Абатуар. Лабиринт страха, 2016

Режиссёром фильма «Абатуар» стал Даррен Линн Боусман, который снял нескольких частей «Пилы», а также хоррор-мюзикл «Генетическая опера». Сценаристами выступили Тедди Тененбаум (сериалы «Мёртвая зона», «Говорящая с призраками») и Дэвид Дж. Шоу («Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо», «Ворон»). Главную роль в фильме исполнила Джессика Лаундес, которая известна по таким сериалам, как «Университет» и «Мастера ужасов». Также в картине сыграл британец Джо Андерсон («Через Вселенную», сериал «Ганнибал»).
Сестру и племянника Джулии жестоко убивает муж, которого тут же арестовывают. Однако героиню терзают сомнения по поводу виновности мужчины, и она решает провести собственное расследование. Постепенно она собирает кусочки этого паззла и находит связь между несколькими происшествиями, которые складываются в общую картину. Как оказалось, некий Джеремайя Крон выкупал все комнаты, где имела место ужасная смерть. Из них он выстроил целый дом, полный собственных тайн и загадок, от которых в жилах стынет кровь. Хватит ли смелости у Джулии выступить против этого сумасшедшего человека?
- Оригинальное название фильма Abattoir переводится как «скотобойня»
- В 2010 году Даррен Линн Боусман разработал шестисерийный комикс, который является приквелом к фильму «Абатуар». Он также сделал акцент на том, что действие этих двуз произведений разворачивается в одной вселенной, однако каждое из них является самостоятельным
- Фильм «Абатуар» ещё не вышел в прокат, но уже в 2015 году стало известно, что у него будет продолжение под названием The Dwelling, которое выйдет на экраны в 2017-ом
Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события. В это время в затерянном на карте месте некто строит настоящий ад на земле - чудовищное здание с уходящим в бесконечность лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи - это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки. За ними скрывается правда, еще более ужасная, чем предполагала Джулия.