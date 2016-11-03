Молот, 2016

Фильм «Молот» снял режиссёр Нурбек Эген («Шахта», «Пустой дом»), а сценарий написал один из самых выдающихся деятелей киноискусства в России Олег Маловичко («Призрак», «Саранча», «Ёлки»). «Молот» также примечателен оператором Максимом Осадчим, снимавшем картины «9 рота» и «Сталинград». Главную роль в ленте сыграл Алексей Чадов, известный по своим ролям всё в той же «9 роте», а также участием в проектах «Война», «Оранжевая любовь» и «Игры мотыльков». Помимо него в фильме приняли участие Оксана Акиньшина («Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий») и Антон Шагин («Стиляги», «Пятница»).

Исполнителю главной роли в картине «Молот» Алексею Чадову пришлось изрядно потрудиться, чтобы достичь необходимого физического уровня. Он сыграл спортсмена Виктора, который участвует в боях без правил. Однажды Виктор отказывается намеренно проиграть на ринге, что оборачивается для него тяжкими последствиями. Теперь не только его жизнь, но и безопасность его близких находится под угрозой. Но будущий чемпион не сдаётся, а отважно вступает в поединок, чтобы показать всем, чего он стоит.