Исчезнувшее время, 2016

Говорят, в полнолуние в лесу появляется пещера, а в пещере лежит яйцо волшебного монстра. Кто в эту пещеру зайдёт да яйцо разобьёт, у того монстр съедает время.



13-летняя Су-рин с отчимом переезжают жить на остров. Мама девочки умерла, а с новым папой отношения не клеятся. С одноклассниками тоже найти общий язык не удаётся, зато девушка знакомится с мальчиком Сон-мином, с которым ей весело и интересно. Однажды Су-рин напрашивается в компанию его друзей пойти вместе смотреть на взрывные работы в шахте, и в лесу ребята обнаруживают загадочную пещеру.