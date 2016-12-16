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Fences

Ограды, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в 1950-е годы в Питтсбурге. Трой Максон когда-то был перспективным бейсболистом, но расовые предрассудки перекрыли ему дорогу в большой спорт. Теперь он работает мусорщиком, пытаясь содержать жену, двоих сыновей и брата, ставшего инвалидом во время Второй мировой войны. Но однажды на Троя обрушиваются тайны его небезупречного прошлого, угрожая уничтожить его репутацию окончательно и подорвать и так пошатнувшийся авторитет…

  • Виола Дэвис, исполнившая одну из ключевых ролей в киноленте, обладает премией «Оскар».
  • Дерзел Вашингтон, режиссер фильма, исполнил в нем основную роль.
  • Фильм основан на одноименной пьесе 1987 года, которая получила театральную награду «Тони» сразу в целом ряду категорий.
  • Кинолента номинировалась на престижные награды «Золотой глобус» и «Оскар», попала в первую десятку рейтинга фильмов года.
  • Название фильма аллегорично, забор строится несколько лет в картине и завершается только к финалу. Под ним подразумевается попытка сдержать смерть. Также он является символом эмоциональных преград, которые главный герой выстроил между собой и детьми, а для Роуз это – способ сохранить то, что ей дорого.
  • Создатели фильма настаивали на том, чтобы режиссером был афроамериканец.

Бывший бейсболист афро-американского происхождения, теперь собирающий мусор с улиц Питтсбурга, изо всех сил старается обеспечить свою семью в Америке 1950-х, где расовый вопрос все еще остается открытым.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 декабря 2016
Премьера онлайн 14 апреля 2017
Премьера в мире 16 декабря 2016
Возраст 12+
Режиссер
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби
Стивен Хендерсон
Стивен Хендерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ограды 2 постера
Золотой глобус Лучшая актриса второго плана
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая мужская роль
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая женская роль второго плана
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