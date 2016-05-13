Темнота, 2016

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Питер и Бронни Тейлор отправляются в путешествие по Гранд-Каньону со своей дочерью Стефани и Майки, их сыном, страдающим аутизмом. В каньоне Майки обнаруживает небольшую пещеру, где находит камни с таинственными символами. Он в тайне забирает их домой, где по возвращении начинают происходить очень зловещие явления паранормального свойства… Развернуть Это дебютный американский фильм австралийского режиссера Грега Маклина.

В одной из сцен Питер открывает на компьютере электронное письмо от Бронни со ссылкой, похожей на код видео на YouTube (watch?v=FDhoqY1grJY). Если перепечатать его и вставить в адресную строку, вас перенаправит на трейлер этого фильма.

Это первая совместная работа Кевина Бэкона и Дженнифер Моррисон со времен работы над фильмом «Отзвуки эха» в 1999 году.

Компания, в которой работает Бэкон, называется Fells Point & Levinson. Это отсылка к легендарному режиссеру Барри Левинсону. Бэкон ранее снимался в «Закусочной», одной из картин этого режиссера.

По контракту Джудит МакКоннелл была обязана сниматься в этом фильме после того, как сыграла в «Чистке: Анархия», другом фильме киностудии Blumhouse.

Сцена, в которой Майки заворожен взрывом по телевизору, на самом деле представляет собой отрывок из хроники испытаний атомной бомбы 40-50-х годов. Развернуть После отпуска в Гранд-Каньоне семья возвращается домой, невольно прихватив с собой нечто сверхъестественное. Не заставив себя долго ждать, это нечто начинает питаться их страхами и секретами… Развернуть 4.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2016 Премьера в России 13 мая 2016 Премьера онлайн 4 октября 2016 Премьера в мире 13 мая 2016 Возраст 18+ Режиссер Грег МакЛин В ролях Кевин Бейкон Рада Митчелл Люси Фрай Мэтт Уолш Дженнифер Моррисон Все актеры и съемочная группа 2 постера

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