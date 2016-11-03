Молот, 2016

Фильм «Молот» снял режиссёр Нурбек Эген («Шахта», «Пустой дом»), а сценарий написал один из самых выдающихся деятелей киноискусства в России Олег Маловичко («Призрак», «Саранча», «Ёлки»). «Молот» также примечателен оператором Максимом Осадчим, снимавшем картины «9 рота» и «Сталинград». Главную роль в ленте сыграл Алексей Чадов, известный по своим ролям всё в той же «9 роте», а также участием в проектах «Война», «Оранжевая любовь» и «Игры мотыльков». Помимо него в фильме приняли участие Оксана Акиньшина («Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий») и Антон Шагин («Стиляги», «Пятница»).
Исполнителю главной роли в картине «Молот» Алексею Чадову пришлось изрядно потрудиться, чтобы достичь необходимого физического уровня. Он сыграл спортсмена Виктора, который участвует в боях без правил. Однажды Виктор отказывается намеренно проиграть на ринге, что оборачивается для него тяжкими последствиями. Теперь не только его жизнь, но и безопасность его близких находится под угрозой. Но будущий чемпион не сдаётся, а отважно вступает в поединок, чтобы показать всем, чего он стоит.
- Рабочими названиями фильма также стали «Версус» и «Борец»
- Часть фильма снималась в Санкт-Петерубрге, и во время съемок была перекрыта одна из самых важных городских переправ, а именно Биржевой мост, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной
- Все боевые сцены с участием Алексея Чадова были отыграны им без помощи дублёров
В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Настоящий боец на ринге и в жизни, он продолжает борьбу даже в центре паутины лжи и предательства. Рискуя всем, он идет напролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.