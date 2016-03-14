Полный расколбас, 2016

Перед вами комедийный мультфильм «Полный расколбас» от товарищей по творчеству Сета Рогена и Эвана Гольдберга, которые подарили нам «Интервью», «Апокалипсис по-голливудски», «Жизнь прекрасна» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».Режиссёрами были назначены дебютант Грег Тирнан и создатель «Монстров против пришельцев», «Шрека 2» и «Мадагаскара 3» Конрад Вернон. Свои голоса персонажам подарили известные актёры современности, которые уже не раз сотрудничали с Гольдбергом и Роганом. Это Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Джона Хилл («Мачо и ботан»), Пол Радд («Человек-муравей»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), а также актрисы Кристен Уиг («Марсианин») и Сальма Хайек («Фрида»).
В центре сюжета будни обитателей самого обычного американского супермаркета. Речь, однако же, идёт не о посетителях, а о продуктах, заполнивших собой полки. Главными героями станут свежие сосиски, которые хотят поскорее отправиться в новый дом. Наконец, их мечта сбываются – сосисочки попадают в корзинку, а вместе с ними там друзья-овощи и очаровательные булочки. Оказавшись на кухне, они полны радостных ожиданий, но их ждёт ужасное открытие. На самом деле люди покупают еду, чтобы её съесть! Теперь герои отчаянно пытаются сбежать до того, как от них откусят кусочек и подадут на стол, но человек гораздо больше и сильнее, поэтому ребятам придётся изрядно попотеть.
- Изначально мультфильм «Полный расколбас» носил название «Сосисочная вечеринка» и должен был выйти на экраны зимой 2015 года
- «Полный расколбас» стал первым анимационным проектом Сета Рогена, а работа над ним велась, по его словам, 8 лет
- Это первый CGI-мультфильм, которому в Америке дали взрослый рейтинг R. Помимо него, такой рейтинг был у двух мультфильмов, вышедших в прокат: «Команда Фастфуд» и «Южный парк: Большой, длинный, необрезанный»
- Режиссёром фильма мог стать Марк Осборн, снявший мультфильмы «Кунг-фу Панда», «Маленький принц» и «Губка Боб - квадратные штаны»
- В калифорнийском городе Конкорд кто-то по ошибке включил трейлер «Полного расколбаса» перед показом «В поисках Дори». Кинотеатру пришлось извиняться перед родителями, а Сет Роген написал в твиттере, что эта история «сделала его день»
Съедобным друзьям предстоит получить ответ на главный вопрос: есть ли жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?