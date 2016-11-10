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Исчезнувшее время Исчезнувшее время
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Vanishing Time: A Boy Who Returned / Garyeojin shigan

Исчезнувшее время, 2016

2016 / Корея
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Су Рин – обычная тринадцатилетняя школьница. Она потеряла мать и переехала с отчимом на остров, где подружилась с сиротой Сон Мином. Однажды они с компанией приятелей отправляются в поход к пещере в лесу. Там они находят волшебное яйца, где, по древней легенде, таится существо, пожирающее время и способное делать из детей взрослых. На следующий день девочка возвращается домой в одиночестве. После продолжительных поисков остальных детей объявляют без вести пропавшими. Позднее главная героиня встречает Сон Мина, который предстает перед ней в облике взрослого мужчины…

  • В карьере Ум Тэ Хва фантезийная кинолента - второй полнометражный фильм.
  • На создание киноленты повлияло трагическое затопление парома «Севоль», произошедшее в 2014 году и унесшее жизни 304 человек. Власти хотели скрыть детали катастрофы, и режиссер принял решение снять фильм с основной идеей поиска правды.
  • Актер, сыгравший главную роль в фильме, Ганг Донг-Вон, известен по съемкам в кинолентах «Слишком красиво, чтобы лгать» и «Жестокий прокурор».
  • Для Шин Ын Су главная роль в киноленте была актерским дебютом. Позже актриса снялась в сериалах «Плохой папа» и «Легенда синего моря».

Говорят, в полнолуние в лесу появляется пещера, а в пещере лежит яйцо волшебного монстра. Кто в эту пещеру зайдёт да яйцо разобьёт, у того монстр съедает время.

13-летняя Су-рин с отчимом переезжают жить на остров. Мама девочки умерла, а с новым папой отношения не клеятся. С одноклассниками тоже найти общий язык не удаётся, зато девушка знакомится с мальчиком Сон-мином, с которым ей весело и интересно. Однажды Су-рин напрашивается в компанию его друзей пойти вместе смотреть на взрывные работы в шахте, и в лесу ребята обнаруживают загадочную пещеру.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 ноября 2016
Премьера в мире 10 ноября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Ом Тхэ-хва
В ролях
Щин Ын-су
Дон-Вон Кан
Ли Хё-джэ
Ким Хи-вон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исчезнувшее время 3 постера
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Исчезнувшее время
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