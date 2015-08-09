Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимняя песня Зимняя песня
Киноафиша Фильмы Зимняя песня
Chant d'hiver

Зимняя песня, 2015

2015 / Франция
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм разделен на несколько эпизодов, действие которых происходит зимой, но в разные периоды истории. Разделенные временем и пространством, герои фильма обнаруживают множество забавных и зачастую пугающих сходств, пытаясь найти возможность надеяться и мечтать на просторах охваченной хаосом войны Европы. 

  • Эта картина знаменует возвращение великого режиссера Отара Иоселиани к своему раннему стилю, который определялся медленным темпоритмом и неспешным монтажом. В фильме всего 166 монтажных склеек, против картины начала его эмигрантского периода «Фавориты луны», в которой их более шестисот. 
  • Картина традиционно для Иоселиани содержит очень мало диалогов. Режиссер признается, что его идеал – немое кино, а если берешься снимать разговор, то персонажи должны произносить нечто важное, что-то такое, что нельзя показать одной лишь мимикой актера или построением сцены. 
  • Как и во всех французских фильмах Иоселиани, в этой картине прослеживается влияние классического французского кинематографа и виднейших его деятелей, таких как великий комедиограф Жак Тати, снимавший во Франции сюрреалист Луис Бунюэль, а также уроженец Парижа Франсуа Трюффо, гений начала Новой волны. 
     

Некоторые сходства вселяют тревогу. Например, между обезглавленным виконтом, армейским капелланом с татуировками на груди, как у гангстера, окрещенными солдатами, грабителями и насильниками, и многими другими. Существует здание, где жизни почти всех этих персонажей пересекаются. И все же, даже в этом хаосе, остается простор для мечты, любви и истинной дружбы, и это вселяет надежду на то, что завтра будет лучше, чем сегодня.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера в мире 9 августа 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
В ролях
Амиран Амиранашвили
Амиран Амиранашвили
Пьер Этекс
Пьер Этекс
Матиас Юнг
Матиас Юнг
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Энрико Гецци
Энрико Гецци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимняя песня 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Зимняя песня смотреть онлайн

Зимняя песня
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фавориты зимы Каждый день Его Сиятельства начинается одинаково. Каждый день Его Сиятельство отправляется мыть пол. На лестнице, во дворе, в других местах общего пользования. Затем чистка мусорных баков – дом большой, за ночь скапливается много дряни. А мимо идут жильцы: «Добрый день, мсье виконт». И руку целуют: всё как полагается. И мсье виконт благостно кивает в ответ – хорошему консьержу не пристало быть неприветливым. А Его Сиятельство – консьерж хороший.…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Первый мститель: Противостояние» и другие новинки в 30-ом выпуске нашего видеообзора! Наш еженедельный обзор киноновинок расскажет, на какие фильмы стоит сходить в этот уикенд в кино. Для тех, кто не хочет пропустить фильм, посвященный Второй Мировой войне, советуем ленту "72
Написать
4 мая 2016 14:18
Первая половина мая на Лендоке Вот и наступил долгожданный май и мы с нетерпением представляем вам программу первой половины месяца на открытой киностудии «Лендок».   Уже в этот четверг, 5 мая, в белом зале
Написать
4 мая 2016 13:18
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши