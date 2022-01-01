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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1976

Архив премьер 1976 года

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1 января 1976
Шкатулка с секретом, Валерий Угаров, СССР Только вдвоем, Георгий Кузнецов, СССР Заговор в Пасху, Майкл Кампус, США / Израиль Деревня Утка, Борис Бунеев, СССР Икар и мудрецы, Федор Хитрук, СССР
5 января 1976
Дерсу Узала, Акира Куросава, СССР / Япония Зеркало времени, Владимир Тарасов, СССР Это мы не проходили, Илья Фрэз, СССР
7 января 1976
Безотцовщина, Владимир Шамшурин, СССР
2 февраля 1976
Птичка Тари, Геннадий Сокольский, СССР
5 февраля 1976
Шторм на суше, Эдуард Бочаров, СССР
9 февраля 1976
Горожане, Владимир Роговой, СССР
15 февраля 1976
Убийство китайского букмекера, Джон Кассаветис, США
9 марта 1976
Острова в океане, Франклин Дж. Шаффнер, США
11 марта 1976
Робин и Мэриан, Ричард Лестер, США Девственность, Франко Росси, Италия / Великобритания
18 марта 1976
Человек, упавший на Землю, Николас Роуг, Великобритания
22 марта 1976
Одиннадцать надежд, Виктор Садовский, СССР
1 апреля 1976
Соглядатай, Питер Хайамс, США Герцогиня и Драный Лис, Мелвин Фрэнк, США
3 апреля 1976
Странная миссис Сэвидж, Леонид Варпаховский, СССР
4 апреля 1976
Вся президентская рать, Алан Дж. Пакула, США Табор уходит в небо, Эмиль Лотяну, СССР
5 апреля 1976
Синяя птица, Джордж Кьюкор, СССР / США
9 апреля 1976
Семейный заговор, Альфред Хичкок, США
25 апреля 1976
Оставайся голодным, Боб Рейфелсон, США
19 мая 1976
Излучины Миссури, Артур Пенн, США
26 мая 1976
Адский дождь, Роберт Фуэст, США
1 июня 1976
Всё дело в брате, Валентин Горлов, СССР Фаворит, Василе Брескану, СССР
5 июня 1976
Дом, который построил Джек, Андрей Хржановский, СССР
6 июня 1976
Дневной поезд, Инесса Селезнева, СССР Сказ про то, как царь Петр арапа женил, Александр Митта, СССР Аты-баты, шли солдаты..., Леонид Быков, СССР Весенний призыв, Павел Любимов, СССР Сладкая женщина, Владимир Фетин, СССР Омен, Ричард Доннер, Великобритания / США
14 июня 1976
Стрелы Робин Гуда, Сергей Тарасов, СССР
17 июня 1976
Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк, Марк Райделл, США
23 июня 1976
Бегство Логана, Майкл Андерсон, США Красное и черное, Сергей Герасимов, СССР
24 июня 1976
Баффало Бил и индейцы, Роберт Олтмен, США
26 июня 1976
Джоси Уэйлс – человек вне закона, Клинт Иствуд, США Багси Мэлоун, Алан Паркер, Великобритания
28 июня 1976
Возвращение человека по имени Конь, Ирвин Кершнер, США
1 июля 1976
Полоса тени, Анджей Вайда, Великобритания / Польша
13 июля 1976
38 попугаев, Иван Уфимцев
22 июля 1976
Фокстрот, Артуро Рипстейн, Мексика / Великобритания
30 июля 1976
Послание, Мустафа Аккад, Великобритания / Марокко / Ливан / Ливия / Кувейт
1 августа 1976
Наваждение, Брайан Де Пальма, США
11 августа 1976
Самый меткий, Дон Сигел, США
15 августа 1976
Стойкий оловянный солдатик, Лев Мильчин, СССР
23 августа 1976
Потрясающий Берендеев, Игорь Вознесенский, СССР
31 августа 1976
Остров юности, Борис Шиленко, Юлий Слупский, СССР
8 сентября 1976
Кинг Конг, Джон Гиллермин, США 72 градуса ниже нуля, Сергей Данилин, Евгений Татарский, СССР
12 сентября 1976
Пока бьют часы, Геннадий Васильев, СССР
22 сентября 1976
Помолвка, Пилар Миро, Испания
30 сентября 1976
Подставное лицо, Мартин Ритт, США
1 октября 1976
Просто так, Стелла Аристакесова, СССР
6 октября 1976
Марафонец, Джон Шлезингер, США
7 октября 1976
Дело времени, Винсент Миннелли, США / Италия
15 октября 1976
Автомойка, Майкл Шульц, США
24 октября 1976
Критическое решение, Херберт Росс, США / Великобритания
3 ноября 1976
Кэрри, Брайан Де Пальма, США
5 ноября 1976
Несравненная Сара, Ричард Флайшер, Великобритания
12 ноября 1976
Двухминутное предупреждение, Ларри Пирс, США Стеклянное сердце, Вернер Херцог, ФРГ
14 ноября 1976
Сибил, Дэниел Питри, США Телесеть, Сидни Люмет, США
15 ноября 1976
Последний магнат, Элиа Казан, США
17 ноября 1976
Я, ты, он, она, Шанталь Акерман, Франция / Бельгия
21 ноября 1976
Рокки, Джон Г. Эвилдсен, США
28 ноября 1976
Голубой щенок, Ефим Гамбург, СССР
29 ноября 1976
Прошу слова, Глеб Панфилов, СССР
3 декабря 1976
Серебряная стрела, Артур Хиллер, США
5 декабря 1976
Поезд мчится к славе, Хэл Эшби, США
7 декабря 1976
Казанова Феллини, Федерико Феллини, Италия / США
12 декабря 1976
Путешествие отверженных, Стюарт Розенберг, Великобритания
15 декабря 1976
Розовая пантера наносит ответный удар, Блейк Эдвардс, США / Великобритания
17 декабря 1976
Русалочка, Владимир Бычков, СССР / Болгария Звезда родилась, Фрэнк Пирсон, США
18 декабря 1976
Перевал Кассандры, Джордж П. Косматос, ФРГ / Великобритания / Италия
19 декабря 1976
Небесные ласточки, Леонид Квинихидзе, СССР
24 декабря 1976
Город, который боялся заката, Чарльз Б. Пирс, США
25 декабря 1976
Орел приземлился, Джон Стерджес, Великобритания
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Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Кукла. Последнее проклятье
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