Во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, происходит акт биотерроризма — опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскрёб на карантин, а немногим уцелевшим приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью.
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Началось всё сегодня с двух столиц.... Но ждите скоро и в ваших городах .
Безусловно , фильм достоин того, чтоб… Читать дальше…