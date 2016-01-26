Вмешательство, 2016

Брак Руби и Питера полон постоянных ссор, которые наблюдают все окружающие. Очевидно, что дело идет к разводу. Друзья пары хотят помешать развалу семейного союза и приглашают главных героев на летний уикенд за городом. Приглашены все старые приятели, помнящие друг друга молодыми и беззаботными, а сейчас обросшие детьми, женами и мужьями. Уютная компания планирует помочь Руби и Питеру, но ситуация принимает неожиданный поворот. Оказывается, у каждой семьи есть свои проблемы, а у всех гостей – по скелету в шкафу…