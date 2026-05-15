В Каннах в рамках секции «Полуночные показы» состоялась премьера корейского фильма «Колония» режиссера Ен Сан-хо, знаменитого по зомби-хиту «Поезд в Пусан». Лента открывается лекцией профессора биологии. Он утверждает, что социологическое понятие коллективного разума недооценено биологами, хотя именно в нем может крыться ключ к эволюции жизни на Земле. Как эта многообещающая посылка превратилась в феминистический зомби-хоррор, рассуждает социолог и кинокритик…