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Theater of Life

Театр жизни, 2016

2016 / Канада
6.6 Оцените
11 голосов
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О фильме

История про шеф-повара моденского ресторана Osteria Francescana Массимо Боттуру, который придумал открыть в Милане ресторан, где принимают бедных по такому же высшему разряду, как обычно это делают с богатеями, в фильме «Театр жизни» обрастает подробностями. И они — самый важный кусок всего полотна. Предыстория такова: в 2015-м Боттура с друзьями и партнерами открыл заведение под названием «Амброзийская трапезная», где стал кормить мигрантов и бездомных. Сначала для проекта Боттура брал продукты, которые остались неиспользованными на миланском EXPO. После в дело пошли съедобные отходы итальянских супермаркетов. Их от судьбы мусора спасают лучшие шефы мира и обычные волонтеры, которые готовят хорошую еду и подают ее как в хорошем кафе. За столиками этих трапезных (а проект уже разросся до «сети») совсем не те, кто может позволить себе ужин у Боттуры, Алена Дюкасса или Рене Редзепи. Бездомные, деклассированные, понаехавшие, а если без эвфемизмов — не нужные никому на свете люди, мусор. Помятые фрукты и сморщившиеся овощи, которые только выкинуть, это метафора — тут все ясно как божий день, а трапезные Боттуры и Со — попытка спасти человеческое достоинство, и свое, в том числе. Кино идет даже дальше — именно эти люди оказываются главными героями. И именно банальные и предсказуемые подробности их историй, где «надежда — это пустая трата времени», разворачиваются в настоящую высокую драму. У этого театрального действия из разных жизней на самом деле нет хорошего конца, но это скорее причина выслушать историю, чем отмахнуться от нее. Наталья Савинская

6.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 сентября 2016
Премьера в мире 17 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Питер Сватек
Все актеры и съемочная группа
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