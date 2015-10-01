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Полярные приключения Полярные приключения
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Polar Adventure

Полярные приключения, 2016

2016 / Китай
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Рынок китайской анимации всё активнее передвигается по миру, а в 2016 году он сумел прочно обосноваться в российском прокате. Одним из доказательств этого является мультфильм «Полярные приключения», создателем которого стал Лукас Цяо. 

В центре сюжета ленты «Полярные приключения» трое друзей, живущих на заснеженных просторах Антарктиды. Кажется, ничто не может помешать их мирному существованию, однако вскоре над всеми обитателями холодной территории нависает угроза в лице человека и его современных технологий. И тогда главные герои решают во что бы то ни стало помешать планам врага. В этом им поможет настоящая дружба и целая армия пингвинов.

 

- Мультфильм «Полярные приключения» является дебютом китайского режиссёра Лукаса Цяо на большом экране

- В 2016 году, параллельно с «Полярными приключениями», в свет также выходит ещё одна картина Цяо, которая называется Adventures of Petey and friends

- Картина дебютная по всем параметрам, так как сценарист Цян Фенг и продюсер Фанг Вен также впервые предстанут в таком качестве

Однажды в самое сердце мирной Антарктиды пришла беда. Жизнь Белого континента и его обитателей под угрозой гибели.  Чтобы спасти пингвинов и защитить свой дом, маленькие друзья мужественно кидаются в бой. Дружба сделает их сильными. И ничто не сможет их остановить!

4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 августа 2016
Премьера в мире 1 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Лукас Цяо
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Полярные приключения 3 постера
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Снять фильм, действие которого будет проходить в холодных землях Антарктиды не так просто: условия для таких съёмок не самые приятные. Зато для анимационных фильмов таких ограничений нет, ведь нарисовать можно что угодно. Историю приключений в Антарктиде нам покажет режиссёр Лукас Цяо в своём мультфильме «Полярные приключения» («Polar Adventure»). Кадр из мультфильма «Полярные приключения» Для китайского режиссёра «Полярные приключения»…
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3 августа 2016 16:25
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