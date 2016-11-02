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Любители в космосе
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Amateurs in Space

Любители в космосе, 2016

2016 / Дания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 ноября 2016
Премьера в мире 2 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Макс Кестнер
В ролях
Макс Кестнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любители в космосе 1 постер
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саундтрек фильма Любители в космосе
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
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Молох
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Эскортницы
2021, Польша, драма
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