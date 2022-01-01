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Архив премьер 1976 года
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1 января 1976
Шкатулка с секретом
, Валерий Угаров, СССР
Только вдвоем
, Георгий Кузнецов, СССР
Заговор в Пасху
, Майкл Кампус, США / Израиль
Деревня Утка
, Борис Бунеев, СССР
Икар и мудрецы
, Федор Хитрук, СССР
5 января 1976
Дерсу Узала
, Акира Куросава, СССР / Япония
Зеркало времени
, Владимир Тарасов, СССР
Это мы не проходили
, Илья Фрэз, СССР
7 января 1976
Безотцовщина
, Владимир Шамшурин, СССР
2 февраля 1976
Птичка Тари
, Геннадий Сокольский, СССР
5 февраля 1976
Шторм на суше
, Эдуард Бочаров, СССР
9 февраля 1976
Горожане
, Владимир Роговой, СССР
15 февраля 1976
Убийство китайского букмекера
, Джон Кассаветис, США
9 марта 1976
Острова в океане
, Франклин Дж. Шаффнер, США
11 марта 1976
Робин и Мэриан
, Ричард Лестер, США
Девственность
, Франко Росси, Италия / Великобритания
18 марта 1976
Человек, упавший на Землю
, Николас Роуг, Великобритания
22 марта 1976
Одиннадцать надежд
, Виктор Садовский, СССР
1 апреля 1976
Соглядатай
, Питер Хайамс, США
Герцогиня и Драный Лис
, Мелвин Фрэнк, США
3 апреля 1976
Странная миссис Сэвидж
, Леонид Варпаховский, СССР
4 апреля 1976
Вся президентская рать
, Алан Дж. Пакула, США
Табор уходит в небо
, Эмиль Лотяну, СССР
5 апреля 1976
Синяя птица
, Джордж Кьюкор, СССР / США
9 апреля 1976
Семейный заговор
, Альфред Хичкок, США
25 апреля 1976
Оставайся голодным
, Боб Рейфелсон, США
19 мая 1976
Излучины Миссури
, Артур Пенн, США
26 мая 1976
Адский дождь
, Роберт Фуэст, США
1 июня 1976
Всё дело в брате
, Валентин Горлов, СССР
Фаворит
, Василе Брескану, СССР
5 июня 1976
Дом, который построил Джек
, Андрей Хржановский, СССР
6 июня 1976
Дневной поезд
, Инесса Селезнева, СССР
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
, Александр Митта, СССР
Аты-баты, шли солдаты...
, Леонид Быков, СССР
Весенний призыв
, Павел Любимов, СССР
Сладкая женщина
, Владимир Фетин, СССР
Омен
, Ричард Доннер, Великобритания / США
14 июня 1976
Стрелы Робин Гуда
, Сергей Тарасов, СССР
17 июня 1976
Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк
, Марк Райделл, США
23 июня 1976
Бегство Логана
, Майкл Андерсон, США
Красное и черное
, Сергей Герасимов, СССР
24 июня 1976
Баффало Бил и индейцы
, Роберт Олтмен, США
26 июня 1976
Джоси Уэйлс – человек вне закона
, Клинт Иствуд, США
Багси Мэлоун
, Алан Паркер, Великобритания
28 июня 1976
Возвращение человека по имени Конь
, Ирвин Кершнер, США
1 июля 1976
Полоса тени
, Анджей Вайда, Великобритания / Польша
13 июля 1976
38 попугаев
, Иван Уфимцев
22 июля 1976
Фокстрот
, Артуро Рипстейн, Мексика / Великобритания
30 июля 1976
Послание
, Мустафа Аккад, Великобритания / Марокко / Ливан / Ливия / Кувейт
1 августа 1976
Наваждение
, Брайан Де Пальма, США
11 августа 1976
Самый меткий
, Дон Сигел, США
15 августа 1976
Стойкий оловянный солдатик
, Лев Мильчин, СССР
23 августа 1976
Потрясающий Берендеев
, Игорь Вознесенский, СССР
31 августа 1976
Остров юности
, Борис Шиленко, Юлий Слупский, СССР
8 сентября 1976
Кинг Конг
, Джон Гиллермин, США
72 градуса ниже нуля
, Сергей Данилин, Евгений Татарский, СССР
12 сентября 1976
Пока бьют часы
, Геннадий Васильев, СССР
22 сентября 1976
Помолвка
, Пилар Миро, Испания
30 сентября 1976
Подставное лицо
, Мартин Ритт, США
1 октября 1976
Просто так
, Стелла Аристакесова, СССР
6 октября 1976
Марафонец
, Джон Шлезингер, США
7 октября 1976
Дело времени
, Винсент Миннелли, США / Италия
15 октября 1976
Автомойка
, Майкл Шульц, США
24 октября 1976
Критическое решение
, Херберт Росс, США / Великобритания
3 ноября 1976
Кэрри
, Брайан Де Пальма, США
5 ноября 1976
Несравненная Сара
, Ричард Флайшер, Великобритания
12 ноября 1976
Двухминутное предупреждение
, Ларри Пирс, США
Стеклянное сердце
, Вернер Херцог, ФРГ
14 ноября 1976
Сибил
, Дэниел Питри, США
Телесеть
, Сидни Люмет, США
15 ноября 1976
Последний магнат
, Элиа Казан, США
17 ноября 1976
Я, ты, он, она
, Шанталь Акерман, Франция / Бельгия
21 ноября 1976
Рокки
, Джон Г. Эвилдсен, США
28 ноября 1976
Голубой щенок
, Ефим Гамбург, СССР
29 ноября 1976
Прошу слова
, Глеб Панфилов, СССР
3 декабря 1976
Серебряная стрела
, Артур Хиллер, США
5 декабря 1976
Поезд мчится к славе
, Хэл Эшби, США
7 декабря 1976
Казанова Феллини
, Федерико Феллини, Италия / США
12 декабря 1976
Путешествие отверженных
, Стюарт Розенберг, Великобритания
15 декабря 1976
Розовая пантера наносит ответный удар
, Блейк Эдвардс, США / Великобритания
17 декабря 1976
Русалочка
, Владимир Бычков, СССР / Болгария
Звезда родилась
, Фрэнк Пирсон, США
18 декабря 1976
Перевал Кассандры
, Джордж П. Косматос, ФРГ / Великобритания / Италия
19 декабря 1976
Небесные ласточки
, Леонид Квинихидзе, СССР
24 декабря 1976
Город, который боялся заката
, Чарльз Б. Пирс, США
25 декабря 1976
Орел приземлился
, Джон Стерджес, Великобритания
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