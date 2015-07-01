Чужая страна, 2015

Фестиваль «Сандэнс» на протяжении нескольких лет открывает миру новые режиссёрские таланты. Начиная с независимого кино, авторы, представляющие там свои картины, выходят в широкий прокат. Фильм совместного производства Австралии и Ирландии, являющий свету Ким Фаррант, заявил о себе и на множестве других фестивалей в 2015 году, и в 2016-ом оказался в российском прокате. Главную роль исполнила несравненная Николь Кидман, которая второй раз за свою карьеру стопроцентно придерживается своих корней, разговаривая с австралийским акцентом. Одна из ролей досталась Хьюго Уивингу, известному по «Матрице» и «Властелину колец». Также в ленте сыграл Джозеф Файнс, который прославился не только родством с великим британским актёром, но и главной ролью в культовом «Влюблённом Шекспире».

В центре сюжета переживающая большую трагедию мать (Кидман). Отношения с юной дочерью порой достигали такого накала, что у обеих сдавали нервы. Но однажды Лили исчезает, и отчаявшиеся родители кидаются на её поиски, попутно отдаваясь в угоду истерикам и нервным срывам. Им также предстоит выяснить природу собственных взаимоотношений и вспомнить печальное прошлое, которое привело к не менее печальным последствиям. Чем же закончится эта семейная драма?