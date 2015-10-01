Полярные приключения, 2016

Рынок китайской анимации всё активнее передвигается по миру, а в 2016 году он сумел прочно обосноваться в российском прокате. Одним из доказательств этого является мультфильм «Полярные приключения», создателем которого стал Лукас Цяо.
В центре сюжета ленты «Полярные приключения» трое друзей, живущих на заснеженных просторах Антарктиды. Кажется, ничто не может помешать их мирному существованию, однако вскоре над всеми обитателями холодной территории нависает угроза в лице человека и его современных технологий. И тогда главные герои решают во что бы то ни стало помешать планам врага. В этом им поможет настоящая дружба и целая армия пингвинов.
- Мультфильм «Полярные приключения» является дебютом китайского режиссёра Лукаса Цяо на большом экране
- В 2016 году, параллельно с «Полярными приключениями», в свет также выходит ещё одна картина Цяо, которая называется Adventures of Petey and friends
- Картина дебютная по всем параметрам, так как сценарист Цян Фенг и продюсер Фанг Вен также впервые предстанут в таком качестве
Однажды в самое сердце мирной Антарктиды пришла беда. Жизнь Белого континента и его обитателей под угрозой гибели. Чтобы спасти пингвинов и защитить свой дом, маленькие друзья мужественно кидаются в бой. Дружба сделает их сильными. И ничто не сможет их остановить!