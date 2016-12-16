Ограды, 2016

Действие фильма происходит в 1950-е годы в Питтсбурге. Трой Максон когда-то был перспективным бейсболистом, но расовые предрассудки перекрыли ему дорогу в большой спорт. Теперь он работает мусорщиком, пытаясь содержать жену, двоих сыновей и брата, ставшего инвалидом во время Второй мировой войны. Но однажды на Троя обрушиваются тайны его небезупречного прошлого, угрожая уничтожить его репутацию окончательно и подорвать и так пошатнувшийся авторитет…