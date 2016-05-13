Темнота, 2016

Питер и Бронни Тейлор отправляются в путешествие по Гранд-Каньону со своей дочерью Стефани и Майки, их сыном, страдающим аутизмом. В каньоне Майки обнаруживает небольшую пещеру, где находит камни с таинственными символами. Он в тайне забирает их домой, где по возвращении начинают происходить очень зловещие явления паранормального свойства…
После отпуска в Гранд-Каньоне семья возвращается домой, невольно прихватив с собой нечто сверхъестественное. Не заставив себя долго ждать, это нечто начинает питаться их страхами и секретами…