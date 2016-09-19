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Абатуар. Лабиринт страха Абатуар. Лабиринт страха
Киноафиша Фильмы Абатуар. Лабиринт страха
Abattoir

Абатуар. Лабиринт страха, 2016

2016 / США
4.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Абатуар» стал Даррен Линн Боусман, который снял нескольких частей «Пилы», а также хоррор-мюзикл «Генетическая опера». Сценаристами выступили Тедди Тененбаум (сериалы «Мёртвая зона», «Говорящая с призраками») и Дэвид Дж. Шоу («Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо», «Ворон»). Главную роль в фильме исполнила Джессика Лаундес, которая известна по таким сериалам, как «Университет» и «Мастера ужасов». Также в картине сыграл британец Джо Андерсон («Через Вселенную», сериал «Ганнибал»).

Сестру и племянника Джулии жестоко убивает муж, которого тут же арестовывают. Однако героиню терзают сомнения по поводу виновности мужчины, и она решает провести собственное расследование. Постепенно она собирает кусочки этого паззла и находит связь между несколькими происшествиями, которые складываются в общую картину. Как оказалось, некий Джеремайя Крон выкупал все комнаты, где имела место ужасная смерть. Из них он выстроил целый дом, полный собственных тайн и загадок, от которых в жилах стынет кровь. Хватит ли смелости у Джулии выступить против этого сумасшедшего человека?

- Оригинальное название фильма Abattoir переводится как «скотобойня»

- В 2010 году Даррен Линн Боусман разработал шестисерийный комикс, который является приквелом к фильму «Абатуар». Он также сделал акцент на том, что действие этих двуз произведений разворачивается в одной вселенной, однако каждое из них является самостоятельным

- Фильм «Абатуар» ещё не вышел в прокат, но уже в 2015 году стало известно, что у него будет продолжение под названием The Dwelling, которое выйдет на экраны в 2017-ом

Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события. В это время в затерянном на карте месте некто строит настоящий ад на земле - чудовищное здание с уходящим в бесконечность лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи  - это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки. За ними скрывается правда, еще более ужасная, чем предполагала Джулия.

4.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера онлайн 9 декабря 2016
Премьера в мире 19 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Джессика Лаундес
Джессика Лаундес
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Лин Шэй
Лин Шэй
Майкл Паре
Майкл Паре
Брайан Бэтт
Брайан Бэтт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Абатуар. Лабиринт страха 4 постера
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Кто-то коллекционирует места преступлений. В буквальном смысле. В помещениях, где произошли зверские расправы над беззащитными жертвами, вот уже несколько десятилетий пропадают комнаты. Это обнаруживает журналистка Джулия (Джессика Лаундес), когда исчезает детская, в которой погибли ее родные: сестра с мужем и их сын. По своей профессиональной природе, героиня начинает вести расследование,  заводя необходимую в таких случаях стену с газетными вырезками, фотографиями, красными линиями и…
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Вова Онипко 27 ноября 2016, 16:32
Фильм- собачее гавно
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