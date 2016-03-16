Мэтью Борн: Кар Мен, 2016

«Кар Мен» поставлен по мотивам, весьма отдаленным, впрочем, знаменитой оперы Бизе «Кармен», для которой была написана, возможно, самая узнаваемая и потрясающая классическая партитура; для спектакля Борна она великолепно аранжирована Терри Дэвисом. Всем известная история из XIX века и табачной фабрики переехала в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где страсти и мечты жителей маленького городка разбиваются вдребезги с появлением обаятельного незнакомца. Подогреваемые жаром и желанием, участники драмы попадают в необратимый водоворот алчности, страсти, предательства и мести. Невероятная сценография Леза Бразерстоуна, выразительный дизайн света от Криса Дейви и способность Мэтью Борна ярко и живо рассказывать истории создали убедительный образ одноэтажной Америки, послуживший фоном к невероятной по накалу драме.