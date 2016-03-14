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Полный расколбас Полный расколбас
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Полный расколбас, 2016

2016 / США
6.0 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами комедийный мультфильм «Полный расколбас» от товарищей по творчеству Сета Рогена и Эвана Гольдберга, которые подарили нам «Интервью», «Апокалипсис по-голливудски», «Жизнь прекрасна» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».Режиссёрами были назначены дебютант Грег Тирнан и создатель «Монстров против пришельцев», «Шрека 2» и «Мадагаскара 3» Конрад Вернон. Свои голоса персонажам подарили известные актёры современности, которые уже не раз сотрудничали с Гольдбергом и Роганом. Это Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Джона Хилл («Мачо и ботан»), Пол Радд («Человек-муравей»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), а также актрисы Кристен Уиг («Марсианин») и Сальма Хайек («Фрида»).

В центре сюжета будни обитателей самого обычного американского супермаркета. Речь, однако же, идёт не о посетителях, а о продуктах, заполнивших собой полки. Главными героями станут свежие сосиски, которые хотят поскорее отправиться в новый дом. Наконец, их мечта сбываются – сосисочки попадают в корзинку, а вместе с ними там друзья-овощи и очаровательные булочки. Оказавшись на кухне, они полны радостных ожиданий, но их ждёт ужасное открытие. На самом деле люди покупают еду, чтобы её съесть! Теперь герои отчаянно пытаются сбежать до того, как от них откусят кусочек и подадут на стол, но человек гораздо больше и сильнее, поэтому ребятам придётся изрядно попотеть.

- Изначально мультфильм «Полный расколбас» носил название «Сосисочная вечеринка» и должен был выйти на экраны зимой 2015 года

- «Полный расколбас» стал первым анимационным проектом Сета Рогена, а работа над ним велась, по его словам, 8 лет

- Это первый CGI-мультфильм, которому в Америке дали взрослый рейтинг R. Помимо него, такой рейтинг был у двух мультфильмов, вышедших в прокат: «Команда Фастфуд» и «Южный парк: Большой, длинный, необрезанный»

- Режиссёром фильма мог стать Марк Осборн, снявший мультфильмы «Кунг-фу Панда», «Маленький принц» и «Губка Боб - квадратные штаны»

- В калифорнийском городе Конкорд кто-то по ошибке включил трейлер «Полного расколбаса» перед показом «В поисках Дори». Кинотеатру пришлось извиняться перед родителями, а Сет Роген написал в твиттере, что эта история «сделала его день»

Съедобным друзьям предстоит получить ответ на главный вопрос: есть ли жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?

6.0 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 августа 2016
Премьера онлайн 1 ноября 2016
Премьера в мире 14 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Грег Тирнан
Грег Тирнан
В ролях
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Джона Хилл
Джона Хилл
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Сет Роген
Сет Роген
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полный расколбас 18 постеров
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Полный расколбас
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за 1 рубль
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Наша рецензия
При упоминании в жанрах слова «мультфильм» мало кто ожидает увидеть кино для взрослых, потому что в первую очередь мультфильм – это всё-таки кино для детей. Но этот день настал – на экраны выходит анимационный фильм с рейтингом 18+, имя которому «Полный расколбас» («Sausage Party»). Режиссёрами необычного фильма для взрослых стали Грег Тирнан и Конрад Вернон. Сюжет фильма довольно необычен – это история продуктов из супермаркета. Сначала…
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Валентин 8 сентября 2016, 08:46
Сразу же хочется выделить аудиторию этого фильма и попутно обозначить настроение и атмосферу творящегося на экране: это фильм не для ханжей на тему… Читать дальше…
Инга Сулим 8 сентября 2016, 17:16
Кто бы что там не говорил, а мультик отличный. Это не просто психоделический рассказ режиссера о том, как выживают продукты, но и полноценная история… Читать дальше…
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Репортаж с предпремьерного показа фильма «Полный расколбас» «Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ мультфильма для взрослых «Полный расколбас». Предлагаем к просмотру наш репортаж с этого мероприятия. В качестве ведущих
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12 сентября 2016 15:52
«Киноафиша» провела предпремьерный показ мультфильма «Полный расколбас» Вчера в кинотеатре «Москва» прошёл предпремьерный показ фильма «Полный расколбас», организованный «Киноафишей.инфо» совместно с прокатчиком WDSSPR. В этот вечер
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8 сентября 2016 13:32
«Полный расколбас» и другие новинки проката в 48 выпуске видеообзора от Киноафиши! На этой неделе выпуск еженедельного обзора порадует вас новинками как отечественного, так и зарубежного производства. Во-первых, главной сенсацией стал, конечно, анимационный фильм «Полный
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7 сентября 2016 12:12
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