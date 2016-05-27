Оповещения от Киноафиши
5.7
Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
Лучшие комедии
2 постера
Фильмы
Все по новой
The Do-Over
18+
комедия
трейлер без цензуры
трейлер без цензуры
Страна
США
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
27 мая 2016
Премьера в мире
27 мая 2016
Дата выхода
27 мая 2016
Россия
18+
27 мая 2016
Австралия
27 мая 2016
Казахстан
27 мая 2016
Украина
Производство
Happy Madison Productions
Другие названия
The Do-Over, Az újrakezdés, Cao Thủ Trở Lại, Hadi Bidaha, Idemo ispočetka, Los doble-vida, Zerando a Vida, Κάν' το αλλιώς, Все по новой, Втора Шанса, Повторението, Усе спочатку, ドゥ・オーバー もしも生まれ変わったら, 假死新人生
Режиссер
Стивен Брилл
В ролях
Адам Сэндлер
Пола Пэттон
Дэвид Спейд
Луис Гусман
Ник Свардсон
Фильмы похожие на Все по новой
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
(2007)
5.2
Неделя до...
(2018)
6.4
Папа - досвидос
(2012)
4.8
Нелепая шестерка
(2015)
6.5
Не шутите с Зоханом
(2008)
7.4
Притворись моей женой
(2011)
5.2
Хэллоуин Хьюби
(2020)
7.0
Смешанные
(2014)
6.3
Одноклассники 2
(2013)
6.7
Одноклассники
(2010)
5.7
Пиксели
(2015)
6.8
Испанский-Английский
(2004)
5.7
11
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Цитаты
Charlie
Как ты мог не проверить этих парней?
Max
Я проверял. Доктор Рон, очень успешный врач с безупречной репутацией, который, к сожалению, получил две пули в голову.
Charlie
Ты сказал, что он умер естественной смертью!
Max
Естественно умираешь, если получаешь две пули в голову.
Все по новой
Трейлер без цензуры
0
0
Все по новой
Тизер-трейлер
0
0
