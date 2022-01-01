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Архив премьер 1983 года
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1 января 1983
Путешествие муравья
, Эдуард Назаров, СССР
Конфликт
, Гарри Бардин, СССР
Падал прошлогодний снег
, Александр Татарский, СССР
Непобедимый
, Юрий Борецкий, СССР
Без особого риска
, Самвел Гаспаров, СССР
3 января 1983
Свадебный подарок
, Ролан Быков, Александр Игишев, Резо Эсадзе, СССР
Василий Буслаев
, Геннадий Васильев, СССР
3 февраля 1983
Дело за тобой!
, Николай Александрович, СССР
5 февраля 1983
Голубой гром
, Джон Бэдэм, США
7 февраля 1983
Ученик лекаря
, Борис Рыцарев, СССР
17 февраля 1983
Грачи
, Константин Ершов, СССР
18 февраля 1983
Полина на пляже
, Эрик Ромер, Франция
22 февраля 1983
Берроуз
, Говард Брукнер, США
4 марта 1983
Малыш, это ты
, Джон Сейлз, США
12 марта 1983
Приступить к ликвидации
, Борис Григорьев, СССР
21 марта 1983
Не было печали
, Юсуп Даниялов, СССР
25 марта 1983
Бегство Эдди Мэйкона
, Джеф Кэнью, США
Плохие мальчики
, Рик Розенталь, США
Изгои
, Фрэнсис Форд Коппола, США
31 марта 1983
Смысл жизни по Монти Пайтону
, Терри Джонс, Терри Джиллиам, Великобритания
1 апреля 1983
Избранные
, Сергей Соловьев, СССР / Колумбия
8 апреля 1983
Теряя это
, Кертис Хэнсон, Канада / США
9 апреля 1983
Безумный день инженера Баркасова
, Николай Лырчиков, СССР
15 апреля 1983
Танец-вспышка
, Эдриан Лайн, США
Жидкое небо
, Слава Цукерман, США
20 апреля 1983
В белом городе
, Ален Таннер, Швейцария / Португалия / Великобритания
22 апреля 1983
Волчище – серый хвостище
, Галина Баринова, СССР
23 апреля 1983
От двух до пяти
, Владимир Попов, СССР
24 апреля 1983
Снегирь
, Инесса Ковалевская, СССР
25 апреля 1983
Юбилей
, Владимир Тарасов, СССР
29 апреля 1983
Голод
, Тони Скотт, Великобритания
6 мая 1983
Все в хорошем вкусе
, Энтони Крамрейтер, США
13 мая 1983
На последнем дыхании
, Джим МакБрайд, США
16 мая 1983
Найти и обезвредить
, Георгий Кузнецов, СССР
19 мая 1983
Военные игры
, Джон Бэдэм, США
25 мая 1983
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая
, Ричард Марканд, США
2 июня 1983
Одиноким предоставляется общежитие
, Самсон Самсонов, СССР
6 июня 1983
Приказано взять живым
, Виктор Живолуб, СССР
Блондинка за углом
, Владимир Бортко, СССР
Чебурашка идет в школу
, Роман Качанов, СССР
Осьминожка
, Джон Глен, Великобритания / США
Магия черная и белая
, Наум Бирман, СССР
Мы из джаза
, Карен Шахназаров, СССР
8 июня 1983
Поменяться местами
, Джон Лэндис, США
Золотое руно
, Латиф Файзиев, Мухтар Ага-Мирзаев, СССР
16 июня 1983
Воспитание Риты
, Льюис Гилберт, Великобритания
11 июля 1983
Остаться в живых
, Сильвестр Сталлоне, США
12 июля 1983
Без свидетелей
, Никита Михалков, СССР
15 июля 1983
Зелиг
, Вуди Аллен, США
21 июля 1983
Класс
, Льюис Джон Карлино, США
22 июля 1983
Челюсти 3
, Джо Элвес, США
29 июля 1983
Каникулы
, Харольд Рэмис, США
1 августа 1983
Демидовы
, Ярополк Лапшин, СССР
5 августа 1983
Рискованный бизнес
, Пол Брикман, США
6 августа 1983
Карусель
, Владимир Попков, СССР
8 августа 1983
День командира дивизии
, Игорь Николаев, СССР
10 августа 1983
Куджо
, Льюис Тиг, США
22 августа 1983
Карантин
, Илья Фрэз, СССР
26 августа 1983
Дэниел
, Сидни Люмет, США / Великобритания
4 сентября 1983
Сказка странствий
, Александр Митта, Чехословакия / СССР / Румыния
12 сентября 1983
Васса
, Глеб Панфилов, СССР
Шел четвертый год войны
, Георгий Николаенко, СССР
29 сентября 1983
Змей на чердаке
, Леонид Каюков, СССР
30 сентября 1983
Почетный консул
, Джон Маккензи, Великобритания
Мозговой штурм
, Дуглас Трамбалл, США
6 октября 1983
Никогда не говори "никогда"
, Ирвин Кершнер, США
7 октября 1983
Бойцовая рыбка
, Фрэнсис Форд Коппола, США
9 октября 1983
Джейн Эйр
, Джулиан Эмис, Великобритания
10 октября 1983
Рецепт ее молодости
, Евгений Гинзбург, СССР
21 октября 1983
Все правильные ходы
, Майкл Чэпман, США
Парни что надо
, Филип Кауфман, США
Под огнем
, Роджер Споттисвуд, США
Уик-энд Остермана
, Сэм Пекинпа, США
Мертвая зона
, Дэвид Кроненберг, США
1 ноября 1983
Не было бы счастья...
, Константин Ершов, СССР
3 ноября 1983
Собака Баскервилей
, Дуглас Хикокс, Великобритания
4 ноября 1983
Сделка века
, Уильям Фридкин, США
5 ноября 1983
Пацаны
, Динара Асанова, СССР
18 ноября 1983
Йентл
, Барбра Стрейзанд, Великобритания / США
20 ноября 1983
Язык нежности
, Джеймс Л Брукс, США
24 ноября 1983
Я тебя никогда не забуду
, Павел Кадочников, СССР
8 декабря 1983
Внезапный удар
, Клинт Иствуд, США
9 декабря 1983
Кристина
, Джон Карпентер, США
14 декабря 1983
Силквуд
, Майк Николс, США
16 декабря 1983
Необычайная отвага
, Тед Котчефф, США
Мужчина, который любил женщин
, Блейк Эдвардс, США
20 декабря 1983
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, СССР
23 декабря 1983
Зигги Стардаст и пауки с Марса
, Д. А. Пеннебейкер, Великобритания
24 декабря 1983
Рождественская история
, Боб Кларк, США
25 декабря 1983
Утро без отметок
, Владимир Мартынов, СССР
31 декабря 1983
Двое в своем роде
, Джон Херцфелд, США
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