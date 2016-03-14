Полный расколбас, 2016

Перед вами комедийный мультфильм «Полный расколбас» от товарищей по творчеству Сета Рогена и Эвана Гольдберга, которые подарили нам «Интервью», «Апокалипсис по-голливудски», «Жизнь прекрасна» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».Режиссёрами были назначены дебютант Грег Тирнан и создатель «Монстров против пришельцев», «Шрека 2» и «Мадагаскара 3» Конрад Вернон. Свои голоса персонажам подарили известные актёры современности, которые уже не раз сотрудничали с Гольдбергом и Роганом. Это Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Джона Хилл («Мачо и ботан»), Пол Радд («Человек-муравей»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), а также актрисы Кристен Уиг («Марсианин») и Сальма Хайек («Фрида»).

В центре сюжета будни обитателей самого обычного американского супермаркета. Речь, однако же, идёт не о посетителях, а о продуктах, заполнивших собой полки. Главными героями станут свежие сосиски, которые хотят поскорее отправиться в новый дом. Наконец, их мечта сбываются – сосисочки попадают в корзинку, а вместе с ними там друзья-овощи и очаровательные булочки. Оказавшись на кухне, они полны радостных ожиданий, но их ждёт ужасное открытие. На самом деле люди покупают еду, чтобы её съесть! Теперь герои отчаянно пытаются сбежать до того, как от них откусят кусочек и подадут на стол, но человек гораздо больше и сильнее, поэтому ребятам придётся изрядно попотеть.