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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1983

Архив премьер 1983 года

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1 января 1983
Путешествие муравья, Эдуард Назаров, СССР Конфликт, Гарри Бардин, СССР Падал прошлогодний снег, Александр Татарский, СССР Непобедимый, Юрий Борецкий, СССР Без особого риска, Самвел Гаспаров, СССР
3 января 1983
Свадебный подарок, Ролан Быков, Александр Игишев, Резо Эсадзе, СССР Василий Буслаев, Геннадий Васильев, СССР
3 февраля 1983
Дело за тобой!, Николай Александрович, СССР
5 февраля 1983
Голубой гром, Джон Бэдэм, США
7 февраля 1983
Ученик лекаря, Борис Рыцарев, СССР
17 февраля 1983
Грачи, Константин Ершов, СССР
18 февраля 1983
Полина на пляже, Эрик Ромер, Франция
22 февраля 1983
Берроуз, Говард Брукнер, США
4 марта 1983
Малыш, это ты, Джон Сейлз, США
12 марта 1983
Приступить к ликвидации, Борис Григорьев, СССР
21 марта 1983
Не было печали, Юсуп Даниялов, СССР
25 марта 1983
Бегство Эдди Мэйкона, Джеф Кэнью, США Плохие мальчики, Рик Розенталь, США Изгои, Фрэнсис Форд Коппола, США
31 марта 1983
Смысл жизни по Монти Пайтону, Терри Джонс, Терри Джиллиам, Великобритания
1 апреля 1983
Избранные, Сергей Соловьев, СССР / Колумбия
8 апреля 1983
Теряя это, Кертис Хэнсон, Канада / США
9 апреля 1983
Безумный день инженера Баркасова, Николай Лырчиков, СССР
15 апреля 1983
Танец-вспышка, Эдриан Лайн, США Жидкое небо, Слава Цукерман, США
20 апреля 1983
В белом городе, Ален Таннер, Швейцария / Португалия / Великобритания
22 апреля 1983
Волчище – серый хвостище, Галина Баринова, СССР
23 апреля 1983
От двух до пяти, Владимир Попов, СССР
24 апреля 1983
Снегирь, Инесса Ковалевская, СССР
25 апреля 1983
Юбилей, Владимир Тарасов, СССР
29 апреля 1983
Голод, Тони Скотт, Великобритания
6 мая 1983
Все в хорошем вкусе, Энтони Крамрейтер, США
13 мая 1983
На последнем дыхании, Джим МакБрайд, США
16 мая 1983
Найти и обезвредить, Георгий Кузнецов, СССР
19 мая 1983
Военные игры, Джон Бэдэм, США
25 мая 1983
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая, Ричард Марканд, США
2 июня 1983
Одиноким предоставляется общежитие, Самсон Самсонов, СССР
6 июня 1983
Приказано взять живым, Виктор Живолуб, СССР Блондинка за углом, Владимир Бортко, СССР Чебурашка идет в школу, Роман Качанов, СССР Осьминожка, Джон Глен, Великобритания / США Магия черная и белая, Наум Бирман, СССР Мы из джаза, Карен Шахназаров, СССР
8 июня 1983
Поменяться местами, Джон Лэндис, США Золотое руно, Латиф Файзиев, Мухтар Ага-Мирзаев, СССР
16 июня 1983
Воспитание Риты, Льюис Гилберт, Великобритания
11 июля 1983
Остаться в живых, Сильвестр Сталлоне, США
12 июля 1983
Без свидетелей, Никита Михалков, СССР
15 июля 1983
Зелиг, Вуди Аллен, США
21 июля 1983
Класс, Льюис Джон Карлино, США
22 июля 1983
Челюсти 3, Джо Элвес, США
29 июля 1983
Каникулы, Харольд Рэмис, США
1 августа 1983
Демидовы, Ярополк Лапшин, СССР
5 августа 1983
Рискованный бизнес, Пол Брикман, США
6 августа 1983
Карусель, Владимир Попков, СССР
8 августа 1983
День командира дивизии, Игорь Николаев, СССР
10 августа 1983
Куджо, Льюис Тиг, США
22 августа 1983
Карантин, Илья Фрэз, СССР
26 августа 1983
Дэниел, Сидни Люмет, США / Великобритания
4 сентября 1983
Сказка странствий, Александр Митта, Чехословакия / СССР / Румыния
12 сентября 1983
Васса, Глеб Панфилов, СССР Шел четвертый год войны, Георгий Николаенко, СССР
29 сентября 1983
Змей на чердаке, Леонид Каюков, СССР
30 сентября 1983
Почетный консул, Джон Маккензи, Великобритания Мозговой штурм, Дуглас Трамбалл, США
6 октября 1983
Никогда не говори "никогда", Ирвин Кершнер, США
7 октября 1983
Бойцовая рыбка, Фрэнсис Форд Коппола, США
9 октября 1983
Джейн Эйр, Джулиан Эмис, Великобритания
10 октября 1983
Рецепт ее молодости, Евгений Гинзбург, СССР
21 октября 1983
Все правильные ходы, Майкл Чэпман, США Парни что надо, Филип Кауфман, США Под огнем, Роджер Споттисвуд, США Уик-энд Остермана, Сэм Пекинпа, США Мертвая зона, Дэвид Кроненберг, США
1 ноября 1983
Не было бы счастья..., Константин Ершов, СССР
3 ноября 1983
Собака Баскервилей, Дуглас Хикокс, Великобритания
4 ноября 1983
Сделка века, Уильям Фридкин, США
5 ноября 1983
Пацаны, Динара Асанова, СССР
18 ноября 1983
Йентл, Барбра Стрейзанд, Великобритания / США
20 ноября 1983
Язык нежности, Джеймс Л Брукс, США
24 ноября 1983
Я тебя никогда не забуду, Павел Кадочников, СССР
8 декабря 1983
Внезапный удар, Клинт Иствуд, США
9 декабря 1983
Кристина, Джон Карпентер, США
14 декабря 1983
Силквуд, Майк Николс, США
16 декабря 1983
Необычайная отвага, Тед Котчефф, США Мужчина, который любил женщин, Блейк Эдвардс, США
20 декабря 1983
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, СССР
23 декабря 1983
Зигги Стардаст и пауки с Марса, Д. А. Пеннебейкер, Великобритания
24 декабря 1983
Рождественская история, Боб Кларк, США
25 декабря 1983
Утро без отметок, Владимир Мартынов, СССР
31 декабря 1983
Двое в своем роде, Джон Херцфелд, США
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