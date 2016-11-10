Исчезнувшее время, 2016

Су Рин – обычная тринадцатилетняя школьница. Она потеряла мать и переехала с отчимом на остров, где подружилась с сиротой Сон Мином. Однажды они с компанией приятелей отправляются в поход к пещере в лесу. Там они находят волшебное яйца, где, по древней легенде, таится существо, пожирающее время и способное делать из детей взрослых. На следующий день девочка возвращается домой в одиночестве. После продолжительных поисков остальных детей объявляют без вести пропавшими. Позднее главная героиня встречает Сон Мина, который предстает перед ней в облике взрослого мужчины…
Говорят, в полнолуние в лесу появляется пещера, а в пещере лежит яйцо волшебного монстра. Кто в эту пещеру зайдёт да яйцо разобьёт, у того монстр съедает время.
13-летняя Су-рин с отчимом переезжают жить на остров. Мама девочки умерла, а с новым папой отношения не клеятся. С одноклассниками тоже найти общий язык не удаётся, зато девушка знакомится с мальчиком Сон-мином, с которым ей весело и интересно. Однажды Су-рин напрашивается в компанию его друзей пойти вместе смотреть на взрывные работы в шахте, и в лесу ребята обнаруживают загадочную пещеру.