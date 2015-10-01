Полярные приключения, 2016

Рынок китайской анимации всё активнее передвигается по миру, а в 2016 году он сумел прочно обосноваться в российском прокате. Одним из доказательств этого является мультфильм «Полярные приключения», создателем которого стал Лукас Цяо.

В центре сюжета ленты «Полярные приключения» трое друзей, живущих на заснеженных просторах Антарктиды. Кажется, ничто не может помешать их мирному существованию, однако вскоре над всеми обитателями холодной территории нависает угроза в лице человека и его современных технологий. И тогда главные герои решают во что бы то ни стало помешать планам врага. В этом им поможет настоящая дружба и целая армия пингвинов.