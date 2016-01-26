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The Intervention

Вмешательство, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Брак Руби и Питера полон постоянных ссор, которые наблюдают все окружающие. Очевидно, что дело идет к разводу. Друзья пары хотят помешать развалу семейного союза и приглашают главных героев на летний уикенд за городом. Приглашены все старые приятели, помнящие друг друга молодыми и беззаботными, а сейчас обросшие детьми, женами и мужьями. Уютная компания планирует помочь Руби и Питеру, но ситуация принимает неожиданный поворот. Оказывается, у каждой семьи есть свои проблемы, а у всех гостей – по скелету в шкафу…

  • Оригинальное название фильма переводится как «Интервенция» - вмешательство государства или нескольких во внутреннюю политику другой страны с нарушением ее суверенитета.
  • Клеа ДюВалл, режиссер киноленты, самостоятельно написала для него сценарий. Это была ее дебютная работа в кинематографе.
  • Коби Смолдерс, исполнившая главную роль, за день до начала съемок сломала ногу во время игр с детьми. Гипс на ее конечности в фильме – настоящий.
  • Съемки продолжались меньше трех недель и происходили в Саванне, штат Джорджия.
  • Дюваль уже работала с Лионном в фильме «Но я болельщик», где они также исполняли пару. После съемок они остались хорошими приятелями.

Выходные для четырех пар приобретают крутой поворот, когда один из супругов узнает, что вся поездка была спланирована, чтобы провести интервенцию их браку.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 января 2016
Премьера в мире 26 января 2016
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
В ролях
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Мелани Лински
Мелани Лински
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вмешательство 2 постера
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