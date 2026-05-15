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Постер фильма Колония
7.5
Колония - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Колония
7.5

Колония

, 2026
Colony
Южная Корея / боевик, ужасы, триллер / 18+
Хоррор от создателя "Поезда в Пусан" о зомби, которые сливаются в единый организм
Билеты Трейлеры
Пойду 140
Не пойду 9
Билеты
Постер фильма Колония
7.5
Билеты
Пойду 140
Не пойду 9
Колония - Дублированный трейлер 2
Колония  Дублированный трейлер 2

О фильме

Во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, происходит акт биотерроризма — опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскрёб на карантин, а немногим уцелевшим приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью.

В ролях

Чон Джи-хён
Чон Джи-хён
Se Jeong
Ку Гё-хван
Ку Гё-хван
Seo Yeong Cheol
Чи Чхан-ук
Чи Чхан-ук
Choi Hyeon Seok
Ким Щин-нок
Ким Щин-нок
Choi Hyeon Hui
Щин Хён-бин
Щин Хён-бин
Kong Seol Hui
Ко Су
Ко Су
Han Gyu Seong
Ким Хён-мук
Ким Хён-мук
Chief of Staff
Ли Джун-ок
Ли Джун-ок
Ли Дам-хи
Чхэ Со-ын
Чхэ Со-ын
Ким Сон
Хван Джэ-ёль
Хван Джэ-ёль
Режиссер Ён Сан-хо
Сценарист Ён Сан-хо, Чхве Гю-сок
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 23 июля 2026
Премьера в мире 15 мая 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Россия World Pictures
11 июня 2026 Австралия MA 15+
1 октября 2026 Аргентина
8 октября 2026 Бразилия
28 августа 2026 Великобритания
12 июня 2026 Вьетнам
28 мая 2026 Гонконг IIB
19 июня 2026 Индия A
3 июня 2026 Индонезия 13+
28 августа 2026 Ирландия 16
25 июня 2026 Казахстан 18+
16 июня 2026 Камбоджа
25 июня 2026 Кыргызстан 18+
3 июля 2026 Латвия N16
17 июля 2026 Литва N-16
28 мая 2026 Макао C
22 мая 2026 Малайзия
22 мая 2026 Монголия
19 июня 2026 Непал
11 июня 2026 Новая Зеландия R16
3 июля 2026 Пакистан
28 августа 2026 США R
27 мая 2026 Сингапур NC16
3 июня 2026 Таиланд 15
22 мая 2026 Тайвань 15+
19 июня 2026 Турция 16+
27 мая 2026 Филиппины R-13
27 мая 2026 Франция 12
21 мая 2026 Южная Корея 15
Бюджет 17 000 000 000 KRW
Сборы в мире $47 052 292
Производство Wow Point, Smilegate, Midnight Studio
Другие названия
Gunche, Colony, Kolonija, Bầy Xác Sống, Grove, Gun-che, Koloni, Kolonia, Koloonia, Zona cero, Zona Zero, Колония, 군체, 屍殺禁區, 屍速禁區, 群体, ยึดร่างคลั่ง, Zona Zero (Colony), مستعمرة

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 36 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1078 В жанре «боевик»  242 В жанре «ужасы»  52 В жанре «триллер»  192 В фильмах Южной Кореи  26 В фильмах 2026 года  28
Обновлено 28 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Колония - Дублированный трейлер 2
Колония Дублированный трейлер 2
Колония - Трейлер 2
Колония Трейлер 2
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Наша рецензия

Новый неортодоксальный зомби-хоррор от создателя &laquo;Поезда в Пусан&raquo;.
Новый неортодоксальный зомби-хоррор от создателя «Поезда в Пусан». В Каннах в рамках секции «Полуночные показы» состоялась премьера корейского фильма «Колония» режиссера Ен Сан-хо, знаменитого по зомби-хиту «Поезд в Пусан». Лента открывается лекцией профессора биологии. Он утверждает, что социологическое понятие коллективного разума недооценено биологами, хотя именно в нем может крыться ключ к эволюции жизни на Земле. Как эта многообещающая посылка превратилась в феминистический зомби-хоррор, рассуждает социолог и кинокритик…

Отзывы зрителей о фильме Колония

Киноафиша ИИ 25 мая 2026, 00:49 Дата обновления: 14 июля 2026, 14:09
Сильные стороны: атмосферность, динамика, игра актёров, продуманная идея распространения зомби и качественное звуковое оформление. Слабые стороны: проработка сюжета и визуальные эффекты спорны у части зрителей. Общая оценка: мнения разделились; одни рекомендуют к просмотру, другие критично относятся к исполнению. Фильм подойдёт любителям зомби и тем, кто ищет философские элементы и напряжение.
Саммари составлено ИИ на основе 19 отзывов.

Отзывы о фильме

ludak13 25 мая 2026, 00:00
🔥🎬 ЗОМБИ НАСТУПАЮТ на Россию 🎬🔥

Началось всё сегодня с двух столиц.... Но ждите скоро и в ваших городах .
Безусловно , фильм достоин того, чтоб… Читать дальше…
besyara333 19 июня 2026, 13:56
Фильм полная шляпа, зомби-муравьи...😉
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
11:40 от 570 ₽ 17:55 от 670 ₽ 23:10 от 670 ₽
Люксор Гудзон
20:40 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Новости о фильме

Что смотреть в кино на этой неделе
17 июня 2026 15:48 Что смотреть в кино на этой неделе Сентиментальные фильмы о дружбе и поддержке, а также великий Федерико Феллини. 
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах
1 июня 2026 21:28 Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Продолжение «Холопа», фильм от автора «Поезда в Пусан» и хоррор-хит A24.

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«Колония» в кинотеатрах

Сегодня 28 Завтра 29 чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Как купить билеты на сеанс фильма «Колония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:40 от 570 ₽ 17:55 от 670 ₽ 23:10 от 670 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
20:40 от 200 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
22:10 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
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