании трюковой сцены, в которой Баки перехватывает мотоцикл на ходу, не была использована компьютерная графика.

Крис Эванс изначально сомневался относительно своего участия в “Первом мстителе”, но позже признался, что согласие на роль Капитана Америка было одним из лучших решений в его жизни.

По сценарию Баки Барнс некоторое время прячется в столице Румынии Бухаресте. Это небольшая отсылка к происхождению Себастиана Стэна: актер родился в румынском городе Констанца и только в возрасте 8 лет переехал в Соединенные Штаты. Поэтому в сцене на рынке Стэн говорит безупречно говорит по-румынски.

На роль Питера Паркера рассматривали Логана Лермана (“Хорошо быть тихоней”), Дилана О’Брайена (“Бегущий в лабиринте”) и Эйсу Баттерфилда (“Половое воспитание”). В итоге работу получил Том Холланд.

При создании повседневных образов для Вижена костюмеры вдохновлялись элегантностью 1940-х гг. и образом актера Кэри Гранта.

Картина поставлена по мотивам серии комиксов Civil War. Персонажи Вижена, Соколиного глаза, Человека-муравья и Алой Ведьмы не упоминаются в графическом первоисточнике, но принимают активное участие в сюжете фильма.

Том Хиддлстон, известный ролью Локи, назван эффектную сцену с вертолетом, который удерживает Капитан Америка, одним из своих самых любимых эпизодов в киновселенной Marvel. Кстати, Крис Эванс отрицает факт применения компьютерной графики к его фигуре в этих кадрах. 

Энтони Маки неофициально окрестил фильм как “Мстители: часть 2,5”.

Образ юного Тони Старка в сценах с его родителями создавался с помощью специальных “омолаживающих” визуальных эффектов и изображений Роберта Дауни мл. в его ранних киноработах.

Кодовые фразы, которые слышит Баки Барнс, кажутся на первый взгляд бессмыслицей. Однако есть версия, что это небольшие пасхалки, отсылающие к разным сюжетам Marvel. Так, например, слово “homecoming” (“возвращение на родину”) намекает на выход фильма “Человек-паук: Возвращение домой”. Кстати, во всех версиях фильма этот шифр произносят по-русски.

Объяснение отсутствия в кадре Халка и Тора фанатам пришлось ждать еще год – до выхода фильма “Тор: Рагнарёк” (2017).
 

Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчиняться ООН.

Видя в этом договоре нарушение гражданских прав и плевок на всё, во что он верит, Стив Роджерс открыто восстаёт против нового режима, ведя за собой группу героев, поддерживающих его мнение. В свою очередь, Тони Старк видит смысл в новом договоре и становится во главе героев, поддерживающих его. Всё это приводит к неизбежному расколу Мстителей и войне между сторонами. Сражаясь друг с другом, Старк и Роджерс не знают о том, что таинственный Барон Земо уже строит свои собственные планы, воспользовавшись расколом величайших героев Земли.

8.0 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера онлайн 2 сентября 2016
Премьера в мире 12 апреля 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Энтони Руссо
Энтони Руссо
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Все актеры и съемочная группа
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Первый Мститель: Противостояние
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Андрей 15 мая 2016, 12:39
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я не могу сказать, что фильм понравился и не могу сказать, что не… Читать дальше…
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