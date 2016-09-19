Абатуар. Лабиринт страха, 2016

Режиссёром фильма «Абатуар» стал Даррен Линн Боусман, который снял нескольких частей «Пилы», а также хоррор-мюзикл «Генетическая опера». Сценаристами выступили Тедди Тененбаум (сериалы «Мёртвая зона», «Говорящая с призраками») и Дэвид Дж. Шоу («Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо», «Ворон»). Главную роль в фильме исполнила Джессика Лаундес, которая известна по таким сериалам, как «Университет» и «Мастера ужасов». Также в картине сыграл британец Джо Андерсон («Через Вселенную», сериал «Ганнибал»).

Сестру и племянника Джулии жестоко убивает муж, которого тут же арестовывают. Однако героиню терзают сомнения по поводу виновности мужчины, и она решает провести собственное расследование. Постепенно она собирает кусочки этого паззла и находит связь между несколькими происшествиями, которые складываются в общую картину. Как оказалось, некий Джеремайя Крон выкупал все комнаты, где имела место ужасная смерть. Из них он выстроил целый дом, полный собственных тайн и загадок, от которых в жилах стынет кровь. Хватит ли смелости у Джулии выступить против этого сумасшедшего человека?