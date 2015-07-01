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Strangerland

Чужая страна, 2015

2015 / Австралия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть О фильме

Фестиваль «Сандэнс» на протяжении нескольких лет открывает миру новые режиссёрские таланты. Начиная с независимого кино, авторы, представляющие там свои картины, выходят в широкий прокат. Фильм совместного производства Австралии и Ирландии, являющий свету Ким Фаррант, заявил о себе и на множестве других фестивалей в 2015 году, и в 2016-ом оказался в российском прокате. Главную роль исполнила несравненная Николь Кидман, которая второй раз за свою карьеру стопроцентно придерживается своих корней, разговаривая с австралийским акцентом. Одна из ролей досталась Хьюго Уивингу, известному по «Матрице» и «Властелину колец». Также в ленте сыграл Джозеф Файнс, который прославился не только родством с великим британским актёром, но и главной ролью в культовом «Влюблённом Шекспире».

 

В центре сюжета переживающая большую трагедию мать (Кидман). Отношения с юной дочерью порой достигали такого накала, что у обеих сдавали нервы. Но однажды Лили исчезает, и отчаявшиеся родители кидаются на её поиски, попутно отдаваясь в угоду истерикам и нервным срывам. Им также предстоит выяснить природу собственных взаимоотношений и вспомнить печальное прошлое, которое привело к не менее печальным последствиям. Чем же закончится эта семейная драма?

В городке где-то посреди австралийской пустыни двое детей-подростков выходят ночью из дома и пропадают без следа. Кэтрин и Мэтью Паркеры бросают все силы, чтобы найти своих детей. Однако чтобы докопаться до правды, родителям придется столкнуться с тем, от чего они так далеко бежали – со своим прошлым.
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера в мире 1 июля 2015
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Ким Фаррант
Ким Фаррант
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Шон Кинэн
Шон Кинэн
Лиза Флэнеган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чужая страна 3 постера
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Чужие люди Кадр из фильма «Чужая страна» Когда видишь на постере такой звёздный состав, как Николь Кидман, Хьюго Уивинг и Джозеф Файнс, то сразу создаётся впечатление, что это фильм какого-нибудь именитого режиссёра. Но в случае с картиной «Чужая страна» эта догадка не подтверждается. Именно с ней австралийка Ким Фаррант дебютировала в полном метре на фестивале «Сандэнс», который, как известно, является лучшим местом для начинающих режиссёров заявить о себе.…
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саундтрек фильма Чужая страна
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14 октября 2021 19:00
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