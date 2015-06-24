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Daft Punk: Освобожденные
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Daft Punk Unchained

Daft Punk: Освобожденные, 2015

2015 / Франция / США
7.3 Оцените
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О фильме

Самый знаменитый дуэт французской электронной сцены Daft Punk начинали в девяностых с подпольных рейвов, но прославились прежде всего как анонимные роботы — последние десять лет музыканты появляются на публике только в шлемах, утверждая приоритет музыки над личностью исполнителя. В «Daft Punk освобожденные» Эрве Мартин Дельпьер рассказывает историю французского дуэта так, как они заслужили: это не протокольное перечисление побед и регалий, а подробный портрет двух визионеров. Из фактов, фрагментов выступлений и интервью очевидцев складывается не столько история успеха, сколько ответ на вопрос, как герои к этому успеху пришли. А вместе с ним — целая отдельная удивительная вселенная, которую эти двое создали.

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера в мире 24 июня 2015
Возраст 16+
Режиссер
Эрве Мартин-Дельпьерр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Daft Punk: Освобожденные 2 постера
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