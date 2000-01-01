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1 января 2000
Десант
, Лейла Аранышева, Казахстан
Вместо меня
, Ольга Басова, Владимир Басов мл., Россия
Горе от ума
, Олег Меньшиков, Россия
Безумное арктическое приключение 4D
, Тим Бэйн, Австралия
2 января 2000
Утопим Мону!
, Питер Стайнфелд, США
6 января 2000
И целого мира мало
, Майкл Аптед, Великобритания / США
7 января 2000
Две жизни
, Ален Берлинер, США
13 января 2000
Бойцовский клуб
, Дэвид Финчер, США / Германия
17 января 2000
Паутина лжи
, Сидни Поллак, США
20 января 2000
Американский пирог
, Пол Вайц, Крис Вайц, США
21 января 2000
Секрет Джо Гулда
, Стэнли Туччи, США
Только ты и я
, Крис Исакссон, США
Можешь рассчитывать на меня
, Кеннет Лонерган, США
Американский психопат
, Мэри Хэррон, США / Канада
22 января 2000
Женские тайны
, Родриго Гарсиа, США
Пробуждая мертвецов
, Кит Гордон, США
24 января 2000
Преступление + наказание
, Роб Шмидт, США
Спасите Грейс!
, Найджел Коул, Великобритания
27 января 2000
Власть страха
, Филлип Нойс, США
Сбежавшая невеста
, Гэрри Маршалл, США
28 января 2000
Про Адама
, Джерард Стембридж, Ирландия / США / Великобритания
2 февраля 2000
Стигматы
, Руперт Уэйнрайт, США
4 февраля 2000
Супершпион
, Эрик Блэйкни, США
8 февраля 2000
28 дней
, Бетти Томас, США
10 февраля 2000
Догма
, Кевин Смит, США
12 февраля 2000
Экзистенция
, Дэвид Кроненберг, Канада / Великобритания
16 февраля 2000
Отбой
, Дайан Китон, США / Германия
Двойной просчет
, Брюс Бересфорд, США / Германия / Канада
18 февраля 2000
Босса-Нова
, Бруно Баррето, Бразилия / США
22 февраля 2000
Вундеркинды
, Кертис Хэнсон, Великобритания / США / Германия / Япония
25 февраля 2000
Шестое чувство
, М. Найт Шьямалан, США
26 февраля 2000
Фортуна
, Георгий Данелия, Россия
1 марта 2000
Я Вам больше не верю
, Иван Щеголев, Россия
Сонная лощина
, Тим Бертон, США
Девять жизней Томаса Катца
, Бен Хопкинс, Великобритания / Германия
3 марта 2000
Пес-призрак: Путь самурая
, Джим Джармуш, Германия / США / Франция / Япония
Старые клячи
, Эльдар Рязанов, Россия
5 марта 2000
Идеальная игрушка
, Марк Росман, США
8 марта 2000
Анна и король
, Энди Теннант, США
12 марта 2000
Независимость
, Стивен Кесслер, США
17 марта 2000
Высшая верность
, Стивен Фрирз, США / Канада
Конец романа
, Нил Джордан, США / Великобритания
22 марта 2000
Красота по-американски
, Сэм Мендес, США
Тайм-код
, Майк Фиггис, США
23 марта 2000
Пляж
, Дэнни Бойл, США / Великобритания
29 марта 2000
Я - чайка!
, Георгий Параджанов, Россия
30 марта 2000
Паранойя
, Джон Дайган, Великобритания
31 марта 2000
Дорога на Эльдорадо
, Бибо Бержерон, Уилл Финн, Дон По, США
ДМБ
, Роман Качанов, Россия
5 апреля 2000
Игра без правил
, Брайан Джинесс, США
6 апреля 2000
Талантливый мистер Рипли
, Энтони Мингелла, США
Двухсотлетний человек
, Крис Коламбус, США / Германия
7 апреля 2000
Восток-Запад
, Режис Варнье, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
Лондонские псы
, Доминик Ансьяно, Рэй Бердис, Великобритания
9 апреля 2000
Последний рыцарь
, Питер Йетс, США / Великобритания
13 апреля 2000
Свой человек
, Майкл Манн, США
14 апреля 2000
Сохраняя веру
, Эдвард Нортон, США
Там, где деньги
, Марек Каневска, США / Германия / Великобритания
15 апреля 2000
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
, Брайан Левант, США
16 апреля 2000
Бруно
, Ширли МакЛэйн, США
18 апреля 2000
Сплетня
, Дэвис Гуггенхайм, США
Зеленая миля
, Фрэнк Дарабонт, США
20 апреля 2000
Амазонка в огне
, Луис Льоса, США
21 апреля 2000
Магнолия
, Пол Томас Андерсон, США
Нора
, Пэт Мерфи, Великобритания / Германия / Италия / Ирландия
25 апреля 2000
Крик 3
, Уэс Крэйвен, США
27 апреля 2000
Миссия на Марс
, Брайан Де Пальма, США
28 апреля 2000
Русский бунт
, Александр Прошкин, Россия / Франция
Там, где сердце
, Мэтт Уильямс, США
Лунный папа
, Бахтиер Худойназаров, Россия / Франция / Германия / Таджикистан / Узбекистан / Австрия
Семьянин
, Бретт Рэтнер, США
Дом там, где сердце
, Джон Бурмен, США
Ураган
, Норман Джуисон, США
3 мая 2000
Свой парень
, Питер Эскин, Дуглас МакГрат, США / Франция / Великобритания
5 мая 2000
Я мечтала об Африке
, Хью Хадсон, США
10 мая 2000
Хлеб и розы
, Кен Лоуч, Великобритания / Франция / Германия / Испания / Италия / Швейцария
11 мая 2000
Под подозрением
, Стивен Хопкинс, Франция / США
Мужчина по вызову
, Майк Митчелл, США
12 мая 2000
История одного похищения
, Скотт Александер, Ларри Карацевски, США
13 мая 2000
О, где же ты, брат?
, Джоэл Коэн, Великобритания / США / Франция
14 мая 2000
Свадьба
, Павел Лунгин, Россия
15 мая 2000
Голоса
, Саймон Селлан Джоунс, Великобритания
Один и два
, Эдвард Ян, Япония / Тайвань
18 мая 2000
Гладиатор
, Ридли Скотт, Великобритания / США
19 мая 2000
Девять ярдов
, Джонатан Линн, США / Канада
Два товарища
, Валерий Пендраковский, Россия
Мелкие мошенники
, Вуди Аллен, США
22 мая 2000
На вилле
, Филип Хаас, США / Великобритания
24 мая 2000
Новые бременские
, Александр Горленко, Россия
25 мая 2000
Эрин Брокович
, Стивен Содерберг, США
26 мая 2000
По кусочкам
, Альфонсо Арау, США
2 июня 2000
Все возможно, бэби!
, Бен Элтон, Хью Лори, Великобритания
6 июня 2000
Дневник его жены
, Алексей Учитель, Россия
Нежный возраст
, Сергей Соловьев, Россия
Приходи на меня посмотреть
, Олег Янковский, Михаил Агранович, Россия
Детям до шестнадцати
, Тамра Дэвис, США
9 июня 2000
Красавчик Джо
, Стивен Меткаф, США / Великобритания
15 июня 2000
Пункт назначения
, Джеймс Вонг, США
16 июня 2000
Угнать за 60 секунд
, Доминик Сена, США
Мальчики и девочки
, Роберт Исков, США
24 июня 2000
Женщина сверху
, Фина Торрес, США
Приключения Рокки и Буллвинкля
, Дес МакАнуфф, США / Германия
25 июня 2000
Малыш
, Джон Тертелтауб, США
29 июня 2000
Правила виноделов
, Лассе Халльстрем, США
30 июня 2000
Старик и море
, Россия / Канада / Япония
1 июля 2000
Луной был полон сад
, Виталий Мельников, Россия
5 июля 2000
Абердин
, Ханс Петтер Муланд, Великобритания / Норвегия / Швеция
7 июля 2000
Отель Сплендид
, Теренс Гросс, Франция / Великобритания
Попутчики
, Джон Кэй, Германия / США
Миссия: Невыполнима 2
, Джон Ву, США / Германия
13 июля 2000
Азартные игры
, Джон Франкенхаймер, США
20 июля 2000
Неудачник
, Эми Хекерлинг, США
Жена астронавта
, Рэнд Рэвич, США
29 июля 2000
Идеальный шторм
, Вольфганг Петерсен, США / Германия
1 августа 2000
Космические ковбои
, Клинт Иствуд, США / Австралия
3 августа 2000
Я, снова Я и Ирэн
, Бобби Фарелли, Питер Фаррелли, США
7 августа 2000
Дублеры
, Ховард Дойч, США
11 августа 2000
Черепа
, Роб Коэн, США
Осень в Нью-Йорке
, Джоан Чэнь, США
13 августа 2000
Что скрывает ложь
, Роберт Земекис, США
18 августа 2000
Секс, наркотики и Сансет Стрип
, Адам Коллис, США
23 августа 2000
Красивые существа
, Билл Иглз, Великобритания
24 августа 2000
Титан: После гибели земли
, Дон Блют, Гари Голдман, США
26 августа 2000
Жизнь за кадром
, Дэвид Мэмет, Франция / США
1 сентября 2000
С какой ты планеты?
, Майк Николс, США
2 сентября 2000
Человек, который плакал
, Салли Поттер, Великобритания / Франция
Кошмары
, Мэри Корнхаузер, США
Перо маркиза де Сада
, Филип Кауфман, США / Германия / Великобритания
4 сентября 2000
Москва
, Александр Зельдович, Россия
6 сентября 2000
Поллок
, Эд Харрис, США
Дом большой мамочки
, Раджа Госнелл, США
7 сентября 2000
Полено
, Ян Шванкмайер, Чехия / Великобритания / Япония
8 сентября 2000
Путь оружия
, Кристофер МакКуорри, США
Почти знаменит
, Кэмерон Кроу, США
9 сентября 2000
Архангельское: Завещание
, Сергей Тютин, Россия
10 сентября 2000
Претендент
, Род Лури, США / Германия / Великобритания
12 сентября 2000
Доктор Т. и его женщины
, Роберт Олтмен, США / Германия
13 сентября 2000
Страна тигров
, Джоэл Шумахер, США / Германия
14 сентября 2000
Танцы в «Голубой игуане»
, Майкл Рэдфорд, США
Военный ныряльщик
, Джордж Тиллман младший, США
Легенды Риты
, Фолькер Шлендорф, Германия
21 сентября 2000
Чокнутый профессор 2
, Питер Сигал, США
22 сентября 2000
Недотепы
, Понтус Левенхильм, Патрик фон Крузенштейн, США
23 сентября 2000
Вспоминая титанов
, Боаз Якин, США
28 сентября 2000
Ю-571
, Джонатан Мостоу, Франция / США
1 октября 2000
Женщин обижать не рекомендуется
, Валерий Ахадов, Россия
5 октября 2000
Патриот
, Роланд Эммерих, Германия / США
Шафт
, Джон Синглтон, Германия / США
Каблуки
, Дэйн Перри, США / Австралия
12 октября 2000
Заплати другому
, Мими Ледер, США
14 октября 2000
Саботаж
, Эстебан Ибарретксе, Хосе Мигель Ибарретксе, Испания / Франция / Великобритания
15 октября 2000
Невидимка
, Пол Верховен, США / Германия
Зависть богов
, Владимир Меньшов, Россия
Шанхайский полдень
, Том Дей, США
17 октября 2000
Ну очень страшное кино
, Джон Бланчард, США
18 октября 2000
Люди Икс
, Брайан Сингер, США
19 октября 2000
Очень страшное кино
, Кинен Айвори Уайанс, США
20 октября 2000
Живой океан 3D
, Грег МакГилливрей, США
24 октября 2000
Счастливые номера
, Нора Эфрон, США / Франция
27 октября 2000
Свидетель
, Стефан Эллиотт, Канада / Великобритания / Австралия
Малена
, Джузеппе Торнаторе, Италия / США
29 октября 2000
Легенда Багера Ванса
, Роберт Редфорд, США
2 ноября 2000
Дорожное приключение
, Тодд Филлипс, США
Бойлерная
, Бен Янгер, США
Никки, дьявол - младший
, Стивен Брилл, США
3 ноября 2000
24 чaса
, Александр Атанесян, Россия
17 ноября 2000
Чужой билет
, Дон Рус, США
Ватель
, Роланд Жоффе, Франция / Бельгия / Великобритания
22 ноября 2000
Шестой день
, Роджер Споттисвуд, США
1 декабря 2000
Вкус солнечного света
, Иштван Сабо, США
3 декабря 2000
История Джона Леннона
, Дэвид Карсон, США
6 декабря 2000
Король танцует
, Жерар Корбьо, Франция / Германия / Бельгия
Добейся успеха
, Пейтон Рид, США
9 декабря 2000
Воскрешая мертвецов
, Мартин Скорсезе, США
11 декабря 2000
Звездочка моя ненаглядная
, Сергей Микаэлян, Россия
14 декабря 2000
Ландыш серебристый
, Тигран Кеосаян, Россия
Неуязвимый
, М. Найт Шьямалан, США
16 декабря 2000
Тринадцать дней
, Роджер Дональдсон, США
17 декабря 2000
Подземелье драконов
, Кортни Соломон, США / Чехия
20 декабря 2000
Ослепленный желаниями
, Харольд Рэмис, Германия / США
Найти Форрестера
, Гас Ван Сент, США
21 декабря 2000
Гринч: похититель Рождества
, Рон Ховард, США / Германия
25 декабря 2000
Вечный мир
, Барри Левинсон, США
Неукротимые сердца
, Билли Боб Торнтон, США
28 декабря 2000
Клетка
, Тарсем Сингх, США / Германия
31 декабря 2000
Президент и его внучка
, Тигран Кеосаян, Россия
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